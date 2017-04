Videodomare på alla Eredivisie-matcher från 2018/19

Holländska fotbollsförbundet meddelar idag att säsongen 2018/19 kommer man använda videodomare i samtliga Eredivisie-matcher. Under årets säsong har systemet testats i cupmatcher och bedöms ha fungerat tillräckligt väl för att leda till detta beslut.

Debatten om videodomare har pågått länge i världsfotbollen och tog rejäl fart igen efter de tveksamma domsluten i Champions League -kvartsfinalen Real Madrid - Bayern München. Videodomare ska användas under VM 2018 i Ryssland och idag meddelade det holländska fotbollsförbundet KNVB att man kommer använda videodomare i alla Eredivisie-matcher 2018/19.Systemet med videodomare har testats i cupmatcher den här säsongen där det bedöms ha fungerat väl. Första gången det användes var i höstas när Ajax besegrade Willem II med 5-0 i första omgången av cupen. I den matchen blev Willem II:s Anouar Kali utvisad efter att videodomaren uppmärksammat huvuddomaren Danny Makkelie på att Kali gått in med dobbarna före i en satsning som Makkelie blåst frispark för. Video på händelsen kan ses här . Videodomarna har i andra cupmatcher bland annat lett till att straffar utdömts.Det är främst för allvarliga situationer som dessa, det vill säga när videodomaren anser att ett rött kort ska delas ut, det ska dömas för straff eller vid tveksamheter i samband med mål som videodomarsystemet är till för. Hur det fungerar i praktiken är att videodomaren sitter i ett rum med flera tv-skärmar med olika kameravinklar så han kan se saker huvuddomaren missat, han tar sedan kontakt med huvuddomaren via samma kommunikationssystem som redan används mellan huvuddomaren och hans assistenter.Argumenten till fördel för videodomare är de självklara, att mer rättvisa skipas. Den stora invändningen är hur det kan påverka spelet, blir matchtempot och flowet lidande? Avgörande för att systemet ska fungera är att besluten inte får ta för lång tid. I klippet som länkats ovan kan man se att det tog drygt en minut från att Kali satte in tacklingen till att han lämnade planen utvisad. Det får ses som ganska rimligt, om man betänker hur lång tid vanliga utvisningar kan ta när det kan bli bråk mellan spelare och protester mot domaren så är en minut inte så farligt. Men det var i en tidig cupmatch som Ajax redan ledde bekvämt med 2-0, hur blir det om videodomare tar avgörande beslut i exempelvis Ajax-Feyenoord? För att systemet ska fungera är det helt essentiellt att videodomaren fattar ett snabbt beslut och snabbt förmedlar det till domaren, bedömningen får inte dra ut på tiden.