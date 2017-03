Valon Berisha fortsätter vara en viktig kugge i Bunjakis elva.

Spelarbetyg: Kosovo-Island 1-2

I årets första match ville Kosovo visa att man menade allvar. Man kom med den starkaste möjliga trupp och förhoppningarna om en första seger var stora. Tyvärr föll man via två misstag i en match där Kosovo hade det mesta förutom målen.

2017-03-25

*********Ujkani gör en helt OK match. Har inte mycket att säga till om vid båda målen.På presskonferensen så nämnde Bunjaki att Meha inte var med i truppen på grund av brist på speltid. Han nämnde även att om Shala inte får mer speltid så finns han inte med i nästa samling i juni. Trots dessa utspel så fanns Fanol med från start trots att han knappt spelat i klubblaget sen december. Var allmänt trött på plan, gjorde många enkla misstag, bland annat till 1-0 målet som var en ren bjudning till islänningarna. Drog på sig en skada som byggde på tesen kring hans dåliga form. Sämst på plan ikväll. Det är viktigare än någonsin att Bunjaki får Hadergjonaj att tacka ja.Amir gör en helt okej match, sköter defensiven samtidigt som han är med vid anfall. Hade två fina chanser till mål samt ett bortdömt för offside. Behöver jobba på samarbetet med Pnishi och Kryeziu mer då de vid tillfällen såg ut som tre yra höns.En på pappret bra mittback, bra med fötterna och stark på huvudet. I praktiken ger han dock som oftast inget fog för dessa påståenden. Viktigt att få ihop ett stabilt samarbete med mittbackskollegan Rrahmani och defensive Kryeziu som oftast droppade ner från sin roll som mittfältare.Matchbetyget påverkas främst av straffen som han orsakar. En urusel tackling som leder till Island s andra mål. Är utöver de väldigt stabil och aktiv både defensivt som offensivt. Sitter säker på vänsterbacksplatsen.Tillbaka från sin avstängning och ersatte i sin tur avstängde Alushi. Har snabbt jobbat sig till en kugge i laget. Är oerhört viktig i nedbrytningsfasen för laget, droppar ofta ner och hjälper mittbackarna, samtidigt som han är med och styr mittfältet. Förvånar mig inte om han spelar i ett lag tillhörande topp 5 ligorna i höst.Spelare som inte spelar för klubblaget brukar sällan bidra till landslaget. Shala är inte en av dem, han styr mittfältet väldigt bra tillsammans med Kryeziu. Man kan se spår av ringrostighet men ur det hela stora så gör Lindi en bra match. Är en spelare som brinner för laget och klarar av att prestera trots utebliven speltid i klubblaget.Valon Kante. Enough said. Löper för kung och fosterland. Är aktiv åt båda håll, springer, skjuter, hittar instick, är helt enkelt fantastisk idag. Var bäst i första halvlek och när TV-experterna skulle ta upp de bästa från första halvlek så nämndes Valons prestation samt Shkurte Fejzas sång under halvleksvilan. Var den som pushade laget framåt även i andra och agerar som en riktig ledare. Potentiell lagkapten.Detta var inte Milots kväll. Ännu en dålig prestation av Vushtrrisonen och frågan är om han har spelat sig ifrån en startplats. Det finns väldigt många duktiga spelare på hans position och med en sådan prestation så ska man kliva åt sidan för någon annan. Fick ingenting uträttat, var alltid något steg för sen i sina löpningar. Hans skott hade uppskattats i NFL.Målades inför matchen upp som hjälten som har hittat hem. Det mesta inför matchen handlade om Besart och hur han skulle göra sitt 100de mål för oss. Slutade med ett magplask. Gav långt ifrån vad som förväntades och journalister överskattade hans potential rätt rejält.’’Zlatani i Kosovo es’’ Ja, mina damer och herrar, det räckte med att han var över 190 och gjorde ett mål för att jämföras med den svenska superstjärnan. Skämt åsido, det var inte många som hade några förväntningar på Atdhe, jag var överraskad att se honom i startelvan till att börja med. Får knappt med speltid i klubblaget och där trodde jag att en offensiv spelare som Arber eller Bernard skulle stå före i kön. Var väldigt aktiv aktiv i anfallsspelet och med sina 196 centimeter så var de inte många nickdueller som förlorades, synd att de flesta resulterade i frisparkar för islänningarna. Öppnar ytor för medspelarna och det hade varit mer intressant att se honom ihop med en Avdijaj eller Celina som är betydligt mer rörlig i sitt spel än Besart. Gör ett snyggt mål i ren Championship -anda dessutom.