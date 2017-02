Den danske landslagsbacken Riza Durmisi har gjort sitt första mål i Spanien.

Helgens målskyttar – Riza Durmisi med sitt debutmål i La Liga

Våren står runt hörnet och eftersom de flesta ligorna har dragit igång igen så gör vi också det. I "Helgens målskyttar" följer vi våra albanska fotbollsspelare runt om i världen.

Herrar:



Lördag:

Besart Berisha (Melbourne Victory), 1 mål – Han fortsätter att göra mål borta i Australien. Under helgens hemmamöte mot Adelaide stod han för 2–0-målet. Detta är hans 17 mål för säsongen och vi kan lugnt klargöra att han leder skytteligan med fyra mål ner till tvåan.



Endri Çekiçi (Lokomotiva Zagreb), 1 mål – Albanmötet i



Riza Durmisi (Real Betis), 1 mål – I spanska



Samir Fazli (Wil), 1 mål – Neuchatel Xamax besegrade Samir Fazlis Wil med 3–1 men han fick i alla fall ett tröstmål noterat. Gästande Wil startade med Fazli och Adonis Ajeti medan hemmalaget kontrade med Samir Ramizi.



Shkelqim Demhasaj (Schaffhauen), 1 mål – Ett straffmål av Shkelqim Demhasaj satte igång matchen i den 50 matchminuten mot Arxhend Canis Winterthur. Hans nionde mål för säsongen. Schaffhausen, som förövrigt hade även Granit Lekaj, Gjelbrim Taipi och Muhamed Demiri från start, vann matchen med 2–1. Ett bottenmöte som tog plats i den schweiziska andraligan.



Söndag:

Andrea Mezini (Acharniakos), 1 mål – I



Armando Sadiku (Lugano), 1 mål –



Enea Gaqollari (Aiginiakos), 1 mål – Likt herr Mezini stod Enea Gaqollari för sitt lags tröstmål i en 2–1-förlust. Aiginiakos, som ligger i den nedre delen av tabellen, gästade tabelltvåan Lamia



Liridon Krasniqi (Kedah), 1 mål – Ja våra albaner finns överallt, även i Malaysia. Liridon Krasniqi, som tidigare har representerat



Milot Rashica (Vitesse), 1 mål – Två av Kosovos landslagsmän ställdes mot varandra under helgens matcher i Nederländerna. Hemmalaget Go Ahead Eagles bänkade Lum Rexhepi medan Milot Rashica fanns med i Vitesses startelva och det var just den sistnämnde som fick göra mål. Vitesse vann med 3–1.



Vullnet Basha (UCAM Murcia), 1 mål – Riza Durmisi var inte den enda albanen att näta i Spanien under helgen, även Vullnet Basha hitta målet. Dock i den lägre divisionen. Han fanns med från start och efter en halvtimmes spel gav han Murcia en 1–0-ledning. De besegrade till slut Almeria med 3–2.



-----

Damer:



Lördag:

Florijana Ismaili (Young Boys), 1 mål – Den schweiziske landslagsspelaren Florijana Ismaili stod för ett sent kvitteringsmål när Lugano hälsade på i Nationalliga B. Matchen slutade 1–1 och fröken Ismaili gjorde sitt sjunde säsongsmål i den 90+7 matchminuten.



Mirela Jakupi (Aïre-le-Lignon) 1 mål – I samma liga, dock i den lägre divisionen, fick även Mirela Jakupi jubla. Aïre-le-Lignon gästades av Thun Berner-Oberland och Jakupi stod för 3–0-målet vilket även blev matchens slutresultat.



Teuta Ameti 1 mål – En tredje målskytt bland våra albanska damer i även här Schweizs Nationalliga B. Teuta Ameti bänkades mot Kloten men klev in efter en timmes spel. 20 minuter senare satte hon slutresultatet 5–0 för tabellettan Aarau.



Söndag:

0 KOMMENTARER 162 VISNINGAR 0 KOMMENTARER162 VISNINGAR KOSOVARE MEZINI

På Twitter: KosovareMezini

2017-02-27 22:15:00

