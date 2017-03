Helgens målskyttar - Muzafer Ejupi fortsatt skytteledare i Kroatien

Medan damerna tog ett uppehåll fortsatte våra herrar att göra mål.

– När man gästades av Benjamin Kolollis Lausanne gjorde den albanske landslagsmannen Armando Sadiku matchens första mål. Lugano vann till slut med 2–1 och detta var Sadikus fjärde mål för säsongen.– Armando Sadiku var inte den enda att göra mål mot Lausanne. Även Makedonien s Egzijan Alioski gjorde mål, hans var det avgörande i denna 2-1-vinst. Detta var hans tionde mål för säsongen.- I Bulgarien fick Ndue Mujeci göra sitt första mål för sitt nya lag. Dunav gästade Montana och det var just inhopparen Mujeci som stod för det avgörande 2–1-målet vilket alltså var slutresultatet.– På hemmaplan såg division 2-laget Vänersborgs FK till att besegra Superettan s Örgryte i Svenska Cupen. Valon Gashi stod för inledningsmålet redan tio minuter in och hans gäng vann till slut med 3–1. Dock räckte inte det för en placering i kvartsfinalen men Gashi kan glatt notera fyra mål under denna omgången av Svenska Cupen.– Bottenlaget Vaduz fick 1–1 ifrån hemmamötet mot Basel och de får man tacka Albion Avdijaj för. Ett Basel som förövrigt har 41 poäng mer än Vaduz. För Avdijajs del var detta hans blott andra säsongsmål.– Även Arian Kabashi stod för ett mål i Svenska Cupen. Han började dock på bänken och klev in i den 80 matchminuten, åtta minuter senare satte han slutresultatet 6–1 mot Falkenberg. Detta har varit hans enda mål hittills och härnäst ska Elfsborg möta Brommapojkarna i kvartsfinalen.– I Slovakien s högstaliga stod Kristian Kustha för tröstmålet i 3–1-förlusten borta mot Slovan Bratislava. Kushta började på bänken men gjorde Kristi Qose sällskap på planen efter pausvilan, målet kom i den 77 matchminuten. I höstas gjorde han fem mål under cupspelen men i ligan är detta hans första mål.– Muzafer Ejupi välkomnade Hajduk Split och duon Ardian Ismajli och Hysen Memolla men skickade hem de utan några poäng. Ejupi stod för båda målen och Osijek vann med 2–1. Skytteledaren i Kroatien heter just nu Muzafer Ejupi med elva mål noterade.– Det blev bara ett mål i matchen mellan Rapid Wien och Salzburg och det får man tacka Kosovo s Valon Berisha för. Mål nummer fem för Berisha och Salzburg fortsätter att leda serien i Österrike.Uppehåll.