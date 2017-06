Frankrike kan dra ifrån i toppen

Toppmöte i Grupp A när ett fysiskt starkt Les Bleus tar sig an Sverige.

Vi bjuds på toppmöte i Grupp A när Sverige tar emot Frankrike. Gästerna leder gruppen tre poäng före svenskarna som har chansen att ta ett stort kliv mot VM i Ryssland vid hemmaseger. Bulgarien och Holland skuggar på tredje och fjärde plats.Les Bleus förbundskapten Didier Deschamps försökte tidigare i veckan sänka temperaturen lite när han påstod att ”matchen inte är avgörande för vår medverkan i VM”. Under torsdagens presskonferens i Sverige förtydligade han:”Det är en mycket viktig match för oss. Sverige ligger precis bakom oss i tabellen. Det är inte ett avgörande, för det återstår fyra matcher efteråt. Låt oss kalla det en vändpunkt.”Båda länderna kommer från kvalsegrar tidigare i vår när Frankrike, utan att övertyga, slog Luxemburg (3-1) och Sverige städade av Vitryssland med 4-0.***Till skillnad från Sverige valde fransmännen att spela vänskapslandskamp i förra veckan för att ladda batterierna. Frågan är om man fick några svar? Paraguay såg ut som ett division 3-lag och 5-0-segern borde ha varit ännu större. ”För bra för att vara sant” var L’Equipes rubrik dagen efter. Det är bara att hålla med.Mest glädjande förra fredagen var att den alltid kritiserade Olivier Giroud fick dunka in ett hattrick. Det gör att han nu snittar på ett mål per match i landslaget i de sexton senaste landskamperna anfallaren startat i. Klubb- och landslag är inte alltid samma sak…***”Nästa gång får vi se till att agera - inte reagera.”, sa en nöjd Paul Pogba direkt efter slutsignalen när lagen möttes i höstas på Stade de France. Då hade Emil Forsberg gett Sverige ledningen i vad som bör vara landslagets bästa match med Janne Andersson – hittills. Pogba och Payet såg dock till att alla poäng hamnade i Frankrike.Trots en vår där en handfull franska talanger blommat ut ordentligt så ser Deschamps ut att välja samma startelva som i november – med ett undantag. Benjamin Mendy har sprungit om Patrice Evra i rankingen och kommer att starta som vänsterback.Det innebär att fysik och kraft värderas högre än finess på Friends Arena. Några av de Premier League-älskande svenska supportrarna kan komma att sätta kaffet i vrångstrupen när det står klart att Kanté (framröstad som PL:s främste spelare) antagligen bänkas och att de i klubblagen så bleka Giroud och Sissoko ges plats. Men så lär det bli.Varane var inte med mot Paraguay (han spelade Champions League-final) och petar sannolikt Umtiti. Trots en fin insats från Dembélé lär Sissoko kliva in till höger på mittfältet när det blir dags för kvalspel.Mest intressant med franska ögon blir det att följa Pogba och Griezmann. Båda två var bleka i förra veckan. De har en del att bevisa. Särskilt Griezmann har skärskådats, men Deschamps var under torsdagens presskonferens tydlig med att det fanns en anledning.Griezmanns avbrutna flytt från Atlético de Madrid spökade då. ”Nu när det är bestämt att han stannar så blir det enklare för honom”, menade förbundskaptenen.Trots bortaplan måste Les Bleus ses som favoriter. Tabelläget, startuppställningen och Deschamps kommunikation inför VM-kvalet kan ändå ge sken av att Frankrike faktiskt är nöjda med oavgjort mot Sverige.Innan man garderar med kryss kan det vara läge att titta på vilken bänk gästerna förfogar över för en eventuell spurt mot slutkört hemmaförsvar: Mbappé, Lemar, Lacazette och Dembélé, t.ex.***Lloris – Sidibé, Varane, Koscielny, Mendy – Pogba, Matuidi – Sissoko, Griezmann, Payet – Giroud.20:45 fredagen den 9 juni på Friends Arena (Solna).Kanal 5Martin Atkinson (England)