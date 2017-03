Motsvarar Holland förväntingarna i VM-kvalet?

Inför Bulgarien - Holland: Håller man Sverige bakom sig?

Holland möter Bulgarien på bortaplan kl 20.45 på lördagskvällen och kommer alltså ha Sveriges resultat mot Vitryssland att spela på. Precis som Sverige är man såklart favoriter, motsvarar man förväntningarna?

Så här långt har VM-kvalgruppen utvecklats ungefär som man förväntat sig, Frankrike leder, tre poäng före Holland och Sverige som båda har 7 poäng, Holland med ett måls bättre målskillnad. Då Sverige möter Vitryssland medan Holland möter Bulgarien så är förväntningarna att ingenting förändras i den här omgången heller, både Sverige och Holland ska vinna sina matcher. Det skulle också innebära att man skaffar sig lite distans mot Bulgarien som ligger på 6 poäng. På tisdag, samtidigt som Sverige träningsspelar mot Portugal gör Holland detsamma mot Italien.



Danny Blind presenterade truppen förra veckan, dagen efter att Ajax slagit ut FC Köpenhamn i åttondelen av Europa League. Det avspeglades i truppen som innehåller fem Ajax-spelare, inklusive 17-årige mittbacken Matthijs de Ligt som gör succé i Amsterdam för tillfället, med bland annat en man of the match-insats mot FCK.



Truppen i sin helhet:



Målvakter



Jasper Cillessen (Barcelona)

Michel Vorm (Tottenham)

Jeroen Zoet (PSV)



Försvarare:



Daley Blind (Manchester United)

Wesley Hoedt (Lazio)

Rick Karsdorp (Feyenoord)

Matthijs de Ligt (Ajax)

Bruno Martins Indi (Stoke)

Kenny Tete (Ajax)

Joël Veltman (Ajax)

Nick Viergever (Ajax)

Stefan de Vrij (Lazio)



Mittfältare



Davy Klaassen (Ajax)

Wesley Sneijder (Galatasaray)

Kevin Strootman (Roma)

Jens Toornstra (Feyenoord)

Tonny Vilhena (Feyenoord)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)



Anfallare



Steven Berghuis (Feyenoord)

Memphis Depay (Lyon)

Bas Dost (Sporting Lissabon)

Vincent Janssen (Tottenham) sjuk, ersätts av Luuk de Jong (PSV)

Jeremain Lens (Fenerbahce)

Quincy Promes (Spartak Moskva)

Arjen Robben (Bayern München)



Förutom Vincent Janssen, som alltså lämnat truppen på grund av sjukdom och ersatts av Luuk de Jong, så råder det tveksamhet kring Stefan de Vrij. Lazio-mittbacken har en skenbensskada som ställer till det. Besked om de Vrij kommer på matchdagen. Sen tidigare saknas fotledsskadade Virgil van Dijk och Jeffrey Bruma (knä). Noterbart är också att Maarten Stekelenburg, som vaktat målet de senaste kvalmatcherna, petats efter att ha förlorat sin plats i Everton-målet till Joel Robles. Inte heller Klaas-Jan Huntelaar, som tappat sin plats i Schalke, är med.



Det känns ganska öppet om vem ska vakta målet. Jasper Cillessen och Michel Vorm är båda andremålvakter i sina klubblag och får bara speltid i cuper. Det kan ge Jeroen Zoet en fördel, det lär stå mellan honom och Cillessen.



Danny Blind sade när truppen presenterades att han överväger att spela 3-4-3. Om vi utgår från att det blir det kan vi börja spekulera i trebackslinjen. Daley Blind är säkerligen given till vänster i den. Om de Vrij är hel borde han också ta en plats. Joël Veltman, som spelat högerback i Ajax den här säsongen men i grunden är en mittback ser ut som ett bra alternativ till höger i en trebackslinje. Debutanterna de Ligt och Wesley Hoedt lär få speltid mot Italien istället.



