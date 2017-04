Ett laddat men decimerat Monaco

Jardim saknar några tunga namn i defensiven inför kvällens match i Dortmund.

Två av Europas mest målglada lag gör upp på Westfalen-stadion i en efterlängtad kvartsfinal. Där Monaco tippar målstatistiken tillsammans med Barcelona om vi tittar på de fem största ligorna så hittar vi kvällens motståndare Dortmund på en åttondeplats.



Likheterna är många mellan de två unga och talangfulla lagen. Skillnader finns dock om vi slår upp statistikboken. Det mest slående är att tyskarna är väldigt beroende av Aubameyang för sin målproduktion – monegaskerna har skyttet mer utspritt på sin offensiva kvartett.



***



Men siffror kan även ge en sned bild av läget. Monaco är förvisso fortfarande serieledare i Frankrike och har den smått makalösa raden elva segrar och två oavgjorda på sina 13 senaste ligamatcher. Spelmässigt har man haft det kämpigare under några veckor.



Efter att man åkt ordentligt på pumpen mot PSG i ligacupfinalen (1-4) hade ASM en rejäl gnutta tur när man i helgen lyckades vinna med 1-0 mot Angers i Ligue 1. Vi sätter alltså ett litet frågetecken för formen, även om laget hittills har sett till att poängen trillar in som de ska.



Till skillnad från ligakonkurrenterna från Paris saknar Monaco bredd på bänken. Under tisdagen ser man ut att få testa begåvningsreserven ordentligt.



Tre franska landslagsspelare borta?

Sedan tidigare vet vi att defensive mittfältaren Bakayoko inte är med på resan. Han är avstängd. Till det lades i förra veckan återbudet från Les Bleus nye ”ordinarie” högerback Sidibé som åkt på en blindtarmsinflammation.



Under måndagen kom så oroande uppgifter om att vänsterbacken Mendy (även han landslagsman numera) dras med ljumskproblem. Försvararen ska inte ha kunnat accelerera som han borde på den sista träningen och de flesta franska tidningarna har plockat bort honom från sina tippade startelvor.



Med Sidibé och Mendy borta tappar Monaco rejält i offensiv kraft. Utan Bakayoko tappar man fysisk kraft framför framför backlinjen. Om vi utgår från att rutinerade Moutinho ersätter godkänt på mittfältet så ser det jobbigare ut i backlinjen. Touré till höger saknar erfarenhet och Raggi, som vi antar tar Mendys plats om han inte kan starta, saknar helt de offensiva kvaliteter som Monaco behöver i sin anfallsfotboll.



Helt nattsvart är det dock inte. Mittbacksparet Glik/Jemerson får äntligen spela tillsammans igen och på topp är alla friska. Lemar och Bernardo Silva bör vara självskrivna på varsin kant. På topp finns tre namn för två platser. Kapten Falcao lär vara självskriven med sin rutin. Då står valet mellan Europas nya kelgris, den kvicke Mbappé, och den spelintelligente men inte lika målfarliga Germain. Vi tror att tränare Leonado Jardim väljer Mbappés snabbhet för kvällens tuffa bortamatch.



***



Nyckelspelare i Monaco:

I införsnacket har mycket handlat om offensiva dueller i världsklass: Falcao vs. Aubameyang, Mbappé vs. Dembélé… För att Monaco ska få med sig ett bra resultat till den avgörande returen krävs dock att lagets ankare på mitten har en bra dag. Med Fabinho på topp lyfter sig hela laget. Brassens första bolltouchar kan ge en fingervisning om hur det kommer att gå i kvällens tuffa test, borta mot Dortmund.



***



Trolig Monaco-elva: Subasic – Al. Touré, Glik, Jemerson, Raggi – B. Silva, Fabinho, Moutinho, Lemar – Falcao, Mbappé.



Möjlig Dortmund-elva: Bürki – Piszczek, Papastathopoulos, Bartra, Schmelzer – Weigl - Dembélé, Kagawa, Guerreiro, Pulisic – Aubameyang



Avspark: 20:45, tisdag 11 april, på Westfalenstadion (Signal Iduna Park, BVB Stadion Dortmund)

Domare: Daniele Orsato (Italien)

TV: Viasat Fotboll

0 KOMMENTARER 195 VISNINGAR 0 KOMMENTARER195 VISNINGAR JOHN CEDERBLAD

2017-04-11 10:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Frankrike

Frankrike

2017-04-11 10:30:00

Frankrike

2017-04-10 14:30:00

Frankrike

2017-04-03 16:42:00

Frankrike

2017-03-28 23:10:00

Frankrike

2017-03-28 11:00:00

Frankrike

2017-03-25 22:45:00

Frankrike

2017-03-24 17:00:00

Frankrike

2017-03-21 13:00:00

Frankrike

2017-03-20 12:00:00

Frankrike

2017-03-16 14:20:00

ANNONS:

Jardim saknar några tunga namn i defensiven inför kvällens match i Dortmund.Vi summerar det bästa och sämsta från den 32:a omgången i Ligue 1.Vi summerar det bästa och sämsta från den 31:a omgången i Ligue 1.0-2 med videodomare, 1-1 utan, när Les Bleus föll på Stade de France.Frankrike tar emot Spanien i en vänskapslandskamp med videodomare.Frankrike vad man skulle, men inte mer, när man vann med 3-1.Sveriges kvalgruppsmotståndare Frankrike reser till Luxemburg.Les Bleus laddar för VM-kval och Antoine Griezmann svarar på frågor.Vi summerar det bästa och sämsta från den 30:e omgången i Ligue 1.VM-kval mot Luxemburg och vänskapsmatch mot Spanien väntar.