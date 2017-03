Hur länge sitter Danny Blind kvar?

Bulgarien 2 - 0 Holland: Nytt fiasko...

Holland går mot ett nytt kvalfiasko och en massiv kritikstorm väntar redan starkt ifrågasatte förbundskaptenen Danny Blind efter att man idag varit chanslösa mot Bulgarien.

Matchfakta

2017-03-25 23:22:00

Att Danny Blind tog ut Ajaxs 17-årige mittback Matthijs de Ligt i truppen var bomb nog - att han valde att spela supertalangen från start ikväll var därför väldigt överraskande, de flesta hade väntat sig en debut för de Ligt i träningsmatchen mot Italien på tisdag. Men nej, med Stefan de Vrij småskadad (och Virgil van Dijk borta sen tidigare) valde Blind att starta de Ligt bredvid Bruno Martins Indi i mittlåset. De omgavs av Rick Karsdorp och Daley Blind, i målet stod Jeroen Zoet, mittfältet bildades av Davy Klaassen, Kevin Strootman och Georginio Wijnaldum medan kedjan utgjordes av Arjen Robben, Bas Dost och Quincy Promes. Alltså både Wesley Sneijder och Memphis Depay på bänken.17-årige de Ligt var 3 år gammal när Robben gjorde sin landslagsdebut 2003. de Ligt började säsongen i Ajax U19 men blev tidigt i höstas en bärande spelare i Jong Ajax, Ajaxs reservlag som spelar i divisionen under Eredivisie. A-lagsdebuten kom i cupen mot Willem II i höstas, då nickade han in ett mål. Eredivisie-debuten kom med ett inhopp mot Heerenveen i november, det blev sedan korta inhopp även mot PSV och Utrecht innan det riktiga genombrottet kom tidigare i vår, vilket började med hans supervecka i slutet av februari. Den 21:a spelade han hela matchen när Ajax U19 slog ut Dinamo Kiev ur UEFA Youth League med 3-0, sen spelade han hela matchen när Jong Ajax spelade 1-1 med FC Eindhoven den 24:e, sen spelade han hela andra halvlek och gjorde mål när Ajax slog Heracles med 3-1. Efter det blev det 90 minuter mot Groningen (1-1) och 90 minuter i bortamötet med FC Köpenhamn (förlust 2-1). Efter ett kort inhopp mot Twente (3-0) startade han igen i returen mot FCK och var bäst på plan när Ajax avancerade till kvartsfinal i Europa League . Efter den insatsen togs han ut i landslaget och startade sedan igen på söndagen mot Excelsior där han gjorde ett misstag som ledde till baklängesmålet, men han var annars Ajaxs bästa spelare och räddade minst ett till mål med en enorm glidtackling. Så efter 2 starter och och 5 inhopp i Eredivisie, 2 starter i Europa League och 3 cupstarter begick de Ligt alltså landslagsdebut ikväll.Det började inte bra för de Ligt eller Oranje. Simeon Slavchev slog en höjdboll i djupet för Spas Delev, Hollands backlinje försökte först hålla hög linje för att ställa offside men Delev höll sig kall så de Ligt blev tvungen att falla tillbaka. Med Delev bakom ryggen missade han dock i nickduellen, Delev tog hand om bollen. Jeroen Zoet kom ut men kunde inte stoppa Delev som fick in bollen i mål medan Zoet och de Ligt trasslade ihop sig. Ett fatalt misstag av 17-åringen.Även 2-0 är de Ligt ansvarig för. Han nickade undan en bulgarisk lyftning men fick inget understöd, Wijnaldum försökte inte ens gå upp i duellen om andrabollen så Georgi Kostadinov kunde enkelt passa fram till glödhete Delev, som de Ligt efter sin nick inte hunnit ta upp markeringen ända upp i rygg på, Delev fick någon meter och överraskade genom att vända på en femöring och med ett klassavslut dunka in bollen i bortre förbi Zoet.Båda baklängesmålen kan de Ligt lastas för, men i övrigt gjorde han ingen dålig match. Allt annat kunde han ta hand om, men det är såklart misstagen som blir avgörande. Men minst lika avgörande är hur otroligt genomusla resten av laget var. Under de första fyrtiofem lyckas Holland med ingenting. Mittfältet, som ska ledas av Kevin Strootman, förlorar mittfältskampen helt. Strootman är långsam och kladdar för länge med bollen, Wijnaldum är en sengångare med bollen, helt osynlig i spelet utan boll och jobbar inte ett skit i pressen. Davy Klaassen springer och kämpar men får inga bollar att jobba med och är dålig med den när han får den. Bas Dost sliter däruppe som center men får inte heller något att jobba med, liksom Quincy Promes som blir isolerad till vänster. Robben försökte men såg ikväll träigare och äldre än någonsin. För första gången matchade hans spel hans utseende. På kanterna kom varken Karsdorp eller speciellt Blind fram tillräckligt.Holland har en målchans i den första halvleken. När Strootman äntligen slår en passning i djupet, som Klaassen skickligt vinklar ner till Dost som då missar mål från bara några meter, kanske överraskad över att han fick chansen.Blind gör ett dubbelbyte i halvtid, Wesley Hoedt ersatte de Ligt (en debutant för en annan) och Wesley Sneijder in för Wijnaldum. Det blev lite bättre fart på det holländska speltempot inledningsvis (att få