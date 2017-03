2017-03-24 19:45

Kroatien - Ukraina



Cacics trupp mot Ukraina och Estland

Nu är det officiellt. Cacic har kallat 23 spelare som kommer ta sig an Ukraina och Estland. Även om Perisic är suspenderad har Inter-proffset funnit sig bland de 23 namnen. Ingen Dejan Lovren men ännu en gång Pivaric. Även unge Leskovic från Dinamo finns bland de 23 kallade.

Vissa höjer möjligen ögonbrynen efter Cacics beslut. Det finns många tankar och kommentarer varför vissa spelare är uttagna respektive varför andra stannar hemma. Ett ständigt och omdiskuterat ämne är självklart Dejan Lovren och Josip Pivaric. Dejan Lovren, som enligt många skall ha kallelsen trots sin skada (är nu frisk), finnes icke bland de 23 namnen. Josip Pivaric, som kritiserats, finns dock bland de 23 kallade. För att göra elda på ännu mer valde förbundskaptenen att kalla unge Marko Leskovic från Dinamo – vilket sänder klara och tydliga signaler till Lovren. Trots att Ivan Perisic inte får medverka mot Ukraina, valde förbundskaptenen att ta med Kroatiens bäste spelare. Andrijasevic, Pasalic och Leovac är de tre reserver som hoppar in vid behov.Är det Cacics eller Kroatiens bästa trupp, är frågan?Landslaget samlas i Zagreb på måndag och på fredag nästa vecka väntar Ukraina. Matchen startar klockan 20.45.Nu är det officiellt. Cacic har kallat 23 spelare som kommer ta sig an Ukraina och Estland. Även om Perisic är suspenderad har Inter-proffset funnit sig bland de 23 namnen. Ingen Dejan Lovren men ännu en gång Pivaric. Även unge Leskovic från Dinamo finns bland de 23 kallade.Kroatien besegrade Island med 2-0 inför tomma läktare i Zagreb. Stor matchjälte blev Marcelo Brozovic som gjorde bägge målen.Ikväll möter Kroatien Island hemma på ett tomt Maksimir. Mateo Kovacic är ett frågetecken, samma med Luka Modric. Ytterbacksplatsen inte spikad men hela truppen inställd på endast en sak – vinst och tre poäng. Vid vinst ikväll skapar sig Kroatien ett fint försprång men vid förlust komplicerar man situationen något enormt. Ett oavgjort resultat skulle endast gynna Ukraina. Press? Ja, från både Kroatien som Islands sida. Kroatien vill ta hem tre poäng på hemmaplan och Island vill ta nytta av att mKroatien tar med sig tre poäng från Tampere. Segern satt dock långt inne och Kroatien kunde efter domarens slutavblåsning andas och sträcka ut armarna. Tre riktigt sköna poäng som med stor sannolikhet kommer betyda oerhört mycket inför framtida VM-kvalmatcher.Efter trepoängaren mot Kosovo väntar nu Finland. Förbundskaptenen Ante Cacic befann sig tillsammans med Ivan Perisic på presskonferensen inför Finland-matchen.Mycket spekulationer, mycket negativa signaler och mycket press inför Kosovo-matchen. Kalinic eller Mandzukic från start var den fråga som kretsade runt och runt. Mandzukic slog till med ett hattrick och visade vem som skall spela från start i Kroatien.Luka Modric, Ivan Rakitic och Dejan Lovren är samtliga borta inför matcherna mot Kosovo och Finland.Kroatiens förbundskapten, Ante Cacic, har tagit ut spelartruppen inför bortamatcherna mot Kosovo, 6 oktober och Finland, 9 oktober.I det nya avsnittet får vi höra CroCast ta upp Champions League, ligaspelet, kroatiska landslagen och framtiden.Kroatien och Turkiet tar varsin poäng. Det var en dyster, blek och tråkig stämning på Maksimirstadion under tisdagskvällen. Stundtals och stora delar utav matchen kändes som en träning mellan två lag, ett rött och ett vit-rött. Det var mycket som inte stämde, Kroatien tog inte vara på sina chanser, enorma problem med kommunikationen mellan spelarna och många tekniska fel.