Helgens målskyttar - Albanska damduon i Finland ordnade fram viktiga mål

Sommaren står runt hörnet och flera ligor tackar nu för sig. Då det noterades flera albanska målskyttar världen runt under helgen kör vi en runda till av "Helgens målskyttar".

Herrar:



Lördag:

Leonard Pllana (Dalkurd), 1 mål – Inhopparen Leonard Pllana hjälpte Dalkurd besegra Åtvidaberg med 3-0 i



Lutfi Bilali (Haka), 1 mål – Lutfi Bilali gav Haka en 1-0-ledning mot OPS i grannlandet



Mehmet Hetemaj (SJK), 1 mål – Matchen mellan SJK och Mariehamn slutade 1-1. Kvitteringsmålet för hemmalaget gjorde Mehmeti Hetemaj i den 52 matchminuten. Hans första mål för säsongen, tio omgångar in i Finlands Veikkausliiga.



Söndag :

Kevi Hysi (OFI), 1 mål – OFI körde över Sparta med 6-1 i



Rodion Zguri (Aiginiakos), 1 mål – I Greklands andraliga blev det en målfest mellan Panserraikos och Aiginiakos. Gästerna vann matchen mycket tack vare inhopparen Rodian Zguri som satte det avgörande 5-4-målet precis innan domaren blåste av matchen.



Wilhelm Pepa (Arendal), 1 mål – Arendal fick bara 1-1 ifrån bortamötet mot Fredrikstad. Målskytten hette Wilhelm Pepa som gjorde matchens första mål precis efter pausvilan. Detta i



Damer:

Lördag:

–



Söndag:

Gentijana Rochi (JyPK), 2 mål – Under pausvilan ledde JPK med 3-0 mot HJK tack vare Gentijana Rochi och Lavdije Begolli som gjorde två respektive ett mål vardera. Dock kollapsade deras försvar efter paus och de släppte in tre mål vilket resulterade i ett kryss. Tvåmålsskytten Rochi repersenterar Makedoniens landslag och har nu gjort sex mål på tio omgångar i grannlandet Finland.



Lavdije Begolli (JyPK), 1 mål – Den albanska duon låg bakom JyPKs alla målen och Lavdije Begolli gjorde sitt mål, JyPS tredje, i den 40 matchminuten.



Mirela Jakupi (Aïre-le-Lignon), 2 mål – Aïre-le-Lignon krigar om att inte få regleras ner till tredjeligan och hoppet levet vidare tack vare Mirela Jakupi. De besegrade St.Gallen under söndagen med 4-1 och Jakupi stod för hälften av målen. Hon gjorde de två sista och har nu gjort sju mål under slutskedet. Inhopparen Leonard Pllana hjälpte Dalkurd besegra Åtvidaberg med 3-0 i Superettan . Han började på bänken och 20 minuter efter sitt inhopp gjorde han Dalkurds andra mål i matchen. Kosovo s U21-spelare har nu gjort två mål den här säsongen.Lutfi Bilali gav Haka en 1-0-ledning mot OPS i grannlandet Finland men gästerna kontrade med två mål och vann. Detta i andraligan och nyförvärvet från Makedonien noterar sitt första mål.Matchen mellan SJK och Mariehamn slutade 1-1. Kvitteringsmålet för hemmalaget gjorde Mehmeti Hetemaj i den 52 matchminuten. Hans första mål för säsongen, tio omgångar in i Finlands Veikkausliiga.OFI körde över Sparta med 6-1 i Grekland s andraliga. Kevi Hysi fanns med från start och satte OFIs sjätte mål med fem minuter kvar av matchen.I Greklands andraliga blev det en målfest mellan Panserraikos och Aiginiakos. Gästerna vann matchen mycket tack vare inhopparen Rodian Zguri som satte det avgörande 5-4-målet precis innan domaren blåste av matchen.Arendal fick bara 1-1 ifrån bortamötet mot Fredrikstad. Målskytten hette Wilhelm Pepa som gjorde matchens första mål precis efter pausvilan. Detta i Norge s andraliga.Under pausvilan ledde JPK med 3-0 mot HJK tack vare Gentijana Rochi och Lavdije Begolli som gjorde två respektive ett mål vardera. Dock kollapsade deras försvar efter paus och de släppte in tre mål vilket resulterade i ett kryss. Tvåmålsskytten Rochi repersenterar Makedoniens landslag och har nu gjort sex mål på tio omgångar i grannlandet Finland.Den albanska duon låg bakom JyPKs alla målen och Lavdije Begolli gjorde sitt mål, JyPS tredje, i den 40 matchminuten. Albanien s landslagsspelare Begolli noterar två mål i Naisten Liiga som är landets högsta liga. Förövrigt har Begolli och Rochi tillsammans gjort åtta mål av JyPKs 13 mål hittills.Aïre-le-Lignon krigar om att inte få regleras ner till tredjeligan och hoppet levet vidare tack vare Mirela Jakupi. De besegrade St.Gallen under söndagen med 4-1 och Jakupi stod för hälften av målen. Hon gjorde de två sista och har nu gjort sju mål under slutskedet.

0 KOMMENTARER 143 VISNINGAR 0 KOMMENTARER143 VISNINGAR KOSOVARE MEZINI

På Twitter: KosovareMezini

2017-05-29 23:24:00

ANNONS:

Fler artiklar om Kosovo

Kosovo

2017-05-29 23:24:00

Kosovo

2017-05-22 22:30:42

Kosovo

2017-05-17 00:41:00

Kosovo

2017-05-15 23:19:15

Kosovo

2017-05-09 12:23:00

Kosovo

2017-05-02 15:34:32

Kosovo

2017-04-24 22:38:00

Kosovo

2017-04-17 22:07:52

Kosovo

2017-04-06 15:42:00

Kosovo

2017-03-26 17:01:00

ANNONS:

Sommaren står runt hörnet och flera ligor tackar nu för sig. Då det noterades flera albanska målskyttar världen runt under helgen kör vi en runda till av "Helgens målskyttar".Jahmir Hyka, Enis Bardhi och Qendresa Krasniqi blev alla matchhjältar i sina respektive lag. Vi lyfter även upp Gentijana Rochis hattrick i Finland och tvåmålsskytten Mirela Jakupi.FK Besa firade högt efter en 3-0-vinst mot Trelleborg.Det blev lite färre mål den här helgen, noterbart att söndagen inte alls bjöd på några mål på herrfronten men vi fortsätter ändå att lyfta upp våra målgörande albaner!Från Australien till USA, målen har fortsatt att rulla in även den här helgen.Viktiga mål, hattrick och en suck av lättnad.Det har varit en återigen målfylld helg, på både herr- och damsidan.Påskhelgen bjöd på flera mål från Australien till USA.Under torsdagen skrev Kosovos damer in sig i historieböckerna då man spelade sin första tävlingsmatch någonsin.Kosovo gästades av Island i en förhoppningsfull match för Kosovo som kom till matchen med offensiva förstärkningar, samtidigt som Island drogs med flera tongivande skador. Matchbilden var precis som förväntad, ett offensivt Kosovo som tryckte på och ett Island som kontrade och drog nytta av de få lägen man fick.