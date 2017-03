Frank de Boer är arbetslös och således ett toppnamn för jobbet.

Vem blir ny förbundskapten?

Förbundet har gett sig själva två månader att hitta en ny förbundskapten. Det spekuleras om en rad mer eller mindre rimliga namn, men vem vill ha jobbet? Och vem blir det?

2017-03-27 17:09:16

Efter att ha sparkat Danny Blind igår sa förbundet att man har ersättare i åtanke, annars hade man inte sparkat Blind (men sa också att Blinds kommentarer efter matchen snabbade på beslutet). Man har dock givetvis inte gått in på detaljer. På frågan om man överväger att välja ett utländskt namn var svaret att man inte utesluter något.Rykteskarusellen är i full gång, nedan följer ett antal mer eller mindre trovärdiga alternativ:Frankie är det största holländska tränarnamnet som är tillgänglig genast då han varit arbetslös sen han fick sparken från Inter i höstas. Frankie är historisk som den ende tränare att vinna Eredivisie fyra år i rad, under sina första fyra år som seniortränare. Men redan under den sista titelsäsongen stagnerade spelet och sedan följde två säsonger utan titel, riktigt smärtsamt var det förra våren när man förlorade titeln i sista matchen. Efter att ha avgått från Ajax var han aktuell för Everton-jobbet men sa också att han funderade på att ta ett sabbatsår. Men sent påtänkt blev han ny tränare för Inter strax innan säsongen började, vilket som sagt slutade med att han fick sparken i höstas efter en miserabel säsongsinledning. Att ta jobbet så kort inpå säsongen var ett misstag han borde undvikit. Den stora frågan med Frankie är om han utvecklats något det senaste året som ledare och taktiker, för spelet under de sista tre säsongerna i Ajax är inget man vill ha. På plussidan för Frankie är att han är duktig på att få ihop ett kollektiv, står nära sina spelare, är betydligt mer aktiv vid sidlinjen än Blind och är auktoritär, inte rädd att sätta ner foten mot stjärnspelare som inte beter sig. Utöver sina 112 landskamper om spelare var han assisterande förbundskapten 2008-2010 så han har full koll på ruljansen med ett landslag. Enligt NOS lär de Boer dock inte vara intresserad av jobbet.Förbundet gjorde ett av de största misstagen i modern fotbollshistoria när man 2014 sade nej till Ronald Koeman och istället anställde Guus Hiddink/Danny Blind som förbundskapten(er). Förbundskaptensjobbet var Koemans drömjobb och ett han verkligen ville ha efter att ha lämnat Feyenoord efter tre bra säsonger. Efter att ha fått nobben gick han istället till Southampton och nu Everton, och det har gått bra för honom på de brittiska öarna. Koeman borde vara förbundets drömnamn, de borde komma krypandes på bara knän, be om förlåtelse och erbjuda honom jobbet och halva kungariket. Men det ter sig högst osannolikt att man får Koeman. Dels borde det bli dyrt att få loss honom från Everton, dels kan Koeman själv vara ointresserad efter att ha fått nobben tidigare, varför lämna ett bra jobb i en harmonisk klubb i Premier League för att försöka släcka den containerbrand som är det holländska landslaget? Skulle man mot förmodan få Koeman får man en skicklig taktiker som skulle ha stor respekt från alla spelare och en lugnande auktoritetsfigur som kan rida ut stormen.Gio hade problem under sin första säsong som huvudtränare för Feyenoord, men till den här säsongen har han verkligen fått ordning på laget och man går som tåget mot ligatiteln (sex poängs ledning med sju matcher kvar). Det gör honom till det hetaste tränarnamnet i Holland just nu, och således ett namn som nämns. Men det framstår också som osannolikt att han skulle lämna sitt älskade Feyenoord som är en väldigt välmående klubb nu efter denna säsong. Hans agent säger till NOS att han inte tror att Gio är intresserad av förbundskaptensjobbet. Som tränare påminner Gio en del om de Boer under dennes första år i Ajax, han har byggt ihop ett starkt kollektiv, står nära spelarna och är en duktig talangutvecklare.Varit PSV:s huvudtränare sen 2013, och vann två raka ligatitlar 14/15-15/16. Den här säsongen ligger man trea och slutade sist i sin Champions League -grupp. Även han är ganska lik sina gamla landslagskamrater Frankie och Gio, som unga tränare som är relativt nära sina egna spelarkarriärer står de nära sina spelare och är skickliga talangutvecklare. Precis som Frankie har Cocu varit assisterande förbundskapten. Ett lite mer sannolikt namn som ny förbundskapten