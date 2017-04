Panathinaikos anfallsstjärna är i sitt livs form.

Världens hetaste anfallare är svensk och finns i Grekland

Och heter givetvis Marcus Berg. Panathinaikos anfallsstjärna har varit fullkomligt glödhet efter jul och nyårsuppehållet och är den anfallare i världens samtliga högstaligor som gjort flest ligamål under kalenderåret 2017. Den 30-årige svenske landslagsmannen är efter sina två mål i de grönas derbyseger mot AEK under söndagskvällen nu uppe i totalt 20 ligamål på 25 spelade matcher.





Efter en del vila med mera under jul och nyårsuppehållet kom Berg tillbaka som en ny spelare under år 2017 och är för stunden i sitt livs form. Precis innan det senaste landslagsuppehållet sänkte han Panathinaikos eviga ärkerivaler Olympiakos i ett av världens hetaste derbyn med matchens enda mål [Länk] och igår (2/4) blev han tvåmålsskytt när AEK besegrades på OAKA med 2-3. Bergs andra mål var det matchvinnande 2-3 målet som kom i den 90:e minuten, [Video] och gav Panathinaikos tre sköna poäng. Tränarbytet till Marinos Ouzounidis är också en viktig faktor som varit till hjälp för Berg som hittat ännu mer rätt under hans ledning.



Noterbart är att Berg tillsammans med Sportings Bas Dost är de två anfallare som i världens samtliga högstaligor gjort allra flest mål under detta kalenderår med 15 fullträffar. Det talar sitt tydliga språk och självfallet leder han Super Leagues skytteliga med sina 20 inprickade mål. Senaste Panathinaikos-spelare att nå 20 mål eller fler i ligan var Djibril Cissé säsongen 2010-11.



Det är inte bara det att Berg är en fenomenal avslutare utan han föregår med ett utmärkt exempel på planen via sitt hårda arbete som anfallare och har ett imponerande rörelsemönster. Han är dessutom i stort sett ständigt på rätt plats i boxen och kan göra mål på iprincip alla olika sätt. Svensken som stormtrivs i Athen har också satt nytt personligt målrekord eftersom han denna säsongen totalt gjort 27 mål än så länge. Hans tidigare rekord var från 2008-09 när han smällde in 26 mål för Groningen. Marcus Bergs betydelse för Panathinaikos vet alla om. Han är ovärderlig för de gröna från huvudstaden och är en klubbikon som bara växer och växer på alla sätt och vis. Anfallsstjärnan Berg hade en ganska bra start på säsongen där han bland annat ledde Panathinaikos in till Europa Leagues gruppspel men hösten var inte lika framgångsrik som sensommaren, varken för honom själv eller laget i stort.Efter en del vila med mera under jul och nyårsuppehållet kom Berg tillbaka som en ny spelare under år 2017 och är för stunden i sitt livs form. Precis innan det senaste landslagsuppehållet sänkte han Panathinaikos eviga ärkerivaler Olympiakos i ett av världens hetaste derbyn med matchens enda mål [] och igår (2/4) blev han tvåmålsskytt när AEK besegrades på OAKA med 2-3. Bergs andra mål var det matchvinnande 2-3 målet som kom i den 90:e minuten, [] och gav Panathinaikos tre sköna poäng. Tränarbytet till Marinos Ouzounidis är också en viktig faktor som varit till hjälp för Berg som hittat ännu mer rätt under hans ledning.Noterbart är att Berg tillsammans med Sportings Bas Dost är de två anfallare som i världens samtliga högstaligor gjort allra flest mål under detta kalenderår med 15 fullträffar. Det talar sitt tydliga språk och självfallet leder han Super Leagues skytteliga med sina 20 inprickade mål. Senaste Panathinaikos-spelare att nå 20 mål eller fler i ligan var Djibril Cissé säsongen 2010-11.Det är inte bara det att Berg är en fenomenal avslutare utan han föregår med ett utmärkt exempel på planen via sitt hårda arbete som anfallare och har ett imponerande rörelsemönster. Han är dessutom i stort sett ständigt på rätt plats i boxen och kan göra mål på iprincip alla olika sätt. Svensken som stormtrivs i Athen har också satt nytt personligt målrekord eftersom han denna säsongen totalt gjort 27 mål än så länge. Hans tidigare rekord var från 2008-09 när han smällde in 26 mål för Groningen.

