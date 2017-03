Holland 1 - 2 Italien: Ledning i 67 sekunder

Under interimtränare Fred Grim verkade de holländska spelarna något mer avspända i kvällens träningsmatch mot Italien. Man tog även ledningen, men höll den bara i 67 sekunder i en överlag rätt sömnig tillställning då allt fokus ligger på vem som blir näste förbundskapten.

Matchfakta

Efter entledigandet av Danny Blind så har assisterande förbundskapten Fred Grim tagit över som interimtränare, uppbackad av främst målvaktstränaren Frans Hoek tillsammans med resten av ledarstaben.Innan avspark så fick Clarence Seedorf mottaga två utmärkelser från förbundsordförande Michael van Praag för sina insatser i det holländska landslaget. Detta var en ordentlig avtackning för Seedorf hemma inför Amsterdampubliken, välförtjänt för en stor spelare och människa. Seedorf höll ett kort tacktal och uppmanade fansen att ställa sig bakom landslaget under denna svåra tid. Gott om gamla storspelare fanns på läktarna, Hans van Breukelen (givetvis där i egenskap av landslagschef), Fabio Capello, Louis van Gaal, Aron Winter, Ronald de Boer och Johnny Heitinga bland andra.Grim gjorde fyra ändringar i startelvan från Blinds sista fiasko. Wesley Hoedt, som ersatte Matthijs de Ligt i halvtid då, startade nu. Kenny Tete spelade högerback istället för Rick Karsdorp, mittfältet var detsamma, i kedjan kom Jeremain Lens och Memphis Depay in istället för Arjen Robben och Bas Dost. Memphis som center ikväll alltså. Hos Italien var det mest noterbara att efter att Gianluigi Buffon nådde 1000 matcher som senior i helgen fick ikväll arvtagaren Gianluigi Donnarumma göra a-landslagsdebut.Jonas Eriksson var kvällens domare och blåste igång matchen. Holland satte fart från början och såg genast lite mer avslappnade än under Blind. Den pigga inledningen ledde till att man tog ledningen i den tionde minuten. Georginio Wijnaldum passade bollen till Davy Klaassen som hittade Quincy Promes. Via fint smånätt kombinationsspel tog sig Klaassen och Promes in i straffområdet, den sista passningen styrdes dock från italienare till italienare och in i mål bakom Donnarumma. 1-0 för Holland, självmålet tillskrevs Alessandro Romagnoli.Glädjen blev dock väldigt kortvarig. Italien satte fart efter avspark, vann en frispark en bit in på offensiv planhalva. Daniele De Rossi tog hand om den snabbt och slog en långboll in i straffområdet. Hoedt nickade ut den rakt till Éder som tryckte iväg ett hårt skott in i bortre hörnet förbi Jeroen Zoet . 67 sekunder höll Holland ledningen i.Man var nära att återta ledningen senare i halvleken när Memphis skruvade in en bra hörna som Bruno Martins Indi gick upp på och nickade klockrent i ribban. Istället tog Italien ledningen senare efter en tilltrasslad hörna. Marco Verratti skruvade in bollen mot främre, Marco Parolos nickskarv räddades av Zoet men på returen stod alla holländare och såg på medan Leonardo Bonucci högg och stänkte in 1-2 från nån decimeters avstånd.Grim gjorde ett byte i halvtid då Kevin Strootman klev av och Tonny Vilhena kom in, kaptensbindeln gick från Strootman (i Robbens frånvaro) till Daley Blind.Holland var blekare i den andra halvleken (och var inte direkt sprudlande hela den första heller), även om pressen satt bra i perioder lyckades man inte skapa så mycket framåt. Märkbart var också hur länge Grim väntade med byten, efter bytet i halvtid dröjde det till 77:e minuten innan nästa kom, i en betydelselös träningsmatch. Rätt udda. Då var det Feyenoords Jens Toornstra som kom in, hans 3:e landskamp men första på fyra år, han har en riktig renässanssäsong i Feyenoord. Liksom Steven Berghuis som kom in i det sista bytet på stopptid. Däremellan hann Wesley Sneijder och Nick Viergever komma in i ett dubbelbyte. Viergevers 2:a landskamp, Sneijders 128:e vilket gör att han bara är två matcher ifrån Edwin van der Sar s rekord på 130 landskamper.Sneijder var en injektion och hotade med två skott, vilket parodiskt gjorde honom till den holländare med flest skott på mål. Efter ett inhopp i 83:e minuten.Italien vann och det var väl inte mer med det, en rätt prestigelös match för Holland, såvida man inte gjort bort sig fullständigt ikväll hade det varit svårt för Grim & co att väcka irritation. Noterbart är dock att det var landslagets sjunde raka förlust på Amsterdam Arena, den värsta sviten man haft på en hemmaarena någonsin. Kanske bättre att hålla sig till De Kuip?Rörande tränarjakten så har Ronald Koeman idag sagt till Voetbal International: "De hade sin chans. Vi har nu sett två tränare komma och gå. Och se var vi är." Som väntat nobbar han alltså jobbet han fick nobben från för tre år sen. Även Frank de Boer, som framstod som en frontrunner, ska vara ointresserad av jobbet, både hans agent och hans tvillingbror Ronald har sagt att han vill träna en klubb. Louis van Gaal är ett namn som många nämner men enligt Algemeen Dagblaad har han bestämt sig för att inte ta förbundskaptenjobbet en tredje gång, men att han funderar på att ta ett annat förbundsjobb.HollandItalien1-0 självmål Romagnoli '10, 1-1 Èder '11, 1-2 Bonuci '32RuganiZoet; Tete, Martins Indi, Hoedt, Blind (Viergever '83); Klaassen (Sneijder '83), Strootman (Vilhena '46), Wijnaldum (Toornstra '77); Lens, Memphis, Promes (Berghuis '89)Donnarumma; Rugani, Bonucci, Romagnoli; Zappacosta (Spinazzola '62), De Rossi (Gagliardini '37), Verratti (Verdi '91), Parolo, Darmian (D'Ambrosio '89); Immobile (Belotti '53), Èder (Petagna '69)