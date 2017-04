Historisk premiärmatch för Kosovos damer

Under torsdagen skrev Kosovos damer in sig i historieböckerna då man spelade sin första tävlingsmatch någonsin.





Albanien var också Kosovos första motstånd och till den här matchen valde Albaniens nye tränare Armir Grimaj att ställa upp med följande startelva: Marigona Zani, Arbenita Curraj, Albina Rrahmani (kapten), Arbiona Bajraktari, Suada Jashari, Lavdie Begolli, Geldona Morina, Furtuna Velaj, Lucie Gjini, Ezmeralda Franja och Megi Doci.



Kosovos startelva, som huvudtränare Aferdita Fazlija valde ut, bestod av: Florentina Kolgeci, Feride Kastrati, Blerta Kaqiu (kapten), Qendresa Bajra, Blerta Shala, Valentina Limani, Edona Kryeziu, Liridona Syla, Marigona Durguti, Agnesa Rexha och Kaltrina Biqkaj.



Noterbart är att det fanns tre svenskbekanta namn i de båda lagen. Bland annat Albaniens Dafina Memedov som bänkades samt Kosovos duo Marigona Durguti och Besmira Morina, även hon på bänken.



Det var Albanien som ordnade fram en 1-0-ledning i den 17 matchminuten tack vare Arbiona Bajraktari efter Megi Docis hörna. Kosovo kontrade med en kvittering 18 minuter senare via Agnesa Rexha. 1-1 stod det i halvlek. Fröken Rexha var dock inte klar, efter en timmes spel vände hon på ledningen med sitt andra mål i matchen. Med en kvart kvar av matchen var det dags för Albanien att kvittera. Ett frisparksmål av Furtuna Velaj satte 2-2-målet.



Klockan närmade sig matchminut 90 och även under de sex extraminuterna såg det länge ut att sluta oavgjort men ett självmål i den sista sekunden av inhopparen Blerina Musa satte stopp för Kosovos dröm om ett oavgjort resultat. Albanien stod som segrare och noterade en 3-2-vinst på Elbasan Arena. Preliminary round fortsätter, härnäst ska Albanien möta Malta medan Kosovo ställs mot

2017-04-06

