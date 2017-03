2017-03-24 20:45

Kosovo - Island

1-2



Bunjakis bristande kompetens kan komma att kosta honom rollen som förbundskapten.

Kosovo-Island 1-2. Bortslarvade poäng

Kosovo gästades av Island i en förhoppningsfull match för Kosovo som kom till matchen med offensiva förstärkningar, samtidigt som Island drogs med flera tongivande skador. Matchbilden var precis som förväntad, ett offensivt Kosovo som tryckte på och ett Island som kontrade och drog nytta av de få lägen man fick.

Kosovo-Island Samir Ujkani

Fanol Perdedaj

Amir Rrahmani

Alban Pnishi

Benjamin Kololli

Herolind Shala

Hekuran Kryeziu

Milot Rashica

Besart Berisha

Valon Berisha

Atdhe Nuhiu



Avbytare

Fidan Aliti

Donis Avdijaj

Bernard Berisha

Bersant Celina

Bledar Hajdini

Ardian Ismajli

Vedat Muriqi

Hannes Halldorsson

Birkir Saevarsson

Kari Arnason

Ragnar Sigurdsson

Ari Skulason

Arnor Traustason

Aron Gunnarsson

Gylfi Sigurdsson

Emil Hallfredsson

Bjorn Sigurdarson

Vidar Orn Kjartansson



Avbytare

Jon Bodvarsson

Holmar Orn Eyjolfsson

Kjartan Finnbogason

Rurik Gislason

Sverrir Ingason

Ingvar Jonsson

Vidar Ari Jonsson



2017-03-26 17:01:00

Inför matchen pratades det mycket om att Island skulle falla offer för Kosovo s första vinst i ett tävlingssammanhang. Kosovo hade förstärkts av tunga namn som målfarlige Besart Berisha, store Atdhe Nuhiu samt talangfulle Donis Avdijaj, och drömmen om en första seger såg ut att vara nära.Bunjaki ställde upp med en annorlunda elva gentemot tidigare. Han passade på att använda både Nuhiu och Bes.Berisha som anfallare, samtidigt som Valon Berisha fick en roll på vänsterkanten denna match. Utöver det var startelvan ingen som överraskade någon, största frågetecknet var Perdedaj som inte spelat mycket i klubblaget men fick trots de chansen före talangfulle Mergim Vojvoda.Matchen drog igång och det var Kosovo som kontrollerade matchen inledningsvis medan islänningarna som hade dragits med offensiva skador mest satsade på kontringar. Bunjaki hade anpassat spelet utefter islänningarnas fysik och det var inte mycket dem hade att hämta i dueller mot en 197 centimeters Atdhe Nuhiu. Kosovo hade mycket boll men kom inte till några riktigt farliga lägen, det var främst Valon Berisha skott utifrån som tog i ribban samt en tam nick från Nuhiu som stack ut. Samtidigt som man hade mycket boll så var man väldigt oroliga i backlinjen, den verkade inte synkad alls, särskilt på Fanols kant där Island hade mycket boll. Till slut skulle det även straffa sig. Efter ett onödigt slarv på grund av bristande kommunikation mellan Perdedaj och Kryeziu lyckats islänningarna utnyttja situation och göra 0-1 i den 25 matchminuten via Sigurdarson.Efter 0-1 så tappar Kosovo sitt spel och spelar med mycket nerver, särskilt i defensiven där ytterbackarna slarvar rejält. Ännu en gång så var det slarv som ledde till mål då Kololli väldigt slarvigt river ner Traustson i straffområdet och straffen är ett faktum. Swanseas Sigurdsson gör inga misstag och Island kan ta med sig en komfortabel 2-0 ledning till pausvilan.började väldigt friskt för kosovoalbanerna. Det märktes att man var frustrerad över resultatet då den inte reflekterade matchbilden. Bunjakis mannar gick ut med en helt ny attityd och man var fast beslutna att få till några mål. Nuhiu var den som var mest aktiv framåt med sina underbara nedtagningar, dock var domaren väldigt petig och dömde bort flera för isländska frisparkar. All den offensiva räd som uppstod i andra halvlek skulle också ge resultat då just Atdhe Nuhiu nickar in ett fint slaget inlägg från Shala i den 54 matchminuten. Reduceringen var som en injektion av energi för killarna som verkligen motiverades utav målet. Man var mycket mer aktiva och när en skadad Perdedaj byttes ut mot debutanten Donis Avdijaj så forcerade verkligen anfallen. Bunjaki spelade med en trebackslinje de sista 30 minuterna och jag var rädd att det skulle rinna igenom för laget här. Killarna höll dock tätt bakåt mycket tack vare Kryezius grovjobb i defensiven. Under denna period får även mittbacken Amir Rrahmani in bollen i nät, dock bortdöms den för offside.Med tio minuter kvar byttes Bernard Berisha in mot Besart Berisha och matchbilden kom att likna en FIFA-match där man ligger under mot polaren i slutet av matchen och ur ren aggression klickar fram fulloffensiven. Bernard kom in som en frisk fläkt och ville verkligen ha en kvittering. Han blåste bort all kritik som jag öste över honom från tidigare matcher. Trots allt anfallande så var islänningarna väldigt erfarna och kompakta i sitt spel och lyckades hålla igen. Matchen slutade med ännu en förlust, men var trots uteblivna poäng, den bästa genomförda i detta kvalet. Killarna börjar hittar varandra mer och mer även om det är väldigt vilset i försvaret emellanåt.