Helgens målskyttar - Kosse målskytt och CL-drömmen lever vidare för City

Det har varit en återigen målfylld helg, på både herr- och damsidan.

Herrar:



Fredag:

Lördag

Söndag

Damer:

Lördag:

Söndag

Huvudtränaren Shefki Kuqi valde att ställa upp med bland annat lille bror Njazi Kuqi när IFK Mariehamn hälsade på och det var just Njazi som stod för det viktiga kvitteringsmålet. Matchen slutade 1–1 och han har nu gjort fyra mål på tre omgångar. Etta i finska skytteligan.Ujpest besegrade Mezokövesd-Zsóry med 3–1 och Makedonien s Enis Bardhi gjorde Ujpests andra mål i matchen. 10 mål för Bardhi och han ligger trea i skytteligan, däremot leder han den interna skytteligan. Slovakien stod Kristian Kushta för matchens första mål när Dac och Esemerald Aluku hälsade på. Dock lyckades Dac vända och vinna med 2–1. Kushtas tredje mål för säsongen, han är förövrigt utlånad från PAOK tillsammans med lagkamraten Kristi Qose.– I Österrikes Bundesliga blev det 1–1 när Ried mötte Wolfsberger AC. Orhan Ademi, som tidigare representerat Schweizs U21-landslag, noterar nu sitt tredje mål.– I Schweiz låg Paolo Tramezzanis albanska duo, den tidigare assisterande tränaren för Albanien och numera i Luganos coach team, bakom Luganos vinst. Armando Sadiku assisterade till det första och gjorde sedan själv Luganos andra mål när de vann över Young Boys med 2–1. Hans sjunde mål för säsongen.Makedoniens Alioski noterade sitt 15 säsongsmål under helgens vinst mot Young Boys. 15 mål placerar honom tvåa i skytteligan.Flyttlasset från Kina bar av till grannlandet Norge . I söndags fick han göra sitt första mål för den nya klubben Sarpsborg 08 när de gästades av Kristiansund och den albanska trion; Liridon Kalludra, Kamer Qaka och Rocky Lekaj. Kosovo s landslagsman Fejzullahu började på bänken men klev in med tio minuter kvar av matchen och två minuter senare satte han slutresultatet 5–1.– Den albanske landslagsmannen stod för både mål och assist i 5–1-krossen mot turkiska Bursaspor. Cikalleshi assisterade till kvitteringsmålet som vände på matchen och fyllde i med 3–1-målet. Han är just nu utlånad från Istanbul Basaksehir fram till sommaren och har hittills gjort tre mål bara i år, inklusive ett mot sitt förra lag.– Valdet Rama gav hemmalaget en tidig ledning men Nürnberg lyckades kvittera mot slutet av matchen. Det blev bara 1–1 för Ramas gäng i den 30 omgången av 2.Bundesliga. Mål nummer två för hans del.– Österrikes Besijana Pireci fortsätter göra mål även den här omgången. Den här gången såg hon till att sätta 2–1-målet hemma mot Wacher Innsbruck. Neulengbach vann matchen med 3–1. Champions League fortsatte för damerna under helgen och Kosovare Asllani blev målskytt i den första semifinalmatchen mot Lyon då hon stod för kvitteringen. Dock lyckades Lyon ta tillbaka ledningen och vinna. City åker till Lyon nästa vecka med en 1–3-förlust i bagaget och nu gäller det för ”Kosses” tjejer att vända på steken i returmatchen. Tar City sig till finalen ställs man eventuellt mot Asllanis förra lag PSG – Hemma i Sverige fick Loreta Kullashi göra sitt första mål gör säsongen borta mot Mallbackens IF Sunne. Hon stod för matchens första mål redan efter 13 minuter och kort därefter fyllde hennes lagkamrat i med ytterligare ett mål. Fler mål blev det inte och AIK åkte hem med en vinst, detta i Elitettan.– Det blev ett tröstmål för Sindelfingen och det stod Ereleta Memeti för när Bayern Münchens II-lag hälsade på. Hemmalaget föll med 1–3 i tyska 2.Bundesliga för damer men Memeti noterar mål nummer fyra.Shpresa Aradini stod för vändningen mot Arminia Bielefeld i återigen samma liga. Gütersloh vände och vann med 3–1. Likt Memeti har Aradini också nu gjort fyra mål, dock i den södra tabellen.