Francesco Tahiraj får äntligen göra mål i den nya klubben men "det kommer fler mål" säger han till media i Slovenien.

Helgens målskyttar - Tidigare Juventustalangen introducerar sig för den nya klubben

Då kör vi en uppdatering kring våra målskyttar från helgens matcher innan herrarna tar ett landslagsuppehåll.



Herrar

Fredag

Lördag

Söndag

Damer

Lördag

Söndag

0 KOMMENTARER 164 VISNINGAR 0 KOMMENTARER164 VISNINGAR KOSOVARE MEZINI

På Twitter: KosovareMezini

2017-03-22 19:23:00

ANNONS:

Fler artiklar om Kosovo

Kosovo

2017-03-22 19:23:00

Kosovo

2017-03-06 22:55:00

Kosovo

2017-02-27 22:15:00

Kosovo

2017-01-11 13:00:00

Kosovo

2016-12-19 22:50:00

Kosovo

2016-11-13 23:35:00

Kosovo

2016-11-13 17:12:00

Kosovo

2016-11-12 06:05:00

Kosovo

2016-11-10 09:40:00

Kosovo

2016-11-08 13:00:00

ANNONS:

(Astana), 1 mål – Vi får börja med Albanien s Azdren Llullaku som fått göra sitt efterlängtade debutmål i den nya klubben. Han fanns med från start när Akzhayik hälsade på och stod för 2-0-målet. Astana vann till slut med 3-1. Tidigare spelade Llullaku för Rumäniens Gaz Metan Medias och gjorde där 16 mål innan han flyttade till Kazakhstan.(Pisa), 1 mål – Albanlaget Pisa fick bara 1-1 när Latina hälsade på. Hemmalaget ställde upp med Kosovo Samir Ujkani och Rey Manaj från start medan Edgar Çani fick göra ett kortare inhopp. Pisas mål gjorde Manaj men Latina kvitterade i slutminuterna. Två mål på två omgångar för Manajs del, som förövrigt är utlånad från Inter.(Greuther Fürth), 1 mål – En annan kille som äntligen fick göra mål igen är Veton Berisha i tyska 2. Bundesliga . Hans gäng besegrade Stuttgart med 1-0 och det tack vare Berisha. Han är nu uppe i tre mål denna säsongen.(St.Gallen), 1 mål – Söndagen var ingen vilodag för våra albaner denna helgen. Här blev det åka av och vi inleder med Albian Ajeti. St.Gallen gästade Thun och fick ett 2-2-resultat med sig hem. Ajeti gjorde det första kvitteringsmålet och blev utbytt med kvarten kvar. Innan målet blev han även varnad. Hans nionde säsongsmål.(Bologna), 2 mål – Schweiziske landslagsmannen Blerim Dzemaili blev tvåmålsskytt mot Perparim Hetemaj s Chievo. Gästerna gjorde ett mål precis innan pausvilan men hemmalaget vände och vann med 4-1. Dzemaili med två mål i den 72 respektive 90 matchminuten och han noterar åtta mål i sitt Serie A -facit.(Aluminij), 1 mål – Francesco Tahiraj, som en gång tillhört Juventus ungdomsakademi, håller numera hus i Slovenien. När Aluminij gästades av Rudar hjälpte han sitt lag vinna med 3-0. Han låg bakom inledningsmålet och gjorde sedan 2-0-målet. Hans första mål för den nya klubben. Dock har han tidigare även representerat Zavrc där han gjort två mål för i återigen Sloveniens högstaliga.(Schaffhausen), 2 mål – I Schweiz blev även Shkelqim Demhasaj tvåmålsskytt. Schaffhausen gästades av Wohlen i andraligan och de vann med 3-2 tack vare Demhasaj som låg bakom alla målen. Wohlen hann göra två mål men Demhasaj ordnande först fram en straff i den 69 matchminuten innan 20-åringen själv fick sätta två mål. Elva mål placerar honom trea i skytteligan. Schaffhausen ställde förövrigt upp med, utöver Demhasaj, även Granit Lekaj och Gjelbrim Taipi samt att Imran Bunjaki fick göra ett kortare inhopp. Gästerna bänkade målvakten Flamur Tahiraj och Muhamed Seferi men Seferi blev inbytt med en kvart kvar av matchen.(Salzburg), 1 mål – Det blev en lyckad helg för bröderna Berisha då båda fick göra mål på var sitt håll. I Österrike stod Valon Berisha för både mål och assist i 5-0-krossen mot Austria Wien. Inledningsmålet gjorde just Berisha. Hans sjätte för säsongen._____(Sindelfingen), 1 mål. Tyska Sindelfingen körde över Niederkirchen med 5-0 och en av målskyttarna hette Ereleta Memeti. 17-åringen fanns med från start och stod för 2-0-målet precis innan pausvilan. Detta i tyska 2.Frauen-Bundesliga (Süd).(Aïre-le-Lignon), 1 mål - Under söndagen blev inhopparen Mirela Jakupi målskytt i schweiziska Nationalliga B. Aïre-le-Lignon besegrade Kloten med 3-1 och det var Jakupi som satte slutresultatet bara 20 minuter efter sitt inhopp. Hon drog även på sig en varning precis innan matchens slut.Då kör vi en uppdatering kring våra målskyttar från helgens matcher innan herrarna tar ett landslagsuppehåll.Medan damerna tog ett uppehåll fortsatte våra herrar att göra mål.Våren står runt hörnet och eftersom de flesta ligorna har dragit igång igen så gör vi också det. I "Helgens målskyttar" följer vi våra albanska fotbollsspelare runt om i världen.En hemmaarena framställs ofta som en tolfte spelare utav många fotbollskännare. Den symboliserar styrka och kraft på en plats där fansen romantiserar fram fotbollen som religion och hemmaborgen som dess tempel. Hemmaarenan ska kort och gott vara en plats där motståndarna ska slita och slåss för varenda poäng.Efter en kort paus återvänder nu "Helgens målskyttar". Vissa ligor har dock tagit vinteruppehåll men vi ska inte glömma att uppmärksamma de som gjort mål under helgen.Turkiet tog emot Kosovo på Antalya Stadion i ett på förhand broderligt möte. Det var även ett möte där turkarna var piskade att vinna för att ha någon chans till avancemang. Turkarna gjorde sitt jobb utan att imponera och tog en 2-0 seger. 5 - Världsklass 4 - Mycket bra 3 - Bra 2 - Godkänd 1 - Bara ens egen mor kan vara stolt -klass *********Inför matchen pratade Bunjaki om att planen inför dagens match var att delat upp matchen i tre delar. Lyckades man hålla tätt de två första perioderna så var den tredje perioden till för ett mer offensivt spel. Matchplanen var påväg enligt Bunjakis räkning fram till en kort period i början av andra halvlek som ändrade hela matchbilden. Bortamatchen mot Turkiet spelades på Antalya Arena i vad på förhand räknades som ett broderligt möte.Ett skadedrabbat Kosovo åker till semesterorten Antalya för att möta Turkiet i den sista VM-kvalmatchen för kalenderåret 2016.En resa som inte är som alla andra resor, ett land därtill kärleken är stor, en potential som är enorm, men ett arbete som nästan aldrig tar slut. Albert Bunjaki är fotbollens pionjär i Kosovo. Förväntningarna på Albert är stora, förutsättningarna är väldigt små.Landslagsuppehållet närmar sig för herrarna och det var en hel del som värmde upp med lite mål. Damerna i Schweiz tog däremot uppehåll för cupen och målen fortsatte att rulla in även där.