det att gå långsammare hade varit en fysikalisk omöjlighet). Men man kommer fortfarande inte till några farliga lägen och har inga långa organiserade anfall.Första chansen i den andra halvleken kommer när Promes tagit sig inåt i plan och via väggspel med Dost får skottläge. Skottet styrs på en back men blir farligt så Nikolay Mihaylov får rädda ut till en hörna. Nästa chans kommer efter en timme Sneijder hittar Dost som i omvänd ordning från första halvlek nu serverar Klaassen men Mihaylov räddar avslutet.Blinds nästa taktiska genidrag är att byta in Luuk de Jong (sent inkommen i truppen efter att Vincent Janssen blivit sjuk igår), ut gick Promes. Det innebar en utgångsposition till vänster för Sneijder och att man med två centrar nu skulle lyfta in bollar i straffområdet. Vi minns alla hur bra Holland är på det. Eller? Nej, det går givietvis inte. Sneijder får in lite bollar men varken Dost eller de Jong eller någon annan kan ta tillvara på dem och Holland är inte ens nära att få liv i matchen. Vilket gjorde Bulgariens bisarra maskning i slutet mest komisk, när tre spelare lägger sig ner samtidigt och sedan en boll sparkas in från den bulgariska bänken när Holland anfaller under en stopptid som egentligen alla bara väntar på ska ta slut.Efterspelet ser ut att handla om två saker: de Ligt och Danny Blind. Davy Klaassen, till vardags kapten i Ajax, går helt i linje med hans karaktär ut till försvar för sin unge lagkamrat: "Såklart ser det inte bra ut vid 1-0 men i övrigt tyckte jag han spelade bra. Vi lämnade honom i sticket, vi måste hjälpa honom."Den som bör och kommer få kritiken är förbundskapten Danny Blind. Länge kraftigt ifrågasatt så lugnade sig kritikstormen något under hösten då man ändå presterade godkända resultat, men nu tar den ny fart. Efter matchen sade Blind till NPO, på frågan om uttagningen av de Ligt "Det är lätt att säga efteråt att det var för tidigt. Jag tog beslutet efter vad jag sett från honom de två sista veckorna. Det baserade jag mitt beslut på. Mihaylov; S. Popov, Chorbadzhiyski, Bozhikov, Zanev (Nedyalkov '86); Manolev, Kostadinov, Slavchev, I. Popov (Kraev '68), Tonev; Delev (Bodurov '88)Zoet; Karsdorp, de Ligt (Hoedt '46), Martins Indi, Blind; Klaassen, Strootman, Wijnaldum (Sneijder '46): Robben, Dost, Promes (de Jong '68) Popov (Kraev '68), Tonev; Delev (Bodurov '88)Zoet; Karsdorp, de Ligt (Hoedt '46), Martins Indi, Blind; Klaassen, Strootman, Wijnaldum (Sneijder '46): Robben, Dost, Promes (de Jong '68)Holland går mot ett nytt kvalfiasko och en massiv kritikstorm väntar redan starkt ifrågasatte förbundskaptenen Danny Blind efter att man idag varit chanslösa mot Bulgarien.Holland möter Bulgarien på bortaplan kl 20.45 på lördagskvällen och kommer alltså ha Sveriges resultat mot Vitryssland att spela på. Precis som Sverige är man såklart favoriter, motsvarar man förväntningarna?Danny Blind presenterade idag truppen för VM-kvalmatcherna mot Vitryssland och Frankrike. Det mest uppseendeväckande är att Arjen Robben, som gjorde comeback från sin senaste skada i veckan, inte är med i truppen.Läget är dystert i Holland inför kvalmatchen mot Sverige. Landslaget är hånat, ifrågasatt och förlöjligat. Det finns varken tro eller hopp. Danny Blinds ledarstab vittrar sönder och det viskas om att Blind själv får gå om det blir förlust mot Sverige.Danny Blind presenterade idag den definitiva truppen för träningsmatchen mot Grekland och VM-kvalmatchen mot Sverige. Det är en svag trupp som saknar skadade Arjen Robben oerhört. Memphis Depay är petad och inte heller Stefan de Vrij, Klaas-Jan Huntelaar eller Robin van Persie är med.Eredivisie sätter igång i helgen, en mer oviss säsong än på länge efter en stor tränarkarusell och stor spelaromsättning i många klubbar. Tar PSV sin tredje raka titel eller återtar Ajax tronen under nye tränaren Peter Bosz? Klarar klassiska Sparta Rotterdam sig kvar? Får Giovanni van Bronckhorst äntligen ihop lagpusslet i Feyenoord?I en mycket överraskande vändning i soppan så har FC Twente vunnit sin överklagan gällande tvångsdegraderingen de tilldömdes på grund av misskött ekonomi, och får nu stanna i Eredivisie.Fotbollsförbundet har meddelat att FC Twente tvångsnedflyttas från Eredivisie på grund av sin vanskötta ekonomi. Enschede-klubben, som vann ligan för sex år sen, har tidigare bestraffats med böter och poängavdrag. Tvångsnedflyttningen ses som en andra chans då man får en ny elitlicens tack vare de ansträngningar man gjort för att förbättra sin ekonomi.Det mest handlade om den störste av dem alla, Johan Cruijff. Holland hedrade honom i allt utom sitt sätt att spela när man ikväll stod för ännu en svag insats och förlorade en fjärde raka hemmamatch - för första gången sedan 1933.Igår gick den holländska fotbollens fader bort men han lämnar ifrån sig några oförglömliga minnen.