än Gio då Cocu torde vara mer öppen för en ny utmaning.En joker som ändå fått en ganska framskjuten roll i spekulationerna. Seedorf har bara haft två tränarjobb, båda kortvariga och båda i turbulenta miljöer, han tog över Milan i januari 2014 men fick gå efter säsongen och ersattes av sin gamla lagkamrat Filippo Inzaghi. I juli 2016 tog han över kinesiska Shenzhen men fick sparken i december då ingen mindre än Sven-Göran Eriksson tog över. 11 vinster, 2 oavgjorda och 9 förluster blev hans facit i Milan så det var verkligen upp och ner formmässigt. Detta är såklart det som talar emot Seedorf, hans begränsade erfarenhet som tränare och det mediokra facit han har. Det som talar för är hans status och aura. Han är väldigt stor, internationellt men framför allt i Holland där han respekteras av alla. Han kom fram som en brådmogen 16-åring i Ajaxs a-lag och har alltid haft en aura av själförtroende och intellekt, han talar sex språk flytande, har läst handels på prestigefyllda Bocconiuniversitet i Milano, tagit sig an stora välgörenhetsprojekt i Surinam och fått beröm för sina insatser som expert i både holländsk och brittisk tv. Han skulle få spelarnas respekt direkt, och kanske är hans brist på tränarerfarenhet på ett sätt en fördel, han skulle stå för något nytt.Louie Louie har såklart nämnts. 2014 var han på väg att driva ut alla spöken och demoner ur holländsk fotboll men man föll på målsnöret och han lämnade för Manchester United medan förbundet förstörde för sig själva med anställningen av Hiddink. Är han helt slut som tränare eller skulle han efter misslyckande i Manchester komma in med en jäkla revanschlusta och sätta fart på spelarna? Det är svårt att avläsa då van Gaal är lika oberäknerlige som alltid. Det som gjorde prestationerna i VM 2014 möjligt var att han hade spelarnas totala respekt, han fick alla primadonnor att jobba för kollektivet. Besitter han fortfarande samma respekt efter Manchester?Nämner vi en galning så får vi nämna den största! El Loco är ett namn som kastats in i spekulationerna. Bielsa behöver väl ingen närmre presentation, han är (ö)känd. Han har inte tagit något nytt jobb efter att ha avgått från Lazio i somras två dagar efter att ha fått jobbet. Hela Bielsas taktiska filosofi grundar sig saker Rinus Michels och Johan Cruijff drog upp i Holland, sen har Bielsa satt sin egen influens på det. Det som talar för Bielsa är...ja, det skulle bli något helt annorlunda, han skulle säkerligen skaka om spelare och förbund. Det som talar emot är att det lika gärna kan bli helvete som himmel, kanske mer helvete till och med. Förutom allt som kommer med Bielsa och hans ledarstil är ju ett stort frågetecken också hur bra han faktiskt är som tränare. Hans meritlista är ändå förhållandevis skral, förutom två ligatitlar i Argentina och OS-guldet 2004 med Argentina har han inte vunnit något (däremot förlorat finaler i Copa America och Copa Libertadores samt Europa League -finalen och Copa del Rey-finalen med Athletic Bilbao).Ett annat osannolikt jokernamn som ändå nämnts av vissa. Gullit har inte tränat ett lag sedan Terek Grozny 2011. Hans enda framgång som tränare är FA-cuptiteln han vann 1997 som spelande tränare i Chelsea, efter det fick han sparken efter bråk med ledningen vilket följdes av en lika bråkig tid i Newcastle, senare en misslyckad säsong i Feyenoord 04/05, och misslyckande i LA Galaxy. Han har i alla klubbar kritiserats för sin ledarstil och arrogans. Han har de sista åren varit verksam som tv-expert och var en av de som kritiserade Blind hårt efter Bulgarien. Kan inte tänka mig att det är ett seriöst förslag.Aviserade i december att han pensionerat sig från rollen som tränare. Inte tränat något lag sen han var förbundskapten för Saudiarabien 2011-2013. Efter den episka Barcelona-sejouren var han tränare för Galatasaray en säsong, efter det har det bara varit Saudi. Meriterna i Barcelona talar för sig själv. Han var förbundskapten 1998-2000 då han ledde Oranje till semifinal i hemma-EM, där man som vanligt föll på straffar, han avgick därefter. Har som sagt gått i pension enligt honom själv, men skulle man kunna locka ut honom från den så är han väl inte det sämsta alternativet i alla fall. Duktig taktiker och respekterad individ.. Rutinerat namn som tillsammans med de Boer och Rijkaard är den arbetslöse holländare med mest erfarenhet. Tillbringade hela spelarkarriären i Twente (gjorde 1 landskamp) och har varit ett beprövat tränarnamn i Eredivisie där han haft