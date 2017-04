Helgens målskyttar – Mister 100 skriver in sig i historieböckerna

Påskhelgen bjöd på flera mål från Australien till USA.

Herrar:

Damer

:

– Vi börjar direkt med mannen alla pratar om i Australien, mister 100. Besart Berisha noterade sitt 100 mål i Australiens A-League och skriver därmed in sig i historieböckerna då ingen annan hittills lyckats med denna bedrift. Melbourne besegrade förövrigt Central Coast Mariners med 1-0 och Berisha noterade mål nummer 19 för säsongen.Zagrebderbyt vann Dinamo Zagreb när man gästade Lokomotiva Zagreb som ställde som vanligt upp med trion Eros Grezda, Amir Rrahmani och Endri Ceikici från start. Eros Grezda stod för ett tidigt mål för hemmalaget men Lokomotiva föll till slut med 1-2. Han har nu fem mål noterade i Kroatien s liga och detta är andra omgången i rad som han gör mål.Det blev bara 2-2 mot bottenlaget Gyirmot och det var tack vare Enis Bardhi som stod för det andra kvitteringsmålet. Mål nummer nio för den makedonske landslagsmannen vilket placerar honom trea i Ungerns skytteliga.I vårt grannland Finland gjorde inhopparen Erfan Zeneli SJKs tröstmål i 1-2-förlusten mot Ilves. Detta var hans första mål i ligan sedan återkomsten från Kazakhstan.FC Dallas höll på att åka hem med en 1-0-vinst men ett sent kvitteringsmål av Jahmir Hyka satte stopp för det. Matchen slutade 1-1 och Albanien s landslagsspelare kunde glädjas åt sitt debutmål i MLS.Ännu en Berisha på listan, Valon Berisha hjälpte serieledarna Salzburg att besegra Wolfsberger AC i Österrike med ett tidigt straffmål. Salzburg vann med 2-0 och Berisha blev utbytt kort efter det andra målet. Hans sjunde mål för säsongen. Premier League stod Xherdan Shaqiri för både mål och assist när man hälsade Hull City välkomna. Stoke vann med 3-1 och Shaqiri stod för matchens sista mål med tio minuter kvar av ordinarie speltid. Hans fjärde mål för säsongen, noterbart är att tre av dessa fyra har Shaqiri gjort mot just Hull.– Påskhelgen fortsatte under måndagen och den blev också fartfylld. Vi inleder med Makedonien s landslagsman Egzijan Alioski som inte kan sluta dundra in mål. Under matchen mot Thun gjorde han Luganos andra mål och de vann med 2-1. Han ligger nu tvåa i skytteligan med 14 mål i Schweizs Super League.– I vårt andra grannland Norge låg Flamur Kastrati bakom båda målen när Liridon Kalludra och Rocky Lekajs Kristiansund hälsade på. Kastrati satte ett straffmål i den 67 matchminuten och drygt tio minuter senare stod det 2-0 tack vare Kastratis inhoppare vilket även blev slutresultatet. Kastrati har inlett säsongen på bästa möjliga sätt och har nu gjort fyra mål på fyra matcher.Hekuran Kryeziu gjorde mål mot Albian Ajetis St.Gallen under måndagen och Luzern vann med 2-0. Kryeziu, som representerar Kosovo s landslag, har nu gjort sitt andra mål i Schweizs högstaliga.Robert Gojani satte igång målfesten borta mot Kalmar redan i den sjätte matchminuten. Han spelade hela matchen och de besegrade Kalmar med 3-1. Två mål efter tre spelade omgångar för Gojanis del.Inhopparen Wilhelm Pepa, bror till den tidigare landslagsmannen för Kosovo Avni Pepa , gjorde ett tröstmål i 2-1-förlusten mot Ranheim. Detta i Norges andraliga och det var hans första mål för säsongen.Österrikes ungdomslirare Besijana Pireci stod för ett tidigt inledningsmål när Neulengbach gästade FC Südburgenland i Österrikes Frauen Bundesliga . De vann till slut matchen med 3-0.10 dagar innan söndagens match introducerade Valentina Limani och Kosovo sig för omvärlden. Under helgen stod hon för två mål i tyska andraligan för damer. Frankfurtlaget gästades av Schott Mainz och Limani både inledde och avslutade Frankfurts målkavalkad då de vann med 5-0. Hon har nu gjort tio mål på 17 matcher.