2017-06-13 21:00

Frankrike - England

3-2



Decimerat Frankrike slog England

Trots en man mindre i andra halvlek fixade man segern genom Dembélé.

Kvällen på Stade de France inleddes med Oasis och de två ländernas nationalsånger när de senaste terrordådens offer hedrades. Deschamps ställde upp med den tidigare annonserade, föryngrade startelvan och det blev svängigt i inledningen.



England tog snabbt ledningen genom Kane, efter fint förarbete från Sterling och Bertrand. Men det var ändå Frankrike som hade mest boll. Umtiti dunkade in retur på Giroud-nick till 1-1. Sedan blev det Sidibés tur att dunka in returen till 2-1 efter skott från Dembélé.



Les Bleus till halvtidsvila i ledning efter att England inlett bra. Alli gav huvudvärk åt Sidibé på sin kant och Sterling var pigg de gånger han valde att stå på benen.



Fransmännen tog ändå över spelet ju längre halvleken led och framförallt Pogba höjde sig rejält från matchen mot Sverige.



***



Frankrike har en tendens att göra det svårt för sig, så även i kväll. I andra halvlekens första minut ryckte Alle förbi Varane som ofrivilligt, men tydligt, satte krokben för engelsmannen. Domaren dömde straff och tog upp det röda kortet för frilägesutvisning. Enligt regelboken och efter kontroll från videodomare, men det kändes hårt för en träningsmatch.



Kane slog säkert in sitt andra mål från straffpunkten och det var kvitterat. Vi förväntade oss en engelsk anstormning. Någon sådan kom aldrig. Istället slutade gästerna nästan helt att spela och skapade ingen kvalificerad chans efter straffmålet.



Tio fransmän blev istället vassare och vassare. Dembélé och Mbappé fick chans på chans mot en trög trebackslinje som England inte såg ut att vara bekväma med. Dembélé fattade några felbeslut i avgörande lägen. Mbappé prickade ribban efter att ha vänt bort sin försvarare. Målet kom till slut ändå.



Samma duo stod för segermålet när Monaco-anfallaren serverade sin kollega Dembélé som med högern sköt 3-2 till Les Bleus.



***



Frankrike behövde lite råg i ryggen efter misslyckandet på Friends Arena. Med en föryngrad startelva blev det också bättre fart, framförallt på kantspelet. Utvisningen gav en annorlunda andra halvlek som blev lite svåranalyserad med franska ögon. Man nöjer man sig säkert med moral-boosten och kvittot på att ungdomarna håller.



Dembélé och Mbappé blir att räkna med redan redan i augusti. I kväll var duon bäst på plan. Hur man ska klara sig utan Kanté mot Holland är svårt att förstå. Chelsea-mittfältaren var mycket bra, särskilt efter vilan. Ett extra plus ges även till Lemar både för sitt jobb på vänsterkanten och när han klev in i planen som play-maker. Payet får jobba för att ta sig tillbaka.



Englands insats efter vilan var märkligt blek. Det är inte första gången ett lag tappar fart när man blir en man mer, men att inte lyckas skapa några målchanser alls med de ytor som fanns bör ha gett Southgate en del sömnbesvär. Bäst hos gästerna: Dele Alli.



Frankrike – England 3-2 (2-1)

0-1 Kane (9)

1-1 Umtiti (22)

2-1 Sidibé (43)

2-2 Kane (48, straff)

3-2 Dembélé (78)



Frankrike:

Lloris – Sidibé (Jallet, 89), Varane, Umtiti, Mendy (Digne, 21) – Dembélé, Pogba, Kanté, Lemar – Mbappé, Giroud (Koscielny, 52).



2017-06-13 23:40:00