Feyenoords högerback Rick Karsdorp kan springa på högerkanten, han är mycket skicklig åt båda hållen. På den andra kanten är det mer öppet. Memphis klarade av den rollen i VM 2014, snabbe Quincy Promes eller Feyenoords joker Steven Berghuis är också alternativ. En annan variant är att flytta upp Daley Blind i planen och spela någon annan i backlinjen. Kevin Strootman lär vara säker på en av innermittfältsplatserna, i holländsk press sägs det att Davy Klaassen ligger bra till med, Strootman och Klaassen besitter båda hög arbetskapacitet vilket kommer väl till pass för att balansera upp en 3-4-3-formation. Liverpools Georginio Wijnaldum och unge duktige Feyenoord-mittfältaren Tonny Vilhena är alternativ.



Danny Blind slog fast idag att Bas Dost kommer vara den som startar som center. Förmodligen var formstarke Dost valet även innan Janssen blev sjuk, men sjukdomen gjorde det enkelt för Blind. Dost har vräkt in 24 mål på 23 matcher i den portugisiska ligan och är med i racet om Guldskon. På varsin sida om sig lär han ha veteranerna Wesley Sneijder och Arjen Robben om båda dessa (särskilt den senare) ännu är friska imorgon, Robben anlände sent till truppen efter extra behandling i München av en lättare fotskada, men han har spelat på sistone och varit i gott slag. Sneijder har så här långt i VM-kvalet imponerat med sina kämpaglöd och ledarförmåga. Både Memphis och Promes är såklart gångbara här med, liksom Feyenoord-duon Jens Toornstra och Steven Berghuis samt Fenerbahces Jeremains Lens.



Om motståndarna Bulgarien finns inte så mycket att säga, de flesta kanske minns dem från Sveriges möte med dem. De är ju så att säga en bit från glansdagarna med Stoichkov. Visserligen har de vunnit två matcher i kvalet och är där med bara en poäng efter Holland och Sverige, men de segrarna har kommit på hemmaplan mot Luxemburg (4-3) och Vitryssland (1-0), två olika slags uddamålssegrar, ingen utav dem som direkt skrämmer slag på Holland.



Anfallaren Ivelin Popov är den som ska göra målen för Bulgarien, han hittade nätet både mot Luxemburg och Vitryssland, med 12 mål på 66 landskamper är han bäst i truppen i båda kategorierna. Han är till vardags klubbkamrat med Promes i Spartak Moskva. Crotone-anfallaren Aleksander Tonev avlastar honom.



De två namn som är mest bekanta för holländarna är målvakten Nikolay Mihaylov och högerspringaren Stanislav Manolev. Mihaylov (son till Boris som vaktade målet 1994) tillbringade tre säsonger i Twente som förstemålvakt innan han gick vidare till Hellas Verona 2013, numera finns i turkiska Mersin Idmanyurdu. Mihaylov har 31 landskamper och lär stå imorgon då Ludogorets Vladislav Stoyanov, som vaktat målet i alla tidigare kvalmatcher, är skadad. 31-årige Manolev är hemma i CSKA Sofia efter flera år i Ryssland, innan det gjorde han fem säsonger i PSV 2009-2014. Han har inte varit en del av tidigare kvaltrupper.



Förutom Stoyanov saknar Bulgarien två till viktiga spelare, mittfältarna Svetoslav Dyakov och Georgi Milanov. Dyakov, Ludogorets, är landslagskapten och således en viktig kugge och CSKA Moskva-spelaren Milanov är lagets främste offensive kreatör. Blir det Palermos Ivaylo Chochev och Lechia Gdansks Simeon Slavchev som får ta större ansvar nu? Med 11 respektive 9 landskamper är de mest meriterade av mittfältarna bortsett från Manolev.



Bulgarien - Holland spelas på Vasil Levski Nationalstadion i Sofia imorgon lördag kl 20.45, alltså direkt efter Sverige - Vitryssland som börjar 18.00. Matchen sänds på Kanal 9.

2017-03-24 20:59:13

