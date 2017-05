Helgens målskyttar - Enis Bardhi fortsätter att leverera i Ungern

Jahmir Hyka, Enis Bardhi och Qendresa Krasniqi blev alla matchhjältar i sina respektive lag. Vi lyfter även upp Gentijana Rochis hattrick i Finland och tvåmålsskytten Mirela Jakupi.

Inter Turku hälsade på Ilves under fredagskvällen i Finland s Veikkausliiga. Det var gästerna som vann matchen med 2-0 och matchens sista mål stod Njazi Kuqi för i den 82 matchminuten. Detta var 34-åringens femte mål på sju omgångar.– Det blev ett albanmöte mot Albion Avdijajs Vaduz i Schweiz. Armando Sadiku fanns med från start och det var just han som gav hemmalaget Lugano ledningen efter en kvart. Lugano vann matchen med 2-1. Mål nummer nio för den albanske landslagsspelaren Sadiku.I Ungern blev Enis Bardhi matchvinnare då han gjorde det avgörande 2-1-målet. Ujpest gästades av Szombathelyi Haladas och Bardhi, som fanns med från start, dök upp med matchens sista mål i den 86 matchminuten. 12 mål placerar honom trea i skytteligan efter 32 omgångar, notera att ligan har en omgång kvar innan säsongens avslut.Totalt fyra albaner syntes till när Krylya Sovetov ställdes mot Terek Grozny i ryska ligan. Hemmalaget bänkade Berat Sadik och på gästernas bänk satt Bekim Balaj, Bernard Berisha och Odise Roshi . Terek Grozny ledde med 2-0 när Bekim Balaj klev in och bara tre minuter efter sitt inhopp gjorde han deras tredje mål. Hemmalaget fick med sig en straff men Terek åkte ändå hem med en 3-1-vinst. Detta var den albanske landslagsmannens nionde mål i Ryssland Grekland s andraliga besegrade Aiginiakos gästande Agrotikos Asteras med 2-0. Enea Gaqollari fanns med från start och gjorde Aiginiakos andra mål i den 88 matchminuten. Detta är hans tredje mål i ligan.Två sena mål av Servette gav de en 2-0-vinst mot Flamur Tahirajs Wohlen. Florian Berisha fanns med från start och assisterade först till inledningsmålet i den 82 matchminuten. Sex minuter senare gjorde han själv det andra målet. Berisha har nu gjort sex mål i Challenge League, Schweizs andraliga.Med fem albaner i truppen hälsade Schaffhausen på Arxhend Canis Winterthur. Imran Bunjaku som fanns med från start tillsammans med Muhamed Demiri och Shkelqim Demhasaj, stod för Schaffhausens vändningsmål under slutminuterna. Schaffhausen vann matchen med 3-1. På bänken fanns både Gjelbrim Taipi och Granit Lekaj. Detta var Imran Bunjakus första mål den här säsongen i Schweizs andraliga.Albaniens Jahmir Hyka blev hjälte mot Dallas då det var just han som gjorde matchens enda mål. Hyka fanns med från start och hittade målet i den 81 matchminuten. Hans tredje mål i MLS.Imran Bunjakus lagkamrat Shkelqim Demhasaj stod för inledningsmålet redan efter åtta minuters spel borta mot Winterthur. Mål nummer 17 för Demhasaj som nu ligger tvåa i skytteligan.På damsidan stod Makedonien s Gentijana Rochi för ett äkta hattrick i vårt grannland Finland. JyPK körde över ONS med 4-1 mycket tack vare Rochi. Hon gjorde målen i 69, 81 och 90+3 matchminuten. Hon hade förövrigt Albaniens Lavdije Begolli med sig från start.Florijana Ismaili har tidigare mött Saranda Hashani på landslagsnivå men under helgen möttes de båda I Schweizs högstaliga. Ismaili, som representerar Schweiz fanns med från start när Young Boys gästades av Albaniens Saranda Hashani och hennes Luzern. Hashani bänkades och det var faktiskt Ismaili som gav Young Boys en 1-0-ledning redan efter en halvtimme. De vann till slut med 2-1.Schlieren låg under med 0-6 mot Zürichs U21-lag när Hakime Ismaili dök upp i den 53 matchminuten med ett mål. Dock föll Schlieren med 3-7, detta i Schweizs andraliga.I Schweizs högstaliga för damer kunde Jehona Mehmeti göra det första kvitteringsmålet via en straff precis innan pausvilan mot Frauen SC Derendingen Solothurn. Aarau vann till slut matchen mot Donjeta Likajs lag med 3-2.- Manchester Citys damer körde över Yeovil Town med 5-1 i engelska Premier League . Kosovare Asllani fanns med från start och det var hon som avslutade målkalaset i den 68 matchminuten med 5-1-målet. Detta var 'Kosses' första mål för säsongen.Aïre-le-Lignon vann över Frauenteam Thun Berner-Oberland och det var just Mirela Jakupi som stod för båda målen. Hon fanns med från start och gjorde mål i den 53 respektive 75 matchminuten. Jakupi noterar nu fem mål under slutspelsskedet och hennes lag kasserade en viktig vinst då de nu spelar om relegering från Schweizs andraliga.Även Kosovo s Qendresa Krasniqi blev matchhjälte i Schweiz. Yverdon Feminin gästade Staad i högstaligan, Nationalliga A, och matchens enda mål gjorde just Krasniqi i den 67 matchminuten.