Ungerska Groupama Arena står som exempel när Kosovo planerar arenabygge

Arenasituationen

En hemmaarena framställs ofta som en tolfte spelare utav många fotbollskännare. Den symboliserar styrka och kraft på en plats där fansen romantiserar fram fotbollen som religion och hemmaborgen som dess tempel. Hemmaarenan ska kort och gott vara en plats där motståndarna ska slita och slåss för varenda poäng.





Den tillfälliga lösningen blev ett samarbete tillsammans med



Detta har fört med sig en rad olika förslag på lösningar. Renoveringar utav arenor inom Kosovos gränser har varit ett av alternativen. Här har det främst rört sig om Stadiumi i Qytetit samt Stadiumi Olimpik Adem Jashari som renoverades både 2014 samt 2016. I dagsläget är Stadiumi i Qytetit under konstruktion medan Adem Jashari stadion ej underhölls tillräckligt efter renoveringarna att den fortfarande anses otillräckligt, trots två renoveringar.



Utöver detta så är Stadiumi Rexhep Rexhepi i Drenas den som det har pratats mest om. Det är också den stadion som förbundskapten Bunjaki har valt att använda som träningsplan under kvalet. Underlaget på arenan är konstgräs, ett av få i Kosovo samt ett av de mer moderna stadion som finns tillgängliga. Arenan är hemmaborg för nuvarande mästarna KF Feronikeli och den väntas stå helt klar inom tre år.



Den andra lösningen och det som har spekulerats mest om på sistone är att följa Albaniens exempel och bygga en ny nationalarena. I början av november besökte parlamentets talesman Kadri Veseli Ungern. Under detta besök hann Veseli bland annat med ett besök till de ungerska landslagets hemmaarena Groupama Arena.



Meningen med besöket låg i grund med att Kosovo, med hjälp av Ungern, ska bygga en liknande arena i Kosovo. Anledningen till att man har Groupama Arena som exemplar beror på att Ungern har erbjudit ett lån på närmare 40-50 miljoner euro med minimal ränta om arbetet utförs av ungerska företag. Detta eftersom man under de senaste åren har byggt och renoverat flera arenor inom landet vilket har gjort att Ungern är rikt på företag inom byggbranschen. Då de flesta sportanläggningar i Ungern är renoverade försöker man hålla igång denna bransch genom att erbjuda andra länder lån med minimal ränta i utbyte mot att ungerska företag har hand om konstruktionen.



Arbetet skall ha kommit såpass långt att MKRS (Kultur,Ungdoms samt Sportministriet i Kosovo) är övertygade om att bygget ska påbörjas redan våren 2017. Arenan ska ta emot 25 000 åskådare och stå klart så tidigt som 2018. MKRS-minister Kujtim Shala har gått ut med uppgifter om att arenan kommer att kosta runt 50 miljoner euro, där 15 miljoner är direktinvesterade och resterande 35 miljoner skall delbetalas. Dessa 15 miljoner är dessutom budgeterade i regeringens budget för 2017. Uppgifterna är dessutom bekräftade utav finansminister Avdullah Hoti.



Huruvida bygget kommer färdigställas inom angiven tid tåls diskuteras. Utan att bli alltför politisk så går det inte att förbise den korruption som omringar landet. Fadil Vokrri har dessutom gått ut i media och kritiserat flera olika parter angående den oseriösa inställningen kring problemet.Vad som är klart att en fungerande arena är prio ett för att sporten skall fortsätta utvecklas. Man är det enda land i Europa som tvingas lämna sina gränser för att utöva officiella landskamper vilket får ses som skapligt oseriöst av ett land som satsar på att kvalificera sig till kommande europa mästerskap. Vad gäller Kosovo s landslag så pendlade man mellan Stadiumi i Qyteti i Prishtina samt Stadiumi Olimpik Adem Jashari i Mitrovica innan antagandet i FIFA & UEFA. I och med antagandet i fotbollens finrum visade det sig att dessa arenor inte håller tillräcklig nivå för att utöva fotboll på en nivå som krävs inom FIFA:s incitament.Den tillfälliga lösningen blev ett samarbete tillsammans med Albanien s fotbollsförbund där man beviljades spel på Loro Boriçi Stadium i Shkoder kvalet ut, utan några hyresavgifter. Trots detta broderliga samarbete mellan landslagen så är det ingen långsiktig lösning. Albanien har sedan tidigare rivit ner Qemal Stafa i Tirana i förmån för Arena Kombetare som skall stå klart 2018. Alltså betyder detta att den enda arena som kan användas i officiella syften är Loro Boriçi. Detta för med sig komplikationer då de båda landslagens matchdagar riskerar att kollidera i och med FIFA endast delar ut ett antal datum där landslagsfotboll får spelas.Detta har fört med sig en rad olika förslag på lösningar. Renoveringar utav arenor inom Kosovos gränser har varit ett av alternativen. Här har det främst rört sig om Stadiumi i Qytetit samt Stadiumi Olimpik Adem Jashari som renoverades både 2014 samt 2016. I dagsläget är Stadiumi i Qytetit under konstruktion medan Adem Jashari stadion ej underhölls tillräckligt efter renoveringarna att den fortfarande anses otillräckligt, trots två renoveringar.Utöver detta så är Stadiumi Rexhep Rexhepi i Drenas den som det har pratats mest om. Det är också den stadion som förbundskapten Bunjaki har valt att använda som träningsplan under kvalet. Underlaget på arenan är konstgräs, ett av få i Kosovo samt ett av de mer moderna stadion som finns tillgängliga. Arenan är hemmaborg för nuvarande mästarna KF Feronikeli och den väntas stå helt klar inom tre år.Den andra lösningen och det som har spekulerats mest om på sistone är att följa Albaniens exempel och bygga en ny nationalarena. I början av november besökte parlamentets talesman Kadri Veseli Ungern. Under detta besök hann Veseli bland annat med ett besök till de ungerska landslagets hemmaarena Groupama Arena.Meningen med besöket låg i grund med att Kosovo, med hjälp av Ungern, ska bygga en liknande arena i Kosovo. Anledningen till att man har Groupama Arena som exemplar beror på att Ungern har erbjudit ett lån på närmare 40-50 miljoner euro med minimal ränta om arbetet utförs av ungerska företag. Detta eftersom man under de senaste åren har byggt och renoverat flera arenor inom landet vilket har gjort att Ungern är rikt på företag inom byggbranschen. Då de flesta sportanläggningar i Ungern är renoverade försöker man hålla igång denna bransch genom att erbjuda andra länder lån med minimal ränta i utbyte mot att ungerska företag har hand om konstruktionen.Arbetet skall ha kommit såpass långt att MKRS (Kultur,Ungdoms samt Sportministriet i Kosovo) är övertygade om att bygget ska påbörjas redan våren 2017. Arenan ska ta emot 25 000 åskådare och stå klart så tidigt som 2018. MKRS-minister Kujtim Shala har gått ut med uppgifter om att arenan kommer att kosta runt 50 miljoner euro, där 15 miljoner är direktinvesterade och resterande 35 miljoner skall delbetalas. Dessa 15 miljoner är dessutom budgeterade i regeringens budget för 2017. Uppgifterna är dessutom bekräftade utav finansminister Avdullah Hoti.Huruvida bygget kommer färdigställas inom angiven tid tåls diskuteras. Utan att bli alltför politisk så går det inte att förbise den korruption som omringar landet. Fadil Vokrri har dessutom gått ut i media och kritiserat flera olika parter angående den oseriösa inställningen kring problemet.Vad som är klart att en fungerande arena är prio ett för att sporten skall fortsätta utvecklas. Man är det enda land i Europa som tvingas lämna sina gränser för att utöva officiella landskamper vilket får ses som skapligt oseriöst av ett land som satsar på att kvalificera sig till kommande europa mästerskap.

