2017-06-09 20:45

Sverige - Frankrike

2-1



Lloris tavla gav Sverige segern

Ola Toivonen pricksköt 2-1 från halva plan när Frankrike föll på övertid.

Den väntade franska startelvan klev ut på Friends Arena och Sverige inledde med mer bollinnehav och högre press än senaste lagen möttes på Stade de France förra året. Frankrike klev upp mer efter dryga fem minuter och vi fick vänta en kvart innan Les Bleus skapade en första halvchans när Payet drog till på volley, högt över.



Ytor att utnyttja fanns på båda sidor, men försiktighet var mottot till att börja med även om kvällens aktörer klev in ordentligt i duellerna. Varken Les Bleus eller svenskarna kom någonstans när man turades om att bygga upp längre anfall. Inga skott på mål registrerades den första halvtimmen.



Durmaz verkade till en början vara med mer för att blockera offensiva vänsterbacken Mendy än för sina egna offensiva kvaliteter. Han gjorde det bra fram till den 35:e minuten när Monaco-backens inlägg nådde Giroud som i duell med Granqvist inte fick bollen på mål.



Matchen första skott på mål gick in. Giroud lyfte själv upp bollen och drog till på volley med vänster efter ett inlägg från högerkanten. Han fick drömträff och bollen satt otagbart i Olsens bortre burgavel. Arsenal-anfallaren fortsätter att leverera med Frankrike.



Det var inte målvakternas halvlek: Även nästa skott på mål gick in. Sverige klev upp på vänsterkanten. Inlägget rann igenom och nådde en helt fri Durmaz som klivit upp i offensivt straffområde. Han drog till direkt på halvvolley. 1-1 satt otagbart, även det i bortre burgaveln.



Halvlekens sista tio minuter blev fartfyllda och dramatiska. Oavgjort i halvtid.



***



Inga byten i halvtid, men Mbappé, Lemar och Dembélé började värma direkt. Det var lätt att förstå. Frankrike behövde mer fart både på boll och på sina spelare för att få igång anfallsspelet. Payet och Griezmann var lite för osynliga och svårfunna för att Deschamps skulle kunna vara riktigt nöjd.



Lite bättre blev det, utan byten, när Sissoko slog ett perfekt inlägg. Griezmanns nick från nära håll gick dock rakt på Olsen. Minuten efter skruvade Pogba bollen någon decimeter utanför Olsens stolpe. Johansson svarade med samma mynt och med samma resultat.



Ju längre tiden gick desto mer kändes det som att Janne Andersson fått matchen dit han ville. Frankrikes spelfördelare var blockerade och Les Bleus saknade fart och fantasi. Bytena kom. Payet och Griezman ut – Lemar och Mbappé in. Det var inte mycket att säga om det, förutom att det kändes lite sent för ett franskt landslag utan en extra växel att lägga i.



Frankrike gjorde ett halvhjärtat försök att forcera in segermålet. Olsen stod ivägen när det behövdes. Istället avgjordes allt i sista övertidsminuten – med något så ovanligt som en rejäl tavla från Lloris. I ett försök att starta ett sista anfall klev han fram och slog han upp bollen i mittcirkeln. Där stod Ola Toivonen som från halva plan pricksköt in bollen till 2-1.



***



Sverige gör sina två bästa matcher under Janne Andersson mot Frankrike. Visst, det händer inte mycket framåt med Berg och Toivonens hårda hemjobb. Där finns ändå fröet till något som redan är bra och har potential att bli bättre.



Frankrike såg tunga ut och får i och med förlusten dela förstaplatsen i gruppen med Sverige. Frågetecken fanns redan innan det svenska målet. Det fysiskt starka lag Deschamps nu sätter ihop har sina begränsningar. Särskilt när bollskickliga Griezmann och Payet har en dålig dag. Vad Lemar och Mbappé hade kunnat hitta på med mer tid får vi aldrig veta. Däremot kan vi be att få se dem mer nästa gång.





Sverige – Frankrike 2-1 (1-1)

0-1 Giroud (37)

1-1 Durmaz (43)

2-1 Toivonen (93)



Frankrike: Lloris – Sidibé, Varane, Koscielny, Mendy – Pogba, Matuidi – Sissoko, Griezmann (Lemar, 76), Payet (Mbappé, 76) – Giroud.

JOHN CEDERBLAD

2017-06-09 22:45:00

