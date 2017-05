Bild: FK Besas Facebook-sida

Skrällen i Skåne, FK Besa besegrade Superettans Trelleborgs FF

FK Besa firade högt efter en 3-0-vinst mot Trelleborg.

Dardan Dakajs Trelleborg med hela 3–0 under tisdagskvällen inför 200 åskådare.



Matchens första målskytt hette Feston Berisha som redan efter fyra minuter kunde ge hemmalaget en 1–0-ledning via en straff. En halvtimme in i matchen fyllde Xhenis Dedinca i med ett andra mål för Besa och man gick ut i pausvila med 2–0-ledning. Besa höll hårt i den ledningen fram till den 85 matchminuten då Arben Ramadani inte tyckte det räckte med 2–0, så han satte 3–0. 3–0 blev även slutresultatet för FK Besa som till skillnad från Trelleborg inte lirar i



Besa, som på albanska kan översättas till löfte, har seglat igenom årets DM. Laget noterar fyra vinster på fyra matcher: 1–0 mot Skegrie (målskytt: Xhenis Dedinca)

6–2 mot Helsingborgs AIS (Feston Berisha x2, Ylber Bajrami x2, Arben Ramadani & Haris Mesinovic)

0–3 mot Hjärsås/Värestorps IF (Ylber Bajrami, Qendrim Vishaj & Arben Ramadani)

3–0 mot Trelleborgs FF (Feston Berisha, Xhenis Dedinca & Arben Ramadani)

Ni kan följa FK Besas resa på deras Facebook.

När FK Besa lottades mot Trelleborgs FF i distriktsmästerskapet var det många som förstod att det skulle bli en svår match. Dock fick Landskronaborna fick fira högt när Besa faktiskt körde överTrelleborg med hela 3–0 under tisdagskvällen inför 200 åskådare.Matchens första målskytt hettesom redan efter fyra minuter kunde ge hemmalaget en 1–0-ledning via en straff. En halvtimme in i matchen fylldei med ett andra mål för Besa och man gick ut i pausvila med 2–0-ledning. Besa höll hårt i den ledningen fram till den 85 matchminuten dåinte tyckte det räckte med 2–0, så han satte 3–0. 3–0 blev även slutresultatet för FK Besa som till skillnad från Trelleborg inte lirar i Superettan , utan i division 5.Besa, som på albanska kan översättas till löfte, har seglat igenom årets DM. Laget noterar fyra vinster på fyra matcher:Ni kan följa FK Besas resa på deras Facebook. Klicka här för att komma dit!

KOSOVARE MEZINI

2017-05-17 00:41:00