0 KOMMENTARER 106 VISNINGAR 0 KOMMENTARER106 VISNINGAR BUTRINT MORINA

2017-01-11 13:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Kosovo

Kosovo

2017-01-11 13:00:00

Kosovo

2016-12-19 22:50:00

Kosovo

2016-11-13 23:35:00

Kosovo

2016-11-13 17:12:00

Kosovo

2016-11-12 06:05:00

Kosovo

2016-11-10 09:40:00

Kosovo

2016-11-08 13:00:00

Kosovo

2016-11-07 23:18:00

Kosovo

2016-11-02 13:27:00

Kosovo

2016-11-01 13:00:00

ANNONS:

En hemmaarena framställs ofta som en tolfte spelare utav många fotbollskännare. Den symboliserar styrka och kraft på en plats där fansen romantiserar fram fotbollen som religion och hemmaborgen som dess tempel. Hemmaarenan ska kort och gott vara en plats där motståndarna ska slita och slåss för varenda poäng.Efter en kort paus återvänder nu "Helgens målskyttar". Vissa ligor har dock tagit vinteruppehåll men vi ska inte glömma att uppmärksamma de som gjort mål under helgen.Turkiet tog emot Kosovo på Antalya Stadion i ett på förhand broderligt möte. Det var även ett möte där turkarna var piskade att vinna för att ha någon chans till avancemang. Turkarna gjorde sitt jobb utan att imponera och tog en 2-0 seger. 5 - Världsklass 4 - Mycket bra 3 - Bra 2 - Godkänd 1 - Bara ens egen mor kan vara stolt -klass *********Inför matchen pratade Bunjaki om att planen inför dagens match var att delat upp matchen i tre delar. Lyckades man hålla tätt de två första perioderna så var den tredje perioden till för ett mer offensivt spel. Matchplanen var påväg enligt Bunjakis räkning fram till en kort period i början av andra halvlek som ändrade hela matchbilden. Bortamatchen mot Turkiet spelades på Antalya Arena i vad på förhand räknades som ett broderligt möte.Ett skadedrabbat Kosovo åker till semesterorten Antalya för att möta Turkiet i den sista VM-kvalmatchen för kalenderåret 2016.En resa som inte är som alla andra resor, ett land därtill kärleken är stor, en potential som är enorm, men ett arbete som nästan aldrig tar slut. Albert Bunjaki är fotbollens pionjär i Kosovo. Förväntningarna på Albert är stora, förutsättningarna är väldigt små.Landslagsuppehållet närmar sig för herrarna och det var en hel del som värmde upp med lite mål. Damerna i Schweiz tog däremot uppehåll för cupen och målen fortsatte att rulla in även där.Albert Bunjaki har kallat in följande spelare till den trupp som skall resa till Turkiet för den sista kvalmatchen för kalenderåret 2016.Ett nytt landslagsuppehåll närmar sig, redan nästa helg ställs Kosovo mot Turkiet i årets sista match. Läs vidare för att se hur det gått för landslagsspelarna under helgens matcher i deras respektive ligor.Det var inte lika många målskyttar denna helgen men ett hattrick vardera av både Besart Berisha samt Egzona Selimi kan vi glatt notera.