———Kom in istället för en oinspirerad Rashica och gjorde det okej, kan spela som ytter men föredrar att spela bakom anfallaren. Är väldigt rörlig och försöker hitta ytor åt medspelarna. Kom in i ett skede där Kosovo jagade kvittering och var höst delaktig i spelet.Byttes in istället för en skadad Perdedaj i ett skede där Kosovo öste på framåt. Blev den tredje spelaren att debutera för Kosovo tillsammans med Besart och Atdhe. Många, inklusive mig var intresserade av vad Donis hade att erbjuda, har på senare år stämplats som en supertalang i Schalke och förväntningarna var höga. De lilla han spelade så var det mycket som bådade gott för framtiden. Var oerhört duktig en mot en och hade en situation där han passerade flera islänningar men avslutade utan resultat. Jag har följt Donis på sociala medier under en lång tid och man märker att han verkligen vill spela för landslaget och vill bidra. Ska bli oerhört kul att följa hans tid i landslaget, det vattnas i munnen när man tänker på en kosovoalbansk offensiv med Zeneli - Celina - Rashica bakom en anfallande Avdijaj.Bernard ’’duracellkaninen’’ Berisha. Det räcker så. Det enda dåliga med Bernards prestation var att han inte pressade Bunjaki att byta in honom tidigare. De tio minuter han fick var matchens mest aktiva, inte en sekund gick till spillo och han ville verkligen få till den där kvitteringen. Det var inte länge sen som jag hånade Bernard längst fotknölarna, idag fick jag äta upp mina ord. Synd att han inte fick mer speltid.I årets första match ville Kosovo visa att man menade allvar. Man kom med den starkaste möjliga trupp och förhoppningarna om en första seger var stora. Tyvärr föll man via två misstag i en match där Kosovo hade det mesta förutom målen.Efter ett historiskt 2016 med allt från antagandet i UEFA & FIFA, till första målet och poängen så laddar Kosovo upp inför ett nytt år med förhoppningar om nya historiska utdelningar. Målet för i år är att knipa en första seger, något som mycket väl kan komma på fredag.Då kör vi en uppdatering kring våra målskyttar från helgens matcher innan herrarna tar ett landslagsuppehåll.Medan damerna tog ett uppehåll fortsatte våra herrar att göra mål.Våren står runt hörnet och eftersom de flesta ligorna har dragit igång igen så gör vi också det. I "Helgens målskyttar" följer vi våra albanska fotbollsspelare runt om i världen.En hemmaarena framställs ofta som en tolfte spelare utav många fotbollskännare. Den symboliserar styrka och kraft på en plats där fansen romantiserar fram fotbollen som religion och hemmaborgen som dess tempel. Hemmaarenan ska kort och gott vara en plats där motståndarna ska slita och slåss för varenda poäng.Efter en kort paus återvänder nu "Helgens målskyttar". Vissa ligor har dock tagit vinteruppehåll men vi ska inte glömma att uppmärksamma de som gjort mål under helgen.Turkiet tog emot Kosovo på Antalya Stadion i ett på förhand broderligt möte. Det var även ett möte där turkarna var piskade att vinna för att ha någon chans till avancemang. Turkarna gjorde sitt jobb utan att imponera och tog en 2-0 seger. 5 - Världsklass 4 - Mycket bra 3 - Bra 2 - Godkänd 1 - Bara ens egen mor kan vara stolt -klass *********Inför matchen pratade Bunjaki om att planen inför dagens match var att delat upp matchen i tre delar. Lyckades man hålla tätt de två första perioderna så var den tredje perioden till för ett mer offensivt spel. Matchplanen var påväg enligt Bunjakis räkning fram till en kort period i början av andra halvlek som ändrade hela matchbilden. Bortamatchen mot Turkiet spelades på Antalya Arena i vad på förhand räknades som ett broderligt möte.Ett skadedrabbat Kosovo åker till semesterorten Antalya för att möta Turkiet i den sista VM-kvalmatchen för kalenderåret 2016.