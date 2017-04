Monaco skaffade sig ett bra utgångsläge

Fick med sig en 3-2-seger till returmatchen mot Dortmund i nästa vecka.

Det var förstås inte en kväll som alla andra. En mäktig ”You’ll never walk alone” sjöngs vid inmarschen när Dortmund och Monaco skulle dra igång den igår framskjutna matchen. Monaco ställde upp med den väntade elvan, där skadade Sidibé och Mendy saknades, liksom avstängde Bakayoko. BVB spelade utan nyopererade Bartra som efter gårdagens attentat fick se matchen på tv.



Mötet inleddes i makligt tempo där hemmalaget höll mycket boll utan att hitta luckorna hos ASM-försvaret. När så Mbappé drog ifrån Sokratis tvingades mittbacken till en fasthållning och domaren pekade logiskt på straffpunkten.



”Mr 100 procent” på straffar, Fabinho, stegade fram och sköt bollen… utanför. Dags att hitta ett nytt smeknamn på brassen.



Trots mycket tyskt bollinnehav såg monegaskerna ut att komma till lägen som Dortmund inte hittade. Efter en snabb omställning hamnade Lemar i en bra position. Hans skott (för det var det väl?) blev misslyckat men träffade istället Mbappé som styrde den i mål för 0-1. Reprisen visade att Monaco-anfallaren var en halvmeter offside – målet det blev ändå godkänt.



Dortmund fortsatte att hålla i taktpinnen men saknade skärpa. Man hade även märkbart svårt i försvarsspelet varje gång Monaco gick till attack. 0-2 kom – och var märkligt.



Vikarierande vänsterback Raggi slog ett inlägg som Bender språngnickade in i eget mål. Tysken klagade på en ruff tidigt i situationen vid inlägget – möjligen blev han störd av Falcao, men det såg mer ut som ett lätt sammanslag med fötterna.



0-2 stod sig halvleken ut.



****



Tysk dubbelbyte i halvtid. Ut med Schmelzer och Bender – in med Sahin och Pulisic. Man fick ett fint frisparksläge direkt. Dembélé lyckades dock inte träffa mål. Man kom dock allt närmare en reducering när man visade upp bättre skärpa i passningsspelet och lyckades trycka ner Monaco i knät på Subasic.



1-2 kom därför logisk i den 57:e minuten när Dembélé kunde peta in bollen i tomt mål efter förspel från Kagawa och en tjusig volleyklack från Aubameyang. Dortmund hade fått ny energi och det var bara ett lag på planen den första halvan av andra halvlek. Bytena och den offensivare uppställningen hade gett effekt.



ASM var tvåa på de flesta bollarna och godaråd var dyra i Monaco-lägret. Jardim bytte in Dirar istället för Bernardo Silva för att få in mer fysik på mittfältet.



25 minuter in i halvleken klev Monaco upp igen. Sokratis levde farligt i sina dueller med Mbappé och så fick Falcao ett jätteläge. Colombianen rundade målvakten men lyckades inte pricka det tomma målet när han kommit lite ur vinkel. Nära, nära 1-3.



Målet kom ändå. Hemmaförsvaret drällde med bollen framför Kylian Mbappé – det ska man inte göra. 18-åringen löpte ifrån bevakningen, tittade upp och placerade in sitt andra mål för kvällen.



Kvällens sämste i Monaco-försvaret, Jemerson, gick sedan bort sig mot en pigg Kagawa som snabbt fick in reducering till 2-3. Ni hör – spelet böljade fram och tillbaka i matchavslutningen, med ett BVB som fortsatt var det piggare laget. Aubameyang fick se sin nick gå över på övertid och Monaco kunde ändå åka hem med en seger i bagaget inför returen nästa vecka.



***



Ett, förståeligt, okoncentrerat BVB i första halvlek ryckte upp sig ordentligt efter vilan, detta efter två lyckade byten. Monaco hade det jobbigt en knapp halvtimme från minut 46, men stod emot. Efter en missad straff, ett offsidemål och en pigg insats från Mpappé skaffade man sig ett fint utgångsläge till nästa onsdag. Då får man dock klara sig utan viktige Fabinho som är avstängd efter att ha dragit på sig en varning på Westfalenstadion.



Dortmund – Monaco 2-3 (0-2)

0-1Mbappé (19)

0-2 Bender (självmål, 35)

1-2 Dembélé (57)

1-3 Mbappé (79)

2-3 Kagawa (84)



Monaco: Subasic – Alm. Touré, Glik, Jemerson, Raggi – B. Silva (Dirar, 66), Fabinho, Moutinho, Lemar – Mbappé, Falcao (Germain, 85).

2017-04-12 20:50:00

