La Semaine: Omgång 19 – Nytt bränsle i Marseille och kanariefåglarna lyfter från botten under Conceição

Vi summerar det bästa och sämsta från den 19:e omgången i Ligue 1.



Pierre Bengtsson (Bastia)

Utanför truppen (skadad) när Bastia föll i Marseille.



Jimmy Durmaz (Toulouse)

Ej med i truppen (skadad) när TFC bortaföll mot Dijon.



Ola Toivonen (Toulouse)

Anfallaren, och hans kollega Braithwaite, brände bra lägen när Toulouse fick åka poänglösa från Dijon som därmed tog sin första seger på två månader. (Betyg i L'Equipe: 5/10)



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Guingamp fick bara ett kryss borta mot Metz efter en hemmakvittering på övertid. Svensken dock för ännu en stabil insats hos en av höstens positiva överraskningar. (Betyg i L'Equipe: 6/10)



Alexander Kacaniklic (Nantes)

Nantes har börjat vinna igen under nye tränaren Conceicao. Under onsdagen fick Kacaniklic ett inhopp på en knapp halvtimme när Montpellier besegrades med 1-0. (Ej betygsatt).



Isaac Kiese Thelin (Bordeaux)

På skadelistan när les Girondins kryssade mot Nice.



Se det bästa från 19:e omgången i Ligue 1 (sju minuter långt sammandrag).



Omgångens mål → Meunier



Veckans lag i L’Equipe:

Costil (Rennes)

Meunier (PSG), Thiago Silva (PSG), Lenglet (Nancy), Lima (Nantes)

Lucas (PSG), Bakayoko (Monaco), Koziello (Nice), Briand (Guingamp)

Lacazette (Lyon), Diony (Dijon)



Omgång 19:

Bastia-Marseille 1-2

Saint-Etienne-Nancy 0-0

Dijon-Toulouse 2-0

Lille-Rennes 1-1

Nantes-Montpellier 1-0

Metz-Guingamp 2-2

PSG-Lorient 5-0

Bordeaux-Nice 0-0

Monaco-Caen 2-1

Lyon-Angers 2-0







En omgång med ganska få oväntade resultat. PSG, Monaco och OL vann alla programenligt.PSG, just nu ett hett samtalsämne i media, tog sig i kragen och pulvriserade Lorient med 5-0, och de senaste uppgifterna gör gällande att president Nasser Al-Khelaifi står bakom tränare Emery. Monaco hade det kämpigt hemma mot Caen, men efter att ha spelat nästan hela andra halvleken med en man mer och fått stor hjälp av Dreyer i Caenmålet som hade en tuff afton, kunde man vinna med 2-1 till slut. OL – Angers var chansmässigt en jämn tillställning, men Lyon hade spelet och tog sin fjärde raka vinst i ligan efter mål och assist av Lacazette. Lyon är nu bara fem poäng bakom PSG och har en match till godo dessutom.Fyra segrar i rad har också Marseille som går från klarhet till klarhet. Gomis gjorde mål för fjärde raka matchen när Bastia bortaslogs med 2-1, efter sent segermål av N'Jie. Kan Rudi Garcia se till att laget behåller denna fina form även efter uppehållet?Det råder även ny dynamik i Nantes under nya tränaren Sérgio Conceição. 1-0 mot Montpellier och gnistan har tänts igen hos spelarna och fansen. 2 segrar – 2 hållna nollor. Tre segrar i rad dessutom om man räknar med ligacupen, men då hade Conceição inte tagit över än. Nantes får fira jul utanför nedflyttningszonen.Belhanda och Balotelli visades ut på stopptid när Nice spelade 0-0 borta mot Bordeaux, som inte hittat kassen på fyra matcher nu (3 av dessa på hemmaplan). Utvisningarna på Nicestjärnorna då? Väldigt billiga!, men inte rött.och Kamano borde bli nominerad till säsongens filmning. Bara kolla hans efterspel... riktigt löjligt.Mållöst kryss även för ASSE – igen. Detta trots att Nancy spelade med en man mindre i över en halvtimme. Chernik var felfri i Nancymålet. Söderlund enda tillgängliga anfallaren för ASSE just nu, och norrmannen är verkligen värdelös på alla plan. Nancy å andra sidan går bra, bara två förluster senaste tio ligamatcherna, och även sex hållna nollor.Lille – Rennes och Metz – Guingamp slutade oavjort efter sena kvitteringar av hemmalagen.Detta var som sagt en omgång som inte bjöd på några större överraskningar. Största var väl i så fall att Dijon besegrade Toulouse. Men Toulouse har varit på halvdekis ett bra tag nu. Förvisso var detta Dijons första vinst på två månader men man har under denna perioden tagit poäng mot Guingamp och Monaco, samt bara förlorat med uddamålet.