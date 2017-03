2017-03-24 20:45

Kroatien - Ukraina

1-0



Dubbel vinst mot Ukraina

Kroatien – Ukraina är lika med 1-0. Tre poäng stannar hemma i Zagreb men poäng gick också till FIFA och UEFA. Fansen visade vilken sida man väljer att stödja.



Danijel Subasic

Tin Jedvaj

Matej Mitrovic

Domagoj Vida

Josip Pivaric

Luka Modric

Milan Badelj

Ivan Rakitic

Marcelo Brozovic

Mario Mandzukic

Nikola Kalinic

Byten: Filip Bradaric, Duje Cop, Lovre Kalinic, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric, Marko Leskovic, Dominik Livakovic

Utan tre startspelare kunde Kroatien vinna Ukraina . Inte nog med det, det är taktiska drag som utgör helheten av kakan. Juventus- och- Real-spelare fick se sig själva värma bänken från start: Cacic hade en plan och den mannen vet vad han gör. Taktiken förbundskaptenen utgör har visat långfingret till alla människor som tvekat på honom, inklusive mig. Man såg ett mäktigt Kroatien, trots uteblivna spelare. Kroatien slog precis tvåan i gruppen, vad säger det om detta landslag?Förbundskaptenen valde en taktik som tillät Ukraina att vara mer bollhållande än vad vi trodde. Kroatien tar enorma steg mot VM i Ryssland . Cacics mannar fick njuta av ett fullt Maksimir, det var den dagen spelarna hade drömt om: att spela inför ett fullspäckat Maksimirstadion. Precis som vi nämnde i början, använde Cacic en taktik med Mandzukic på kanten och Kalinic längst upp. Den sistnämnda fick dit en ren bomb bakom ukrainske Pjatov. Det var rena kalabaliken på arenan, den känslan hade spelarna längtat efter: något helt underbart för oss fans att titta på hemma framför TV:n. Trots att förbundskaptenen inte räkna med Perisic, Vrsaljko och Corluka, kunde vi se ett mäktigt Kroatien som fortfarande var riktigt bra. Mitrovic och Jedvaj gjorde det bra, inget att klandra de för. Detta utgör att Kroatien, redan på Island , kan göra ett slut på denna saga och bekräfta sig själva som ett kvalificerat land.Under hela VM-kvalet har Cacic bråttats med skador med diverse spelare. Möjligtvis har matchen mot Turkiet varit den ”sämsta”, trots omständigheterna den matchen. Vi har sett Kroatien med olika formationer och taktiker och vi vet fortfarande inte vilken som är bäst. Det säger en del om detta landslag. Kroatien kan vinna utan och med Modric, Perisic, Corluka, Vrsaljko och andra viktiga spelare. Kroatien har skapat sig ett läge där man bestämmer, man har allting under kontroll. Hemmafansen är borta, man hade ökat säkerheten något enorm, förtroendet hos FIFA och UEFA ökar, man kan testa ännu mer spelare, skadade spelare hinner komma tillbaka och ja, man kan hålla på hur länge som helst. En sak är dock säker. Man har nu visat att Kroatien kan spela med hemmafans, Kroatien som land har visat att man kan ha en grym organisation innan, under och efter matchstart. Detta har FIFA och UEFA koll på, inga konstigheter. Hemmalaget hade rena betongen bakom sig, det var ovanligt, det var mäktigt och det är något som endast kroater kunde känna av, den känslan var magisk.Kroatien vann fotbollsmässigt två gånger igår: på plan och på läktaren.Kroatien – Ukraina är lika med 1-0. Tre poäng stannar hemma i Zagreb men poäng gick också till FIFA och UEFA. Fansen visade vilken sida man väljer att stödja.Äntligen är det dags. Kroatien tar emot Ukraina på ett stekhett Maksimir. Trots stora bakslag kommer Kroatien försöka ordna tre poäng ikväll. Kan Shevchenko skaka Kroatien? Kommer Mandzukics måltorka få sitt slut ikväll?Nu är det officiellt. Cacic har kallat 23 spelare som kommer ta sig an Ukraina och Estland. Även om Perisic är suspenderad har Inter-proffset funnit sig bland de 23 namnen. Ingen Dejan Lovren men ännu en gång Pivaric. Även unge Leskovic från Dinamo finns bland de 23 kallade.Kroatien besegrade Island med 2-0 inför tomma läktare i Zagreb. Stor matchjälte blev Marcelo Brozovic som gjorde bägge målen.Ikväll möter Kroatien Island hemma på ett tomt Maksimir. Mateo Kovacic är ett frågetecken, samma med Luka Modric. Ytterbacksplatsen inte spikad men hela truppen inställd på endast en sak – vinst och tre poäng. Vid vinst ikväll skapar sig Kroatien ett fint försprång men vid förlust komplicerar man situationen något enormt. Ett oavgjort resultat skulle endast gynna Ukraina. Press? Ja, från både Kroatien som Islands sida. Kroatien vill ta hem tre poäng på hemmaplan och Island vill ta nytta av att mKroatien tar med sig tre poäng från Tampere. Segern satt dock långt inne och Kroatien kunde efter domarens slutavblåsning andas och sträcka ut armarna. Tre riktigt sköna poäng som med stor sannolikhet kommer betyda oerhört mycket inför framtida VM-kvalmatcher.Efter trepoängaren mot Kosovo väntar nu Finland. Förbundskaptenen Ante Cacic befann sig tillsammans med Ivan Perisic på presskonferensen inför Finland-matchen.Mycket spekulationer, mycket negativa signaler och mycket press inför Kosovo-matchen. Kalinic eller Mandzukic från start var den fråga som kretsade runt och runt. Mandzukic slog till med ett hattrick och visade vem som skall spela från start i Kroatien.Luka Modric, Ivan Rakitic och Dejan Lovren är samtliga borta inför matcherna mot Kosovo och Finland.Kroatiens förbundskapten, Ante Cacic, har tagit ut spelartruppen inför bortamatcherna mot Kosovo, 6 oktober och Finland, 9 oktober.