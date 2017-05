Här är den franska truppen som ska möta Sverige

Didier Deschamps har kallat en extra stor trupp till matcherna mot Paraguay, Sverige och England.

Som väntat saknas Karim Benzema och förbundskaptenen fick många frågor kring det. Svaret blev:”Landslaget byggdes inför EM, det blev starkare under den turneringen och har fortsatt att leverera under kvalet. Jag har nu en harmonisk och balanserad grupp spelare.”Den här gången noterar vi att en skadefria Alexandre Lacazette är med på Kevin Gameiros bekostnad, att Kurt Zouma blivit uttagen trots dåligt med speltid i Chelsea och att Deschamps-favoriten Moussa Sissoko är med även om han inte gjort många minuter med Tottenham under våren. Monacos Bakayoko lär klia sig i huvudet.Inför uttagningen var det redan klart att varken Kurzawa eller Rami är tillgängliga.Paraguay (2 juni), Sverige (9 juni) och England (13 juni).***Areola, Costil, LlorisDigne, Jallet, Kimpembe, Koscielny, Mendy, Sidibé, Umtiti, Varane, ZoumaKanté, Matuidi, Pogba, Rabiot, Sissoko, TolissoDembélé, Giroud, Griezmann, Lacazette, Lemar, Mbappé, Payet, Thauvin