0 KOMMENTARER 208 VISNINGAR 0 KOMMENTARER208 VISNINGAR ANDREAS MITSIS

2017-04-03 15:50:00

ANNONS:

Fler artiklar om Grekland

Grekland

2017-04-03 15:50:00

Grekland

2017-04-01 08:25:00

Grekland

2017-03-26 10:00:00

Grekland

2017-03-24 18:20:00

Grekland

2017-03-20 06:45:00

Grekland

2017-03-18 09:00:00

Grekland

2017-03-15 18:15:00

Grekland

2017-03-13 20:40:00

Grekland

2017-03-07 07:15:00

Grekland

2017-03-05 10:00:00

ANNONS:

Och heter givetvis Marcus Berg. Panathinaikos anfallsstjärna har varit fullkomligt glödhet efter jul och nyårsuppehållet och är den anfallare i världens samtliga högstaligor som gjort flest ligamål under kalenderåret 2017. Den 30-årige svenske landslagsmannen är efter sina två mål i de grönas derbyseger mot AEK under söndagskvällen nu uppe i totalt 20 ligamål på 25 spelade matcher.Från och med nästa säsong, det vill säga 2017-18 kommer ligamästaren att utses efter vårens playoff som lag ett till sex i tabellen ska delta i. Vidare kommer vi att från och med säsong 2018-19 att ha 14 och inte 16 lag i Super League.Att landslaget är tillbaka på allvar bekräftades under lördagskvällen i Bryssel när Michael Skibbes mannar var minuter från en fantastisk triumf. Kostas Mitroglou gjorde snyggt 0-1 tidigt i andra halvlek och belgarna med en man mer på planen kunde kvittera i 89:e minuten genom ett världsklassnummer av Romelu Lukaku.VM-kvalet är tillbaka och för landslaget väntar tuffast tänkbara uppgift på självaste nationaldagen. Det är Belgien på bortaplan som står på schemat och det krävs en riktigt fin insats från Skibbes mannar om vi ska få med ett positivt resultat från detta toppmöte.Panathinaikos tog en viktig seger under söndagskvällen när ärkerivalen och ligaledaren Olympiakos besegrades med 1-0 hemma på Leoforos. De grönas anfallsstjärna Marcus Berg blev matchvinnare i det klassiska derbyt eftersom han avgjorde tillställningen med sitt 18:e ligamål denna säsongen vilket den svenske landslagsmannen också leder skytteligan på.Ligaspelet rullar vidare med ytterligare en omgång innan ett landslagsuppehåll tar vid och denna helgen finner vi två riktigt intressanta möten på söndag. Det första äger rum i Thessaloniki där PAOK ska ta emot Panionios och det andra är på Leoforos i Athen när det är dags för ett av världens största och hetaste derbyn. Nämligen det mellan Panathinaikos och Olympiakos.Förbundskapten Michael Skibbe har tagit ut en trupp bestående av 24 spelare till det tuffa VM-kvalmötet mot Belgien på bortaplan den 25 mars. Vi finner för första gången som väntat Panathinaikos lagkapten Zeca i truppen eftersom hans grekiska medborgarskap alldeles nyligen fastställdes. Förutom Zeca är också Olympiakos unga duo Thanasis Androutsos och Giorgos Manthatis med första gången i A-landslagssammanhang.Landslagets förstamålvakt Orestis Karnezis drabbades i helgen av en fingerskada som medför att han missar stundande VM-kvalmöte med Belgien den 25 mars. Den 31-årige Udinese-målvaktens frånvaro är ett tungt avbräck och nu måste förbundskapten Michael Skibbe fundera på vem som ska få förtroendet att ersätta honom mellan stolparna.Under måndagseftermiddagen stod det klart att Paulo Bento fått lämna sin roll som tränare för Olympiakos efter att ligaettan i helgen åkt på sin tredje raka ligaförlust vilket inte hänt på över 20 år. Det har i stort sett sedan i höstas bara varit en fråga om när och inte om Bento ska lämna storklubben från Piraeus och nu får han söka sig om efter nytt arbete.Vi är mitt i omgång 23 av Super League och söndagens sista match samt omgångens sista på måndag kväll ser vi fram emot med spänning. PAOK möter Olympiakos och Panionios ställs mot AEK i möten som kan medföra att det tätnar ännu mer i toppen av tabellen.