Monacos äventyr rullar vidare

Underhållande och svängigt när Dortmund besegrades med 3-1.

Efter förra veckans attentat och flyttade match var det så dags för returmöte i Monaco. Kvällen inleddes med att publiken sjöng ”You’ll never walk alone” för att visa sitt stöd åt ditresta supportrar och den gästande klubben. Dortmund-tränare Tuchel hade gjort en del förändringar och Reus var tillbaka från start. Jardim hade valt den tippade elvan.



Om tanken med att spela Durm till höger var att sätta stopp för comebackande Mendy så sprack det direkt. Monacos vänsterback vek in i banan efter tre minuter och fick till ett kraftfullt skott som Bürki inte kunde hålla. Mbappé placerade in returen till 1-0.



Det var svängigt och fartfyllt, precis som vi förväntat oss. 2-0 kom efter dryga kvarten. Efter ett fint förspel från Lemar och Mbappé kunde Falcao språngnicka in bollen. Målet kändes som en perfekt beskrivning av hur ASM spelar fotboll 2017. Snabb omställning, teknisk skicklighet och vassa avslutare.



Det kunde ha varit slut där, men Dortmund var spelsugna. Dembélé, märkligt nog bänkad, ersatte Durm efter en knapp halvtimme. Då blev det bättre fart på tyskarnas spel. Att inte låta fransmannen starta kändes som ett misstag.



Sahin hade en frispark i stolpen, men den där riktiga forceringen kom inte i första halvlek. Respekten för hemmalagets omställningar gjorde antagligen att man inte vågade bli alltför framtunga.



***



Sahin ut och Schmelzer in efter vilan. Dembélé snurrade upp Mendy, slog ett inlägg som Reus dundrade in till 2-1 direkt. BVB hade fått upp vittringen och satsade allt framåt.



Firma Reus/Dembélé drog upp trycket och den sistnämnde gav Mendy några jobbiga minuter ute på sin kant. Inläggen haglade in. Reus & co testade skott. Men Monaco-försvaret hade en bra kväll och stod emot.



Full fart framåt mot monegaskerna innebär att man utsätter sig för kontringar. Falcao hade ett jätteläge att stänga matchen men chippade över både målvakt och mål. Efter 20 minuter jämnade spelet ut sig, utan att tempot egentligen sjönk. Istället fick vi tillbaka den böljande anfallsfotbollen.



Jardims val att byta in Dirar istället för Falcao gav bättre balans i försvarsspelet. När han sedan bytte in Germain och tog ut en helt slutkörd Mbappé tog det bara drygt 20 sekunder innan det blev mål.



Lemar bröt ett uppspel och störtade mot mål. Germain fick bollen serverad och satte helt avgörande 3-1 mellan benen på Bürki. Då var det klart.



***



Vi bjöds långa stunder på riktigt underhållande fotboll under onsdagskvällen. I Monaco förtjänar hela laget beröm, men vi skänker en extra tanke till försvarsarbetet som ofta anses vara lagets akilleshäl. Mot Dortmund fungerade nästan allt.



Sedan är det förstås omöjligt att inte nämna Mbappé. 18-åringen har nu gjort mål i båda åttondelsfinalerna, och i båda kvartsfinalerna 2017.



Nu är det dags för semifinal. Monacos fjärde genom tiderna.



Monaco – Dortmund 3-1 (2-0)

1-0 Mbappé (3)

2-0 Falcao (17)

2-1 Reus (48)

3-1 Germain (82)



Monaco: Subasic – Alm. Touré, Glik, Jemerson, Mendy – B. Silva (Raggi, 90), Moutinho, Bakayoko, Lemar – Falcao (Dirar, 68), Mbappé (Germain, 81).

2017-04-19 23:05:00

