2017-03-25 20:45

Luxemburg - Frankrike

1-3



Giroud tvåmålsskytt under lördagskvällen.

En dag på jobbet i Luxemburg

Frankrike vad man skulle, men inte mer, när man vann med 3-1.

JOHN CEDERBLAD

2017-03-25 22:45:00

Hemmalaget stod emot länge mot ett Les Bleus som hade svårt att få upp farten, trots en total dominans i bollinnehavet. När det väl fungerade för Frankrike var det ytterbackarna Mendy och Sidibé som drog igång farligheterna.Därför var det ingen överraskning att Sidibé först serverade Giroud som kunde bredsida in 1-0. Samme Monaco-back blev senare nedriven i straffområdet och Griezmann straffen till 2-1.Däremellan stack Luxemburg upp två gånger och skapade farligheter efter fasta situationer. Matuidi lade handen på axeln på sin motståndare och domaren pekade på straffpunkten. Joachim satte bollen säkert i fel hörn för Lloris för kvitteringen strax efter det att man tvingats till målvaktsbyte närFörsta halvlek blev, inte helt otippat, knepig för Frankrike som hade svårt med tempoväxlingarna mot ett väl grupperat försvar. Ledningen var logisk, men mer kan man kräva av Les Bleus även om Matuidi även hann med ett fint skott som tog i stolpen.*****Den andra halvleken blev den första lik. Frankrike skapade chanser men saknade skärpa. Luxemburg stack upp ett par gånger och fick lägen som var lite för bra för Deschamps smak. Lika framstående som ytterbackarna var i offensiven, lika svårt hade Sidibé och Mendy att stänga till på kanterna när det gällde försvarsspel.I den 63:e minuten tvingades så Sidibé utgå efter en smäll i bröstet. Lyons Jallet ersatte i en match där hemmalaget utnyttjade alla chanser att sänka matchtempot och där Les Bleus alltför sällan fick upp farten.Men Luxemburg tröttnade. Griezmann fick se ett skott räddat när målvakten satte sig på bollen, Matuidis skott styrdes till hörna. Vi fick vänta till den 77:e minuten innan Giroud kunde nicka in 3-1 efter ett perfekt inlägg från Mendy på vänsterkanten. Minuten efter klev en blek Payet ut och Mbappé blev Frankrikes näst yngste landslagsman genom tiderna. En minut, ett friläge… men skottet styrdes till hörna.Något mer hann Mbappé inte med då endast matchklockan var vaken de sista tio minuterna.****”Service minimum” och tre poäng i Luxemburg håller kvar Frankrike i toppen av kvalgruppen med Sverige som tvåa.Vi kan kräva mer av spelare som Matuidi och Payet. Sedan får laget bakläxa på det kollektiva arbetet när man försvararade sig vid fasta situationer. Bäst under kvällen var Sidibé och Mendy (trots lite defensiva missar), och en pigg Dembélé på den offensiva högerkanten. Giroud syntes när han gjorde sina två mål – det räcker så.Nu väntar en på pappret betydelslös men ack så prestigefylld drabbning mot Spanien på Stade de France under tisdagen. Sedan blir det gruppfinal mot Sverige i juni.1-0 Giroud (28)1-1Joachim (34 ,straff)2-1 Griezmann (38 ,straff)3-1 Giroud (77)Lloris – Sidibé (Jallet, 62), Koscielny, Umtiti, Mendy – Kanté, Matuidi (Rabiot, 83) – Dembélé, Griezmann, Payet(Mbappé, 78) – Giroud.Frankrike vad man skulle, men inte mer, när man vann med 3-1.Sveriges kvalgruppsmotståndare Frankrike reser till Luxemburg.Les Bleus laddar för VM-kval och Antoine Griezmann svarar på frågor.Vi summerar det bästa och sämsta från den 30:e omgången i Ligue 1.VM-kval mot Luxemburg och vänskapsmatch mot Spanien väntar.Till kvartsfinal efter en magisk första och en ångestladdad andra halvlek.Monegaskerna ska vända 3-5-underläget mot Manchester City. Tufft, men knappast omöjligt.Vi summerar det bästa och sämsta från den 29:e omgången i Ligue 1.Vi summerar det bästa och sämsta från den 28:e omgången i Ligue 1.Vi summerar det bästa och sämsta från den 27:e omgången i Ligue 1.