——-Jag var som sagt väldigt förvånad över Bunjakis val att spela med två anfallare. Ännu mer förvånad var jag att han spelade Besart Berisha på en ovan position. Jag förstår inte dessa byten, trots att Nuhiu som debutant gjorde det bra så tycker jag att Bunjaki ska låta spelarna anpassa sig och assimileras in i laget mer försiktigt. Vi har exempelvis Vedat Muriqi som kan utföra liknande spel som Nuhiu. Varför inte spela Muriqi från start, särskilt då han gjorde det väldigt bra senast mot Turkiet , för att sedan utefter matchbilden, få in Nuhiu i andra halvlek. Sen var jag väldigt säker på att Besart Berisha skulle spela från start, förstår dock inte varför han spelar som offensiv mittfältare bakom Nuhiu. Vi har spelare som dessutom är i form i sina klubblag och som är anpassade att spela som offensiva mittfältare. Celina är ett praktexemplar på det. I detta fallet kändes valet av Besart bero på att man ville tillfredsställa alla supportrar och experter i Kosovo som lyfte upp Besart till skyarna. Jag vill inte enbart fokusera på att klanka ner på Bunjaki men han är inte en tränare som kommer ta oss framåt. Jag uppskattar hans sätt att locka spelare till ett land som inte ens har en arena att spela på men som tränare brister han i många aspekter. Den trupp han besitter förtjänar bättre resultat, särskilt defensivt, vi har spelare i bra ligor om man jämför med Island. Ändå är dem mycket mer kompakta och stänga i sitt defensiva spel. Och ja, jag vet att det tar tid att få ihop ett lag, men om du inte har kompetens att hantera ett lag så syns det väldigt tidigt. Sen kan man förstå att Bunjaki inte har dom bästa förutsättningarna. Kosovos senaste match var mot Turkiet, under den perioden så har Island spelat 3-4 träningsmatcher. Det är en stor skillnad mellan förbunden, och det kommer ta tid. Men Bunjakis brister i defensiven syns väldigt tydligt en match som denna. Nu njuter vi av vårsolen och laddar om inför Turkiet-matchen i juni.0-1 (25’) B.Sigurdarson0-2 (35') Straff - G.Sigurdsson1-2 (52’) A.Nuhiu: 56 - 44: 11 - 11: 4-6: 5-2: 2-1: (34’) B.Kololli, (59’) H.Kryeziu, (85’) H.Shala, (90’) R.GislasonKosovo gästades av Island i en förhoppningsfull match för Kosovo som kom till matchen med offensiva förstärkningar, samtidigt som Island drogs med flera tongivande skador. Matchbilden var precis som förväntad, ett offensivt Kosovo som tryckte på och ett Island som kontrade och drog nytta av de få lägen man fick.I årets första match ville Kosovo visa att man menade allvar. Man kom med den starkaste möjliga trupp och förhoppningarna om en första seger var stora. Tyvärr föll man via två misstag i en match där Kosovo hade det mesta förutom målen.Efter ett historiskt 2016 med allt från antagandet i UEFA & FIFA, till första målet och poängen så laddar Kosovo upp inför ett nytt år med förhoppningar om nya historiska utdelningar. Målet för i år är att knipa en första seger, något som mycket väl kan komma på fredag.Då kör vi en uppdatering kring våra målskyttar från helgens matcher innan herrarna tar ett landslagsuppehåll.Medan damerna tog ett uppehåll fortsatte våra herrar att göra mål.Våren står runt hörnet och eftersom de flesta ligorna har dragit igång igen så gör vi också det. I "Helgens målskyttar" följer vi våra albanska fotbollsspelare runt om i världen.En hemmaarena framställs ofta som en tolfte spelare utav många fotbollskännare. Den symboliserar styrka och kraft på en plats där fansen romantiserar fram fotbollen som religion och hemmaborgen som dess tempel. Hemmaarenan ska kort och gott vara en plats där motståndarna ska slita och slåss för varenda poäng.Efter en kort paus återvänder nu "Helgens målskyttar". Vissa ligor har dock tagit vinteruppehåll men vi ska inte glömma att uppmärksamma de som gjort mål under helgen.Turkiet tog emot Kosovo på Antalya Stadion i ett på förhand broderligt möte. Det var även ett möte där turkarna var piskade att vinna för att ha någon chans till avancemang. Turkarna gjorde sitt jobb utan att imponera och tog en 2-0 seger. 5 - Världsklass 4 - Mycket bra 3 - Bra 2 - Godkänd 1 - Bara ens egen mor kan vara stolt -klass *********Inför matchen pratade Bunjaki om att planen inför dagens match var att delat upp matchen i tre delar. Lyckades man hålla tätt de två första perioderna så var den tredje perioden till för ett mer offensivt spel. Matchplanen var påväg enligt Bunjakis räkning fram till en kort period i början av andra halvlek som ändrade hela matchbilden. Bortamatchen mot Turkiet spelades på Antalya Arena i vad på förhand räknades som ett broderligt möte.