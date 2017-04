Monaco ska knyta ihop säcken

Mycket känslor i omlopp när Dortmund besöker furstendömet för returmatch.

Efter förra veckans bombdåd och försenade match i Dortmund har det blivit dags för returen.Spaltmeter har skrivits om attentatet och om de tyska fansens gästfrihet när 2-300 Monaco-supportrar fick tak över huvudet genom initiativet #bedforawayfans.I Monaco har nu flera grupperingar kontrat med #WelcomeBvBFans där de tillresta tyskarna erbjuds träffar över en öl, eller någonstans att sova. Att monegaskerna ändå klassat det hela som en högriskmatch handlar alltså inte om rädslan för bråk.”På förhand ser vi ingen antagonism. Efter attacken i Dortmund är det istället laget och spelarna som behöver känna sig trygga.”, berättar Monacos inrikesminister Patrice Cellario.Efter en stökig vecka kring fransk fotboll och på dess läktare (Lyon-Besiktas och Bastia-Lyon) är det en helt annan typ av insats som planeras runt Stade Louis-II.***BVB var inte redo för match senast. Det såg vi direkt vid avspark. Den här gången väntar vi oss en helt annan insats och ett mer fokuserat lag.Sedan senast har man fått tillbaka Marco Reus och mycket talar för att han kliver in direkt från start.Läs mer om läget i Dortmund HÄR ***Mycket statistik har cirkulerat de senaste dagarna och ska vi tro den så är det så gott som klart. Inte många har tappat en 3-2-seger på bortaplan tidigare. Men det kan vi glömma. Ingen förstamatch har spelats under de förutsättningarna tidigare, vilket gör statistiken minst sagt skakig. ASM favoriter till avancemang, visst. Men trots att Monaco maler på i toppen av ligan så är inte allt frid och fröjd.De två senaste omgångarna har man vunnit efter i många stunder skralt spel. Senast krävdes två fina frisparkar från Falcao för att man skulle rå på nedflyttningshotade Dijon.Sedan senast är nyblivne landslagsbacken Mendy tillbaka på vänsterbacken – viktigt framför allt för hemmalagets offensiv. Raggi, som vikarierade senast, kan flytta över till höger om tränare Jardim vill fokusera på försvarsspelet. Om inte fortsätter Touré som ersättare för Sidibé som är just hemkommen efter en blindtarmsoperation.På mitten är Bakayoko med efter sin avstängning i Dortmund. Bra så, men Monaco tappar ändå i kvalitet centralt då Fabinho får stå över efter sitt gula kort på Westfalenstadion. Det är svårt att överskatta brassens betydelse på mittfältet. Vi nöjer oss med att konstatera att senast han saknades, i ligacupfinalen mot PSG, så föll man med 1-4. Kanske stärker Jardim upp defensiven genom att välja fysisk kraftfulle Dirar i stället för trollgubben Bernardo Silva på mittfältet? Det skulle nog vara klokt när laget även saknar sin ordinarie högerback.Men nog om eventuella problem. Monaco har förstås mycket goda chanser att bli franska ligans första semifinallag sedan Lyon 2010. Med den offensiv man förfogar över gör man i princip alltid mål. Inte har man heller något problem med att släppa bollinnehavet till motståndarna. Med behållen skärpa och Mbappé/Falcao på topp ska det gå vägen.***: Subasic – Al. Touré/Raggi, Glik, Jemerson, Mendy – B. Silva/Dirar, Moutinho, Bakayoko, Lemar – Mbappé, Falcao.Bürki – Piszczek, Sokratis, Bender, Schmelzer – Weigl, Sahin – Dembelé, Kagawa, Reus – Aubameyang20:45, onsdagen den 19 april, på Stade Louis-II i Monaco.Damir Skomina (Slovenien)TV3