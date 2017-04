Tränarsåpa på förbundet

Förbundets sökan efter nästa förbundskapten har lett till en riktig såpa i dagarna. Henk ten Cate fick i måndags veta att han skulle få jobbet, men han valde sedan att tacka nej då förbundet inte var eniga. Nu framstår istället Dick Advocaat som toppkandidaten.

Samstämmiga uppgifter i holländsk press gjorde för några dagar sedan klart att KNVB hade två huvudkandidater till förbundskaptensjobbet. Henk ten Cate och Dick Advocaat. För någon dag sen skrevs att Henk ten Cate var landslagschef Hans van Breukelens favorit och därmed huvudkandidat till jobbet. Idag rapporterar både De Telegraaf och Voetbal International att ten Cate i måndags kväll fick höra att han skulle utses till ny förbundskapten, men nu har han tackat nej till jobbet för att förbundsfolket inte var eniga om anställningen av honom.Det första namnet som det ryktades om som ny förbundskapten var tysken Roger Schmidt som sparkades av Bayer Leverkusen tidigare i år. Då Schmidt tydligen bara ska vara intresserad av klubbjobb har det ryktet dött, vartefter ten Cates och Advocaats namn kom fram.Att det är ten Cate och Advocaat det ryktas om är minst sagt uppseendeväckande. Efter katastrofen som var Guus Hiddinks andra sejour som förbundskapten antog man väl att förbundet skulle lärt sig att sluta anställa föredettingar, men tydligen inte. ten Cate, 62, mest känd som Frank Rijkaards assistent i Barcelona och efter det huvudtränare för Ajax säsongen 2006/07 är för närvarande tränare för Al-Jazira Sport Club. Innan dess var han sportchef i Sparta Rotterdam. Hans senaste huvudtränarjobb i Europa var hos Panathinaikos 2008/09.Dick Advocaat, 69, var förbundskapten 2002-2004 (mest ihågkommen för uttåget ur EM 2004 som ledde till att Oranje-supportrar köpte en flygbiljett till Belgien åt honom...) Han är just nu tränare för Fenerbahce som ligger på tredjeplats i Süper Lig, den 15 mars i år aviserade han att han tänker gå i pension efter säsongen - trots det är alltså förbundet intresserade av hans tjänster ånyo. Hans senaste jobb i Holland var som tränare för PSV 2012-13 och AZ 2013-14, efter det har han haft korta sejourer som förbundskapten för Serbien , tränare i Sunderland och assistent till Danny Blind under 2016.Denna såpa förstärker bara bilden av hur förbundet är vilsna om framtiden. Samtidigt som man arbetat på en framtidsplan för holländsk fotboll fortsätter man återvinna gamla förlegade namn för toppjobbet. Och i dagarna har det även blivit rubriker om förbundets tränarutbildning, specifikt antagningsprocessen. Johnny Heitinga, med 87 landskamper på cv:t, är för närvarande assisterande tränare för Jong Ajax i den nästhögsta divisionen. Han har även haft huvudansvaret under matcher några gånger och satsar på en tränarkarriär. Tillsammans med Ajaxs vd Edwin van der Sar besökte han förbundet förra veckan för att ansöka till förbundets tränarutbildning för att kunna ta högre tränarlicens. Heitinga nekades plats på utbildning, som har nästa antagning 2019. De ansvariga Frans de Kat och Teun Jacobs har ingen egen erfarenhet av ledarjobb inom toppfotboll. Idag kom det ut att även Danny Buijs, mångårigt proffs i bland annat Feyenoord också nekats utbildningen. Bland de som fick plats på utbildningen finns istället exemeplvis Mischa Visser, tränare för amatörlaget Be Quick och docent hos förbundet och Jeroen Rijsdijk, tränare för amatörlaget Excelsior Massluis och tidigare förbundsanställd. Givetvis ska inte en person ha gräddfil bara för att han varit spelare på toppnivå men att Heitinga inte får en plats trots att han är assisterande tränare i Jong Ajax som gör en succésäsong i Jupiler League, har klara ambitioner att bli tränare och dessutom alltid var lojal mot landslaget och förbundet under sin spelarkarriär borde ändå vara värt något. Förra året hade Jaap Stam liknande problem, han delade då på jobbet som tränare för Jong Ajax tillsammans med Andries Ulderink men fick inte ut licensen av förbundet. Först när Guus Hiddink personligen gått in och krävt att Stam skulle få sin licens fick han det, licensen krävdes för att Stam skulle kunna söka jobbet hos Reading som han nu ligger på fjärdeplats i Championship med.