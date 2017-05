Monaco ett nummer för litet

Inget mirakel när Juventus höll nollan och tog vara på sina chanser.

Kvällens första dåliga överraskning var att vänsterbacken Mendy sent strukits ur truppen. Enligt spelarens agent på grund av skadeproblem. Enligt rykten i fransk media kan det handla om en disciplinär åtgärd, oklart varför. Monacos formstarkaste kant decimerad och högerbacken Sidibé fick byta sida och göra sin comeback mot Juventus efter en månads frånvaro. Det märktes.



Gästerna hade dammat av sin trebackslinje och tog enkelt kommandot mot märkbart nervösa monegasker.



Tolv minuter gick innan ASM fick till sin första halvchans. Buffon greppade enkelt Mbappés nick. 18-åringen fick snabbt en ny chans, en riktig. Dirar slog inlägget, Mbappé styrde och Buffon reflexräddade. Matchen var igång även för hemmalaget, Falcao tvingade Buffon att sträcka ut ordentligt och Mbappé vann sina en-mot-en-dueller.



Matchen började svänga och Turin-laget skapade farligheter, först främst kring fasta situationer. Helt ologiskt var det då inte när en effektiv och välkonstruerad omställning slutade med att Higuain fick skjuta in 0-1 från straffområdesgränsen. Som vanligt släppte Monaco in första målet – tyvärr var motståndet inte det vanliga.



Skulle man orka vända när Juventus såg ut att kontrollera mittfältet? Intentionerna och kombinationerna fanns där även om Bernardo och Lemar hamnade på mellanhand mer än vanligt.



Som för så många andra som försökt under säsongen nådde bollen sällan fram till mål och när den gjorde det stod Buffon där. Underläge i halvtid trots en stundtals bländande Mbappé.



***



Bernardo Silva till Falcao och så Buffon – igen. Monaco fick ett jätteläge direkt i andra halvlek. Ett läge man inte förvaltade – igen. ASM klev in med bättre intentioner direkt efter vilan, men ineffektivitet har en tendens att straffa sig.



Man är varken det första eller sista laget att gå i fällan. Ett precisionsinlägg, en felplacerad Glik och så kunde Higuain trycka 0-2 bakom Subasic. En kvart in i andra halvlek såg luften ut att gå ur Monaco.



Med drygt 20 minuter kvar gjorde Jardim två offensiva byten. Moutinho och Germain in för Bakayoko och Lemar. Chiellini drog en stenhård armbåge i ansiktet på Falcao och kom undan med gult kort. Det om något borde väl få fart på blodet igen?



Men orken och skärpan fanns där inte trots mer bollinnehav och flera halvchanser i matchavslutningen. Mbappé försvann ju längre matchen gick. När inbytte Touré inte hann sträcka ut foten vid bortre stolpen på Moutinhos frispark och Germain i ett liknande läge fick se sin nick räddad, då förstod vi att det inte skulle bli något hemmamål.



***



Juventus har nu elva CL-matcher och bara två insläppta mål. Något att skämmas för finns därmed inte. Monaco gjorde inte bort sig. Men var helt enkelt ett nummer för litet. Det beror antagligen både på motståndet och på att man inte har kvar den där extraväxeln som fanns där bara för någon månad sedan. Tränare Jardim tvingas snurra på allför få spelare och säsongen har varit lång. Försvaret tappade koncentrationen ett par gånger, det normalt starka mittfältet fick inte ut mycket och flera heta chanser förvaltades inte. Då förlorar man 0-2 mot Juventus.



En Monaco-seger i Turin nästa vecka känns just i kväll ganska avlägsen.



Monaco – Juventus 0-2 (0-1)

0-1 Higuain (29)

0-2 Higuain (59)



Monaco: Subasic – Dirar, Glik, Jemerson, Sidibé – B. Silva (Touré, 81), Fabinho, Bakayoko (Moutinho, 66), Lemar (Germain, 67) – Falcao, Mbappé.

2017-05-03 22:35:00

