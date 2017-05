Inför träningsmatcherna: Advocaat dröjer, Sneijder mot rekordböckerna

Holland möter ikväll onsdag Marocko i en träningsmatch och Elfenbenskusten på söndag. Fred Grim och Frans Hoek fortsätter styra laget som interimtränare då Dick Advocaat ansluter först till kvalmatchen mot Luxemburg nästa vecka. Samtidigt står Wesley Sneijder på randen till att bli Hollands meste landslagsman.

Efter Danny Blinds sparkning efter förlusten mot Bulgarien leddes Oranje av U21-förbundskapten Fred Grim och målvaktstränaren Frans Hoek i träningsmatchen mot Italien, som också slutade med en förlust. Duon fortsätter leda landslaget i veckans två träningsmatcher då Dick Advocaats säsong i Fenerbahce inte är riktigt slut än, den nygamle förbundskaptenen tar över kontrollen nästa vecka när man kvalar mot Luxemburg på fredagen.Ikväll onsdag möter man Marocko och på söndag Elfenbenskusten. Matchen mot Marocko blir synnerligen speciell, då marockaner är en av Holland s större invandrargrupper så är det flera spelare i Marockos landslag som hör hemma i Eredivisie och kunde valt att spela för Holland. I förbundskaptenen Hervé Renards trupp ingår Feyenoords mittfältsankare Karim El Ahmadi, Utrechts två mittfältstalanger Yassin Ayoub och Sofyan Amrabat (den senare väntas bli klar för Feyenoord inom kort) samt Groningens anfallare Mimoun Mahi, plus Mbark Boussoufa, skolad i Ajax, som alla valde Marocko före Holland. Hakim Ziyech , som förra året tröttnade på att holländska ledningen inte tog ut honom valde Marocko istället, men på grund av en konflikt med Renard så har Ajax-mittfältaren valt att efter bara ett par landskamper nobbat Marocko också. Renard petade honom mycket överraskande från truppen till Afrikanska Mästerskapen vilket gjort att Ziyech tackat nej till denna uttagning.Hollands trupp då, ser ut som följer:Jasper Cillessen (Barcelona)Sergio Padt (Groningen)Nathan Aké (Chelsea)Daley Blind (Manchester United)Wesley Hoedt (Lazio) Matthijs de Ligt (Ajax)Daryl Janmaat (Watford) Bruno Martins Indi (Stoke) Kenny Tete (Ajax)Joël Veltman (Ajax) Nick Viergever (Ajax)Stefan de Vrij (Lazio)Marco van Ginkel (PSV) Davy Klaassen (Ajax)Davy Pröpper (PSV)Bart Ramselaar (PSV)Marten de Roon (Middlesbrough) Wesley Sneijder (Galatasaray)Kevin Strootman (Roma)Jens Toornstra (Feyenoord)Tonny Vilhena (Feyenoord)Georginio Wijnaldum (Liverpool)Steven Berghuis (Feyenoord) Memphis Depay (Lyon)Bas Dost (Sporting Lissabon)Vincent Janssen (Tottenham)Jeremain Lens (Fenerbahce)Jürgen Locadia (PSV)Quincy Promes (Spartak Moskva)Talangfulle Nathan Aké, som lämnade Feyenoord i unga år för Chelsea och nu har en stark lånesäsong i Bournemouth bakom sig, är uttagen för första gången liksom Ajax-skolade Groningen-målvakten Sergio Padt. De båda kan debutera liksom PSV:s explosive anfallstalang Jürgen Locadia (som varit uttagen förut utan att få spela). Marten de Roon som fick landslagsdebut i höstas är tillbaka i truppen efter frånvaro liksom Daryl Janmaat som lite överraskande togs ut då Feyenoord Rick Karsdorp dragits med en skada i säsongsslutet. Supertalangen Matthijs de Ligt är uttagen igen, fiaskodebuten mot Bulgarien har han lagt bakom sig och fortsatt imponera i Ajax, bland annat i Europa League -finalen där han var Ajaxs bästa spelare. Noterbart är att hela fyra Ajax-försvarare är uttagna. Ajax-kaptenen Davy Klaassen anslöt några dagar sent till samlingen på grund av en lättare knäskada.Enligt Algemeen Dagblaad kommer startelvan mot Marocko se ut som följer: Zoet; Tete, Hoedt, Martins Indi, Aké; de Roon, Vilhena, Toornstra; Promes, Dost, Memphis.Wesley Sneijder tangerade mot Italien Edwin van der Sar s rekord på 130 landskamper för Holland och förväntas således bli ensam rekordinnehavare under denna samling. Noterbart är att Sneijder fyller 33 år den 9 juni, samma dag som man möter Luxemburg.Landskampen mot Marocko spelas ikväll onsdag kl 19.30 och kan streamas på Unibet.com. Mötet med Elfenbenskusten spelas på söndag kl 19.30 och sänds på Viasat Sport Premium. Kvalmatchen mot Luxemburg spelas på på fredag nästa vecka (9 juni) kl 20.45 (samtidigt som Sverige-Frankrike) och sänds på Eurosport (och går även att streama på Eurosport Player ifall teven är vigd åt Sveriges match).