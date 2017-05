Helgens målskyttar – Shkelzen Gashi tvåmålskytt under albanmötet i MLS

Det blev lite färre mål den här helgen, noterbart att söndagen inte alls bjöd på några mål på herrfronten men vi fortsätter ändå att lyfta upp våra målgörande albaner!

Vi inleder med Erfan Zeneli i grannlandet Finland som blev matchhjälte mot JJK. Han fanns med från start tillsammans med Mehmet Hetemaj och satte matchens enda mål efter drygt en timmes spel. Detta var hans andra mål fem omgångar in i Finlands Veikkausliiga.Kosovos Mergim Berisha satte matchens sista mål i den allra sista sekunden när Austria Lustenau hälsade på. Liefering ledde med 3-1 när Berisha dök upp med mål nummer 14 i Österrikes 1.Liga, motsvarande Superettan – Likt Erfan Zeneli gjorde även Xhevdet Gela mål i Finland, i exakt samma matchminut som herr Zeneli. Dock föll HIFK borta mot KuPS då hemmalaget vände och vann med 2-1. Mål nummer två för Gela.Inhopparen Erton Fejzullahu räddade ett poäng för Sarpsborg när Trondheim hälsade på i norska Eliteserien. Sarpsborg låg under med 0-1 när Fejzullahu klev in efter en timmes spel. Drygt tio minuter senare kvitterade han och matchen slutade 1-1. Hans andra mål för säsongen, återigen ett inhoppsmål.Dalkurd besegrade skånska Trelleborgs FF med 3-0 i Superettan under helgen. Matchens sista mål gjorde inhopparen Leonard Pllana via en straff under slutsekunderna. 20-åringens första mål för säsongen.I Malaysia hjälpte Liridon Krasniqi sitt Kedah att få en biljett till FA Cup-finalen. Kedah vann returmatchen med 3-0 mot Terengganu och Krasniqi stod för ett av målen. Härnäst väntar Pahang i finalen som spelas om ett par dagar.När Slaven Koprivnica hälsade på Osijek stod Muzafer Ejupi för två av de totalt tre målen som gjordes. Matchens första mål gjorde just Ejupi redan efter nio minuters spel och det stod 2-0 till Osijek under pausvilan. I den 52 matchminuten fick hemmalaget med sig en straff och Ejupi satte enkelt slutresultatet 3-0. Ejupi är nu uppe i 14 mål i Kroatien s högstaliga och han delar förstaplaceringen i skytteligan.Albanmötet i MLS slutade med en 3-0-vinst för Colorado mycket tack vare Shkelzen Gashi. Hans Colorado gästades av landslagskamratens Jahmir Hykas SJ Earthquakes. Gashi gjorde det första och sista målet för Colorado. Hans två första mål i MLS för den här säsongen och han placerar sig i omgångens elva den här rundan.I Schweizs Nationalliga B gjorde Mirela Jakupi två mål mot Kloten. Hennes lag vann med 5-1 och Jakupi gjorde sina två mål inom loppet av tre minuter.– Det var via ett straffmål som Loreta Kullashi kunde ge AIKs damer en 1-0-ledning mot IFK Kalmar. Matchen slutade 2-2 och Kullashi har nu gjort tre mål i Elitettan.