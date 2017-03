Monaco ordnade avancemang

Till kvartsfinal efter en magisk första och en ångestladdad andra halvlek.

Kvällen började med dåliga nyheter. När matchtruppen presenterades fanns inte Falcao med. Visst fanns signaler under veckan, men Monaco hade mörkat bra och de flesta franska bedömarna hade honom i startelvan. Germain ersatte och tog över kaptensbindeln.Sedan bjöds på 45 sprakande första minuter. Unga stjärnskottet Mbappé såg till en början ut att vara överallt – och City var sömndruckna. 18-åringen hann med att missa ett friläge och göra ett korrekt bortdömt offsidemål. Däremellan satte han lika självklart som rättvist 1-0 bakom gäster som knappt kom över på offensiv planhalva.Monaco betedde sig precis som vanligt. Man fyllde upp på kanterna, dubblerade och matade inlägg. Mål nummer två hade sin upprinnelse i en fin glidtackling från Raggi och en rensning från Subasic i Monaco-målet. Omställning fick City helt ur balans och bollen hamnade till slut hos en mycket duktig Mendy som med ett perfekt inlägg snett inåt bakåt hittade Fabinho. Brassen satte bredsidan till och så stod det 2-0. Ett resultat som då innebar att ASM var vidare.Det höga tempot mattades något de sista minuterna, men Manchester City lyckades inte få till ett enda avslut mot mål innan det var dags att gå till pausvilan. Istället var det Monaco med en Bernardo Silva på spelhumör som helt styrde händelserna den första halvleken.*****City behövde ett mål. Man inledde andra halvlek piggare när Guardiola hade delat om korten lite och låtit De Bruyne ligga längre ner i planen. Raggi tvingades till en andra avgörande brytning på ett fint inspel från Sterling och hemmalaget tvingades till försvarsspel. I första matchen orkade inte Monaco hela vägen. Hur skulle det bli i kväll?Citys bäste för kvällen, Sané, ryckte loss och frispelade Agüero som drog sitt avslut långt över. City var kom allt närmare, trots att man ännu inte hade träffat mål. Det gjorde Agüero bara minuten efter när Subasic tvingades till en avgörande fotparad för att behålla 2-0.En skadad Raggi klev när Monaco gjorde sitt första byte i den 70:e minuten. City fortsatte sin offensiv och till slut satt reduceringen. Subasic räddade ett skott, men Sané dök upp och dunkade in returen. Logiskt efter 20 minuters press från Guardiolas mannar.Just när monegaskerna såg som tröttast ut fick så Fabinho en frispark på mittplan. Lemar lyfte in bollen i straffområdet och Bakayoko slängde fram de sista krafterna för att nicka in 3-1. ASM i kvartsfinal igen i det läget. Detta efter hemmalagets riktiga besök i offensivt straffområde de sista 45 minuterna.En slutkörd Mbappè klev sedan av för rutinerade Moutinho och City fortsatte sin press. Alla fysiska mätare såg ut att stå på rött för hemmalaget. Men trycket mattades av. Tydligen kunde även gästernas krafter ta slut. Skärpan fanns inte i de avgörande lägena. Dirar ersatte Germain i den 90:e minuten och Monaco kunde spela av övertiden trots ett sista farligt frisparksläge.*****Efter en magisk första och en ångestladdad andra halvlek är Monaco vidare till kvartsfinal efter totalt 6-6 och fler gjorda bortamål. Detta efter att ha startat säsongen med att ta sig igenom två kvalomgångar för att nå gruppspelet. Hatten av!Alla förtjänas att lyftas fram i den första halvleken. Efter vilan hölls laget främst ihop av evigt kämpande Fabinho och Bakayoko på mitten.1. Fabinho2. Mbappé3. MendyBäst i Manchester City: Leroy Sané1-0 Mbappé (8)2-0 Fabinho (29)2-1 Sané (71)3-1 Bakayoko (77)Subasic – Sidibé, Raggi (Al. Touré, 70), Jemerson, Mendy – B. Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar – Germain (Dirar, 90), Mbappé (Moutinho, 81).