Twente (två gånger), PSV, Feyenoord och Vitesse. Även en misslyckad säsong i Schalke 08/09. Just lämnat jobbet i Al-Shabab. Utsågs till årets tränare 2008 när han var i Twente men har utöver cupvinsten med PSV 2011 inga särskilda meriter, ofta varit den typen av tränare som innebär att man kan vara säker på en topplacering, men att man inte når hela vägen.. Inget stort namn, men en stabil tränare som säkerligen borde i alla fall stå med på en lista. Gjorde 2 landskamper under en spelarkarriär som mestadels tillbringades i Vitesse, plus ett par år som reserv i van Gaals Ajax. Har haft en stadigt uppåtgående tränarkarriär, från Jong Ajax till AGOVV, till ADO Den Haag, Vitesse, Anderlecht och sen 2014 i AZ. Vann ligan med Anderlecht och tagit AZ till en tredjeplats och en fjärdeplats, man ligger på femteplats nu. Han tog dem dessutom till Europa League via kval denna säsong, man tog sig vidare från gruppen men fick en storstryk av Lyon i sextondelsfinalen (1-4, 1-7). Lugn figur som spelar en offensiv fotboll. Det som talar emot är att han inte är något stort namn, får han respekten av spelarna?Namn som snabbt kom upp i kategorin utländska alternativ. Att Klinsmanns namn kom upp då beror på hans roll som förbundskapten för Tyskland under de tidiga åren av deras omvälvande förändring av sin fotbollskultur då man inspirerad av holländska idéer omstrukturerade från ungdomsfotbollen och uppåt. Han ledde dem till brons i hemma-VM 2006 innan han lämnade över till Jogi Löw. Som förbundskapten för USA vann han Gold Cup 2013 och ledde dem till åttondelsfinal i VM 2014 där man föll i förlängningen mot Belgien . 2015 vände han underläge till seger 4-3 mot Hiddinks Holland vilket speedade på Hiddinks avgång. Det var en radda namn som det till varierande grad spekuleras i. Voetbal International har en omröstning om vem man helst vill se som ny förbundskapten, i den kan man välja mellan tretton namn (merparten återfinns här) eller "annan", omröstningen leds just nu av Louis van Gaal på 23 % (4058 röster) före Frank de Boer på 17 % (2984 röster), Jürgen Klinsmann på 13 % (2288 röster) och Ronald Koeman på 10 % (1737 röster). En fingervisning om public opinion i Holland åtminstone. Apropå omröstningar så hade Algemeen Dagblaad en omröstning direkt efter Bulgarien-matchen om Danny Blind. Efter över 20.000 röster ville 97 % att han skulle få sparken. Assisterande förbundskapten Fred Grim kommer sköta laget i träningsmatchen mot Italien på tisdag.Holland går mot ett nytt kvalfiasko och en massiv kritikstorm väntar redan starkt ifrågasatte förbundskaptenen Danny Blind efter att man idag varit chanslösa mot Bulgarien.Holland möter Bulgarien på bortaplan kl 20.45 på lördagskvällen och kommer alltså ha Sveriges resultat mot Vitryssland att spela på. Precis som Sverige är man såklart favoriter, motsvarar man förväntningarna?Danny Blind presenterade idag truppen för VM-kvalmatcherna mot Vitryssland och Frankrike. Det mest uppseendeväckande är att Arjen Robben, som gjorde comeback från sin senaste skada i veckan, inte är med i truppen.Läget är dystert i Holland inför kvalmatchen mot Sverige. Landslaget är hånat, ifrågasatt och förlöjligat. Det finns varken tro eller hopp. Danny Blinds ledarstab vittrar sönder och det viskas om att Blind själv får gå om det blir förlust mot Sverige.Danny Blind presenterade idag den definitiva truppen för träningsmatchen mot Grekland och VM-kvalmatchen mot Sverige. Det är en svag trupp som saknar skadade Arjen Robben oerhört. Memphis Depay är petad och inte heller Stefan de Vrij, Klaas-Jan Huntelaar eller Robin van Persie är med.Eredivisie sätter igång i helgen, en mer oviss säsong än på länge efter en stor tränarkarusell och stor spelaromsättning i många klubbar. Tar PSV sin tredje raka titel eller återtar Ajax tronen under nye tränaren Peter Bosz? Klarar klassiska Sparta Rotterdam sig kvar? Får Giovanni van Bronckhorst äntligen ihop lagpusslet i Feyenoord?I en mycket överraskande vändning i soppan så har FC Twente vunnit sin överklagan gällande tvångsdegraderingen de tilldömdes på grund av misskött ekonomi, och får nu stanna i Eredivisie.Fotbollsförbundet har meddelat att FC Twente tvångsnedflyttas från Eredivisie på grund av sin vanskötta ekonomi. Enschede-klubben, som vann ligan för sex år sen, har tidigare bestraffats med böter och poängavdrag. Tvångsnedflyttningen ses som en andra chans då man får en ny elitlicens tack vare de ansträngningar man gjort för att förbättra sin ekonomi.