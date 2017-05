Mbappé och Falcao kommer att få jobba mot Bonucci, Chiellini och Buffon.

Hemmaseger nyckeln för Monaco

Semifinal mellan Europas målgladaste lag och kontinentens bästa försvar.

Monaco tog ett stort steg mot ligatiteln i helgen när man avfärdade Toulouse med 3-1 samtidigt som PSG totalhavererade i Nice, där man föll 1-3 samtidigt som både Di Maria och Motta tappade humöret och blev utvisade.



Nu väntar utan tvekan säsongens största utmaning, hittills. Efter Manchester City och Dortmund, där många av oss som följt ASM under säsongen på förhand kände att monegaskerna var väl så bra som motståndet, är Monaco för första gången riktiga underdogs. Juventus blir något att bita i.



Klubbarna har förstås stött på varandra tidigare i Champions League. Som när italienarna, med Deschamps och Zidane, i semifinalen slog ut Trezeguets och Henrys rödvita lag 1998. Närmare i tiden ligger kvartsfinalerna2015. Även då drog Juventus det längsta strået efter ett särdeles tråkigt dubbelmöte med resultaten 1-0 och 0-0 i den gamla damens favör.



***



Mycket har hänt i Monaco sedan senast. Sju spelare finns kvar i klubben, men endast Fabinho, Subasic och Bernardo Silva kan kallas ordinarie av dem. I stället har blivande (?) franska mästarna fyllt på talangkvoten med spelare som Mbappé, Lemar, Mendy, Bakayoko och Sidibé.



Det går undan och i år är det inte bara fransmännen som charmats av ett av Europas målgladaste lag som kombinerat ett briljant kantspel med två vassa forwards i form av unge Mbappé och pånyttfödde Falcao.



Frågan vi nu ställer oss är hur länge man orkar? Tränare Jardim förfogar inte över en lika bred trupp som många andra på den här nivån. Monaco är tillsammans med Manchester United det lag som spelat flest matcher den här säsongen i Europa. Förutom ligan och två inhemska cuper tvingades man även kvala till CL förra sommaren.



Tidvis har spelet också hackat en aning de senaste veckorna. Målen har dock fortsatt att trilla in och nog bör det finnas kraft kvar till Champions League, särskilt nu när ligan i praktiken är avgjord?



Leonardo Jardim har nästan en fullständig trupp att plocka ur. Franska landslagets nye ordinarie högerback Sidibé kommer dock tyvärr stå över efter en blindtarmsoperation. Dirar, Raggi och Touré har testats på positionen och vi tippar att den sistnämnde kliver in i elvan mot Juventus.



I skrivande stund finns även ett frågetecken kring viktige centrale mittfältaren Bakayoko. Förre Torino-backen Glik var i fredags så uppe i varv över att få stöta på tidigare rivalerna Juventus att han slog av Bakayokos näsben på träning. Men nog borde klubben kunna hitta en passande mask att använda? Om inte kliver den mer tekniske, men markant mindre fysiskt starke, Moutinho in.



I övrigt blir det en ordinarie elva med allt vad det innebär. En intressant detalj lär bli vem som tar hand om bollinnehavet. Visst är ASM en av Europas största målmaskiner. Det betyder inte att man alltid eftersöker konstant bollkontroll, likt Barcelona eller PSG. Istället är det snabba omställningar, kreativt kantspel och offensiva fasta situationer som är lagets främsta vapen.



Till sin hjälp har man haussade underbarnet Kylian Mbappé. 18-åringens 18 mål på de senaste 18 matcherna talar sitt tydliga språk. Ännu viktigare blir Bernardo Silva, ende monegask som är nominerad till priset ”Årets spelare” i Ligue 1. Trots Mbappés makalösa genombrott är det ändå portugisen som är klubbens kreativa nav.

Samspelet Mendy/Lemar är också ett fruktat vapen De två sistnämnda är antagligen, tillsammans med Mbappé, lagets mest formstarka just nu.



De svaga punkterna hos Monaco är inte svåra att hitta. Lika bra som man är offensivt på fasta situationer, lika dåliga är man i försvarsläge. Här gäller det att se upp. Sedan har försvarslinjen en tendens att tappa fokus i perioder. Varken Glik eller Jemerson går fria från kritik och ett stort ansvar vilar nu på Fabinho/Bakayoko framför dem. Ska Monaco ha någon chans mot ett lag som Juventus gäller det förstås att man aldrig tappar koncentrationen.



För på andra sidan står ett lag som bara släppt in två mål på tio matcher i årets Champions League, inte förlorat något möte i turneringen den här säsongen – och som trots tolv försök aldrig fallit på hemmaplan mot ett franskt lag. Nyckeln för AS Monaco ligger med andra ord i att få med sig en seger i bagaget innan det blir dags för retur i Turin. Endast då lär man kunna ta sig till final, precis som man gjorde 2004.



***



Trolig Monaco-elva:

Subasic – Alm. Touré, Glik, Jemerson, Mendy – B. Silva, Fabinho, Bakayoko (Moutinho), Lemar – Falcao, Mbappé.



Avspark: 20.45 onsdagen den 3 maj på Stade Louis-II, Monaco

Domare: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

TV: TV3

0 KOMMENTARER 152 VISNINGAR 0 KOMMENTARER152 VISNINGAR JOHN CEDERBLAD

2017-05-02 19:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Frankrike

Frankrike

2017-05-02 19:00:00

Frankrike

2017-05-01 12:00:00

Frankrike

2017-04-24 07:30:00

Frankrike

2017-04-19 23:05:00

Frankrike

2017-04-18 20:45:00

Frankrike

2017-04-17 21:00:00

Frankrike

2017-04-12 20:50:00

Frankrike

2017-04-12 11:00:00

Frankrike

2017-04-11 10:30:00

Frankrike

2017-04-10 14:30:00

ANNONS:

Semifinal mellan Europas målgladaste lag och kontinentens bästa försvar.Vi summerar det bästa och sämsta från den 35:a omgången i Ligue 1.Vi summerar det bästa och sämsta från den 34:e omgången i Ligue 1.Underhållande och svängigt när Dortmund besegrades med 3-1.Mycket känslor i omlopp när Dortmund besöker furstendömet för returmatch.Vi summerar det bästa och sämsta från den 33:a omgången i Ligue 1.Fick med sig en 3-2-seger till returmatchen mot Dortmund i nästa vecka.Ny matchtid efter attacken mot Dortmunds spelarbuss.Jardim saknar några tunga namn i defensiven inför kvällens match i Dortmund.Vi summerar det bästa och sämsta från den 32:a omgången i Ligue 1.