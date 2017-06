Tufft motstånd väntar Kroatien

Island tar emot Kroatien på Laugardalsvöllur. Kroatien toppar tabellen men Island är endast tre poäng bakom. Vid en vinst gasar Kroatien ifrån både Island och Ukraina men saker har förändrats fram till matchstart. Subasic, Corluka och Rakitic missar definitivt matchen på söndag. Kan Kroatien, trots skadorna, kamma hem alla tre poäng?

Se Kroatiens hela VM-kval schema här

Förbundskaptenen, Ante Cacic, har haft enorma problem under sin tid som förbundskapten. Inte nog med att Kroatien fått spela under katastrofala omständigheter så som tomma läktare så har skadelistan ständigt varit närvarande vid varje landslagskamp under detta VM-kval. Trots detta har Kroatien en enorm kapacitet att slå Island. Ett stort plus för Kroatien är att Ivan Perisic återvänder. Perisic, som många medier i Europa just nu pratar om, spelar exceptionellt i landslaget. En raket på yttersidan som kan bjuda till lite extra när det verkligen behövs.”Kroatien kommer, oavsett var och när, spela för att ta alla tre poäng och vinna matcher – detta gäller även på söndag mot Island. Matchen i sig är viktig, och väldigt krävande. Krävande i form av att säsongen strax är slut och att alla spelare överlag är trötta och behöver semester. Island är bra, Island har under en lång tid visat bra kvalité dock har vi självklart ambitionen att vinna och målet är att avsluta denna lyckade säsong med tre poäng borta mot Island.” – Ante Cacic.Dock är inte förutsättningarna så som förbundskaptenen hade räknat med – något som börjar bli en vana för kroatiska landslaget. Cacic presenterade spelarna som skulle konkurrera mot Island, bland dessa befann sig Ivan Rakitic, Danijel Subasic, Vedran Corluka och Marko Leskovic . Tre av fyra spelare kan strykas direkt. Troligtvis kommer Kalinic ersätta Subasic och Kovacic kommer ta över Rakitics plats. Det är fortfarande oklart hur Cacic tänker kring mittbacksparet. Förbundskaptenen har flera idéer: Vida och Lovren, Vida och Jedvaj och/eller Vida och Mitrovic. Dinamos Leskovic är också oklar, sannolikheten är större att Leskovics namn också stryks. Hur startelvan troligtvis kan eller kommer se ut, finns längst ned på denna sida.Självklart snackas det mest om Ivan Rakitic. Ivan, som hade en fenomenal säsong i Barcelona, tvingas att stå över landslagsuppdraget. Ledningen i Barcelona har hört av sig till förbundskaptenen om att Ivan bör stå över denna match på grund av en lång säsong och en skada i benet. Detta har gjort att Cacic, ännu en gång, har tvingats tänka om kring startelvan. Troligtvis kommer vi se en 4-3-3-uppställning där Kovacic tar Rakitics position och uppdrag. Visst, på pappret kanske det inte låter alltför dåligt att Kovacic ersätter Rakitic, världsklasspelare bägge två. Dock har Rakitic mer landslags- och klubbmatcher i benen gentemot Kovacic, något som självklart spelar stor roll. Frågan är om den unge Mateo klarar av att hantera denna viktiga uppgift i en oerhörd betydelsefull match. Vi får hålla tummarna!Det har hängt mycket på Luka Modrics axlar i landslaget under de senaste åren. Om det hängt mycket på Real Madrids stjärna – då hänger det extremt mycket på söndag. Modric ska leda laget under nya omständigheter, en 4-3-3-uppställning. Mandzukic har tidigare varit ”ensam” längst upp men nu har Juventus-anfallaren två kollegor höger om sig. Är det så pass svårt, att leda ett landslag under 4-3-3-uppställning. Nej, absolut inte. Har man dock i bakhuvudet att Modric, Kovacic och Mandzukic haft den längsta säsongen av alla spelare i landslaget – då kan det bli lite tufft. Luka Modric måste, på något vänster, finna energi och leda Kroatien mot tre nya poäng mot Island. Känner man till Luka så blir detta dock inget problem – det finns alltid lite extra energi att ta fram när man skall spela för sitt land.Juni-månad har haft en negativ effekt för Kroatiens landslag. Självklart går det inte att glömma vinsterna mot Tyskland, Danmark eller Italien. 45 procent av alla juni-matcher, under åren, har Kroatien lyckats vinna. Alltså inte ens varannan match. Totalt har Kroatien spelat 62 matcher. Av dessa 62 har Kroatien lyckats vinna 28, spelat oavgjort 16 gånger och 18 gånger förlorat. Vänder vi på det så har Island aldrig lyckats vinna mot Kroatien heller. 0-0 första gången, vinst 2-0 andra gången och tredje gången vann man igen med samma resultat. Island har trots allt inte besegrats på hemmaplan på fyra år. Kommer Kroatien lyckats knipa segern mot Island eller kommer den ”dåliga” juni-trenden att fortsätta? Det får vi reda på på söndag klockan 20.45.Söndag, 11 juni.20.45Alberto Undiano Mallenco (ESP)Laugardalsvöllur, Reykjavik.HRT 2 (kroatisk) | Eurosport 1 (svensk)