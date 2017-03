Franska truppen: Fyra debutanter med Les Bleus

VM-kval mot Luxemburg och vänskapsmatch mot Spanien väntar.

0 KOMMENTARER 168 VISNINGAR 0 KOMMENTARER168 VISNINGAR JOHN CEDERBLAD

2017-03-16 14:20:00

ANNONS:

Fler artiklar om Frankrike

Frankrike

2017-03-16 14:20:00

Frankrike

2017-03-15 22:45:00

Frankrike

2017-03-15 10:25:00

Frankrike

2017-03-13 12:45:00

Frankrike

2017-03-06 18:20:00

Frankrike

2017-02-27 11:00:00

Frankrike

2017-02-21 23:00:00

Frankrike

2017-02-21 10:15:00

Frankrike

2017-02-20 15:00:00

Frankrike

2017-02-13 12:45:00

ANNONS:

Med tanke på motståndet, Luxemburg, och det numera enorma urvalet som finns i offensiven var det många som hade väntat sig en modifierad trupp den här gången. De fick rätt.Fyra debutanter (Mbappé, Mendy, Thauvin och Tolisso) och fyra spelare från AS Monaco fanns med på listan som tar sig an Luxemburg i VM-kvalet för att sedan möta Spanien i en vänskapslandskamp.Det är lätt att hitta spelare som borde/kunde ha varit med (Lacazette...).”Han gör vad han ska, men jag har val, svåra val, att göra.”, berättade förbundskaptenen om just Alexandre Lacazette.Den här gången innehåller truppen 24 spelare då Pogba är avstängd i den första matchen mot Luxemburg. För första gången på mycket länge är majoriteten av spelarna från Ligue 1.***Areola, Costil, LlorisKimpembe, Koscileny, Kurzawa, Mendy, Rami, Sagna, Sidibé, UmtitiKanté, Lemar, Matuidi, Pogba, Rabiot, TolissoDembélé, Gameiro, Giroud, Griezmann, Mbappé, Payet, Thauvinpå Josy-Barthel de Luxembourg den 25 mars (20:45).på Stade de France den 28 mars (21:00).VM-kval mot Luxemburg och vänskapsmatch mot Spanien väntar.Till kvartsfinal efter en magisk första och en ångestladdad andra halvlek.Monegaskerna ska vända 3-5-underläget mot Manchester City. Tufft, men knappast omöjligt.Vi summerar det bästa och sämsta från den 29:e omgången i Ligue 1.Vi summerar det bästa och sämsta från den 28:e omgången i Ligue 1.Vi summerar det bästa och sämsta från den 27:e omgången i Ligue 1.Vi fick en CL-kväll med City, Monaco, en spansk domare och åtta mål.Jardim vs. Guardiola, Falcao vs. Agüero och så en monegaskisk joker i Bernardo Silva.Vi summerar det bästa och sämsta från den 26:e omgången i Ligue 1.Vi summerar det bästa och sämsta från den 25:a omgången i Ligue 1.