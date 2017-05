Helgens målskyttar – Granit Xhaka slog till mot Manchester United

Från Australien till USA, målen har fortsatt att rulla in även den här helgen.

Herrar:

Fredag

Lördag

Söndag

Damer

Lördag

Söndag

I Österrikes andraligan nickade Benjamin Sulimani in sitt femte mål för säsongen när man hälsade på Wiener Neustadt. Det blev ett 3-1-förlust och Sulimani stod för Horns enda mål i den 85 matchminuten.Nu har det verkligen lossnat för Dardan Rexhepi som fick näta även den här omgången. Han stod för matchens inledningsmål mot Liridon Silkas Värnamo redan efter åtta minuters spel och GAIS vann med 2-1. Hans tredje mål i Superettan – Det tog Francesco Tahiraj 67 minuter att rulla in matchens första mål. Dock kontrade hemmalaget Krsko tio minuter senare med en kvittering och matchen slutade 1-1. Mål nummer två för Tahiraj i Slovenien högstaliga, målet nominerades förövrigt till omgångens mål.I Schweiz blev det allt en målfest när bottenlaget Vaduz gästades av Grasshopper. Albion Avdijaj gjorde 2-1-målet för Vaduz efter en timmes spel men Vaduz kollapsade kort efter och släppte in tre mål. Det blev till slut en 2-4-förlust mot Grassshopper som bänkade Mergim Brahimi och Alban Pnishi . Detta var Avdijajs tredje mål för i år, sist han gjorde mål var för två månader sen.– Fiorin Durmishaj såg i den 54 matchminuten till att ge Lamia en 1-0-ledning mot Ofi Heraklion men gästerna kvitterade och matchen slutade 1-1. 20-åringen har nu gjort åtta mål i Grekland s andraliga.Degerfors fick en 3-1-vinst mot Dalkurd i Superettan tack vare Shpetim Hasanis två mål. Han stod för både matchens första och sista mål. Gästerna hade förövrigt med sig både Kujtim Bala och Leonard Pllana med sig som bänkades först. Hasani noterar nu fyra mål på sex omgångar.I grannlandet Danmark fick Agon Mucolli göra mål mot AB i andraligan. Han gjorde 2-1-målet i den 56 matchminuten och det blev ett kryss (2-2). Detta var 18-åringens fjärde mål på 18 matcher.Matchvinnaren mellan Lausanne och St.Gallen hette under söndagen Albian Ajeti då han gjorde matchens enda mål. Tre viktiga poäng för St.Gallen som med nöd och näppe håller huvudet ovanför bottenplacering. 20-årige Ajeti noterar tio mål i Schweizs Super League.– Inom loppet av tre minuter lyckades Armando Sadiku bli varnad, göra mål och bli utvisad. Dock klarade Lugano sig och fick ett 2-2-resultat från hemmamötet mot Taulant Xhakas Basel. Sadiku fick i alla fall göra sitt åttonde mål för säsongen innan han marscherade ut till omklädningsrummet förbi assisterande domaren Bekim Zogaj.Vad är en Grand Final utan Besart Berisha? I finalen mot Sydney slog han till redan efter 20 minuter. Sydney gjorde dock ett kvitteringsmål 50 minuter senare och matchen gick till straffar där Melbourne till slut föll med totalt 5-3. Trots en ligaförlust gratulerar vi Besart Berisha till skytteligatiteln med sina totalt 21 mål. Noterbart är att han gjorde 21 mål den första säsongen i Australien också, detta för fem år sedan.Makedoniens Egzijan Alioski fick också göra mål mot serieledarna Basel. Det var via ett straffmål i den 60 matchminuten som han gjorde sitt 16 ligamål. Han ligger nu tvåa i skytteligan.Toppmötet mellan Arsenal och Manchester United på Emirates Stadium bjöd på två mål, båda från Arsenals håll. Det var den schweiziske landslagsmannen Granit Xhaka som inledde med ett mål i den 54 matchminuten. Tre minuter senare fyllde hans lagkamrat i med ett andra mål och de vann med just 2-0. Xhaka har nu gjort två mål i Premier League I MLS besegrade Earthuakes gästande Portland Timbers med 3-0 och Albanien s Jahmir Hyka stod för inledningsmålet i den åttonde minuten. Han blev sedan utbyt med tio minuter kvar av matchen och han har nu gjort två mål på tio matcher i USA.Schauffhausen radade upp med trion Muhamed Demiri, Imran Bunjaku och Shkelqim Demhasaj från start. Granit Lekaj bänkades dock när man besegrade Denis Markajs Aarau med 4-0. Hälften av målen stod unge Demhasaj för. Det började redan i den tredje matchminuten via ett straffmål och han avslutade målparaden med 4-0-målet under stopptid. 21-åringen har nu gjort 15 mål på 30 matcher och ligger trea i skytteliga, detta i Schweizs andraliga Challenge League.Ereleta Memeti bromsade upp Kölns chanser att närma sig förstaplatsen i ligan. Hon blev matchvinnare för Sindelfingen då hon gjorde matchens enda mål efter 30 minuters spel mot just Köln. 6 mål på 16 matcher för 17-åringen i 2. Bundesliga (Süd).– I Hamburg blev det en målfest då Gütersloh körde över Bramfelder SV med hela 8-1. Geldona Morina, som representerar Albaniens landslag, gjorde Güterslohs fjärde mål precis efter pausvilan. Hennes första för säsongen i 2.Bundesliga (Nord).Det blev ett mål utanför Tysklands gränser för våra damers del. Albaniens Lavdije Begolli stod för ett kvittersmål mot PK-35 Vantaa och hennes JypK vann till slut med 2-1. Detta var nyförvärvets debutmål i Finland . Hon hade förövrigt med sig Makedoniens Gentiana Rochi från start.Även Shpresa Aradini fick göra mål för Gütersloh borta mot Bramfelder. Aradini gjorde deras sjätte mål i den 63 matchminuten och hon har nu gjort fem mål i Tyskland.Det blev en knapp 3-2-förlust för Frankfurts damer när man gästade Hessen Wetzlar. Kosovo s Valentina Limani fanns med från start och gjorde matchens första mål efter 18 minuter. Hon har nu gjort 12 mål på 20 matcher i tyska 2.Bundesliga (Süd).