Dick Advocaat presenterad som förbundskapten men förbundskaoset fortsätter

Det har varit inofficiellt klart en tid men idag presenterades det officiellt på en presskonferens: Dick Advocaat blir holländsk förbundskapten för tredje gången. Men kaoset på förbundet är inte över för det, personalen flyr sina jobb sedan Hans van Breukelen blev förbundschef och den förre målvaktshjälten får utstå massiv kritik i holländsk press.

En presskonferens var utlyst av förbundet till tisdagsmorgonen för att officiellt presentera Dick Advocaat som nygammal förbundskapten, en dåligt bevarad hemlighet som varit känd i en vecka. Före presskonferensen gick De Telegraaf ut med uppseendeväckande nyheter: Ron Jans vill lämna tjänsten som chef för proffsfotbollen i Holland innan hans ens tillträtt. Jans, en av Eredivisies mest rutinerade tränare har de senaste åren gjort ett bra jobb med PEC Zwolle vilket gjorde att han för några månader sen fick det nya jobbet, som han skulle tillträda efter att ligasäsongen var slut. I söndags var Zwolles sista hemmamatch och han fick en stor avtackning framför hemmapubliken. Men nu vill han alltså inte ta det prestigefulla förbundsjobbet, anledningen har han inte själv angett men det spekuleras i att det har att göra med utnämningen av Advocaat som ny förbundskapten. Som chef för proffsfotbollen skulle Jans ha stort inflytande på utvecklingen av holländsk fotboll med ansvar för t.ex. tränarutbildningarna.Presskonferensen som sedan satte igång har av flera holländska medier som närvarade beskrivits som märklig eller bisarr. Hans van Breukelen, landslagschef och Jean-Paul Decossaux, marknadsdirektör på förbundet (som av någon anledning fått en framskjuten roll nu), satt bakom podiet och presenterade det alla redan visste, att Dick Advocaat blir nästa förbundskapten och Ruud Gullit hans assistent. Det blir tredje gången Advocaat tar sig an jobbet, han tog över första gången 1992 och ledde Oranje till VM 1994, planen var att Johan Cruijff skulle ta över och leda laget i själva VM men då han inte kom överens med förbundet fick Advocaat coacha i VM också där man åkte ut i kvartsfinalen mot Brasilien. Han tog över en andra gång efter att Louis van Gaal misslyckats i kvalet till VM 2002, Advocaat ledde Oranje till EM 2004 där man åkte ut i semifinalen mot Portugal . Mest ihågkommet är dock hur Advocaat i gruppspelsmatchen bytte ut Arjen Robben i matchen mot Tjeckien , trots att Robben dominerade matchen och hade två assist, för åldrade defensiva mittfältaren Paul Bosvelt vilket ledde till att Tjeckien vände matchen. Det och många andra taktiska drag kritiserades av hans egna spelare och ledde till kritikstorm från press och supportrar, Advocaat fick motta allt från dödshot till flygbiljetter till Belgien innan han avgick efter turneringen. Förutom dessa sejourer har han även varit inne som assisterande förbundskapten i flera vändor, först 1984-1987, sen 1990-1992 och senast under 2016, en roll han dock snabbt hoppade av igen för att träna Fenerbahce Advocaat, som fyller 70 i september, kommer tillträda när Fenerbahces säsong är över. Som assistent kommer han ha Ruud Gullit. Gullit, som inte haft ett ledarjobb sen 2011 i Terek Grozny, och vars tränarjobb alla slutat i fiaskon. Noterbart är också att Advocaat och Gullit hade ett uppmärksammat storbråk 1994 vilket slutade med att Gullit vägrade vara med i VM-truppen. De har begravt stridsyxan sen länge.Advocaats kontrakt sträcker sig över VM-kvalet, om man kvalificerar sig för VM kommer han även leda laget i turneringen.På den märkliga presskonferensen berättade van Breukelen att man tillslut haft tre tre slutgiltiga kandidater till jobbet, Advocaat, Huub Stevens och Henk ten Cate. Som tidigare rapporterat har ten Cate sagt att han erbjöds jobbet av van Breukelen men att han tackat nej sen han fått höra att alla förbundspampar inte var ense. van Breukelen förnekade att han ska ha erbjudit ten Cate jobbet. När Voetbal International lyfte frågan slog van Breukelen ner den med "Henk säger så" och menade vidare att det var "nästan oförskämt" av ten Cate. "Enligt min åsikt har jag aldrig sagt så" menar van Breukelen.Anställningen av Advocaat överraskar många, så även spelarna medgav van Breukelen. "De var överraskade, men de är professionella." Han sade även att man konsulterat med Louis van Gaal om vem som skulle få jobbet.Vad som händer med Ron Jans är ännu inte klart, men om han får lämna sin post blir han bara den senaste i raden att hoppa av från sin förbundspost under van Breukelens ledning. Sedan van Breukelen tillträdde i juni 2016 har Marco van Basten avgått som assisterande förbundskapten, Advocaat likaså, Danny Blind som förbundskapten, Arjan van der Laan som förbundskapten för damlandslaget (före EM som Holland arrangerar i sommar), Minke Booij som lagledare för damerna och Jelle Goes som damlandslagschef. Dessutom har Leon Vlemmings, som skulle samarbeta med Jans på förbundet igår ångrat sig och väljer istället att ta över som tränare för nedflyttade Go Ahead Eagles.