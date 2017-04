La Semaine: Omgång 34 – Avstängda fansen bröt sig in på arenan och nytt rekord av Mbappe

Vi summerar det bästa och sämsta från den 34:e omgången i Ligue 1.

La boulette de Trapp, sans frais pour Paris #PSGMHSC pic.twitter.com/QdQcS0zW3u — Fernando Chachalana (@NandoChachalana) 22 april 2017

Saint-Etienne Ultras invade stadium during Saint-Etienne fixture being played behind closed doors ASSESRFC?src=hash">#ASSESRFC pic.twitter.com/VRlzMy9hyu — Terrace Cult (@TerraceCult) 23 april 2017

PSG gjorde jobbet mot Montpellier när man tog sin åttonde raka ligaseger. Cavani var förvisso nära ett bisarrt självmål, men nätade i rätt bur och har nu gjort mål mot samtliga 27 lag han mött i L1. Målet var hans 44:e denna säsongen i alla tävlingar, bara Messi är bättre (45). Pastore hade dagen till ära skaffat sig en. Monaco svarade på söndagen och detta med besked efter bortavinst mot Lyon (utan Fekir och Lacazette) som tappar mark i tabellen ( Bordeaux förbi). Underbarnet Mbappe har slagit många rekord denna säsongen, nu är han yngsta spelare att nå 14 ligamål i Europas fem stora ligor, ett rekord som innehades av Wayne Rooney. Nices titeldröm skriver vi av nu efter krysset mot Toulouse och med tanke på parisarnas och monegaskernas segertåg.8 mållösa kryss har numera Marseille vilket är nytt rekord i ligan, och därmed ett steg framåt och två tillbaks i jakten på Europaspel. Payet kan i alla fall glädja sig åt att han fortfarande har skapat fler chanser än Özil i Premier League denna säsongen — och han lämnade i januari. Bordeaux är alltså förbi Lyon efter vinst mot jumbon Bastia. Deras år har varit mycket bra och de tre förlusterna som kommit har varit mot topptrion. Marseille och Bordeaux möter varandra i den näst sista omgången.Ligans kryssgladaste lag Saint-Étienne och Rennes gjorde upp inför tomma läktare på Geoffroy-Guichard. Detta hindrade dock inte ett hundratals fans från St. Étienne som via klubbens museum tog sig in på arenan för att protestera (ska poängteras att det inte var några som helst våldsamheter). Detta hände en kvart in i matchen som fick brytas men kunde återupptas efter cirka en kvart då supportrarna lämnade arenan. Spel bakom stängda dörrar var ett straff klubben fick då en St. Etienne-anställd skadats när pyroteknik kastades in från läktarhåll i mötet med Lyon i februari. Ytterligare bestraffning lär nu vänta för klubben. Matchen slutade såklart oavgjort. Rennes har kryssat i 11 av sina 16 senaste ligamatcher!I bottenstriden noterar vi att Lorient har 4 vinster på 5 matcher och är nu på säker mark. Så sent som för en dryg månad sen var man helt uträknade. Dijon tog en blytung trepoängare och förmodligen kommer detta race leva enda in i sista omgången. Bastia och Caen är två av lagen som ryker tror jag.Inte mycket att skriva om här. Tung dag på jobbet för KJJ, hans Guingamp föll med 3-0. Bengtsson befinner sig på det sjunkande skeppet i Bastia (spelade hela matchen). Kacaniklic satt på bänken hela matchen för Nantes . Durmaz (61) och Toivonen (69) fick inhopp för Toulouse.Vid pennan, Max.