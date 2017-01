La Semaine: Omgång 20 – Allsvensk bekant i målform och Drogba får dissen

Vi summerar det bästa och sämsta från den 20:e omgången i Ligue 1.

?? OM supporters turn on Drogba after his recent interest - "don't say you like OM...return to China!" pic.twitter.com/WS0kniwMVz — Mohammed Ali (@mohammedali_93) 15 januari 2017

jsuis en larmes , j'en peux plus pic.twitter.com/fr85Zz1rtx — Philippe (@philousports) 14 januari 2017



Pierre Bengtsson (Bastia)

Pierre blev lite otippat bänkad mot Nancy, men fick göra ett tidigt inhopp (efter 16 minuter) då Marange klev av skadad. Det blev ändå ingen lyckad kväll när Bastia föll med 0-1. (Betyg i L'Equipe: 4/10)



Jimmy Durmaz (Toulouse)

Målskytt senast i cupmatchen mot Marseille men lämnades utanför truppen till helgens möte, utan att Toulouse angav varför. Skadad?



Ola Toivonen (Toulouse)

På bänken hela matchen när TFC förlorade mot Nantes.



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Ledning i halvtid räckte inte mot nästjumbon Lorient när Johnsson & co såg ut att tappa allt man visade upp 2016 efter vilan. 1-3 blev det till slut. (Betyg i L'Equipe: 4/10)



Alexander Kacaniklic (Nantes)

Tufft läge för Alexander som inte är skadade men ändå hamnade utanför truppen när Nantes besegrade Toulouse med 1-0.



Isaac Kiese Thelin (Bordeaux)

Utlånad till Anderlecht resten av säsongen.



Se det bästa från 20:e omgången i Ligue 1 (7 minuter långt sammandrag).



Veckans lag i L’Equipe:

Benitez (Nice)



Toure (Monaco), Falette (Metz), Jemerson (Monaco), Roussillon (Montpellier)



Verratti (PSG), Fabinho (Monaco), Feret (Caen)



Silva (Monaco), Santini (Caen), Waris (Lorient)



Omgång 19:

Lille – ASSE 1-1

Rennes – PSG 0-1

Nancy – Bastia 1-0

Lorient – Guingamp 3-1

Montpellier – Dijon 1-1

Toulouse – Nantes 0-1

Angers – Bordeaux 1-1

Nice – Metz 0-0

Caen – Lyon 3-2

Marseille – Monaco 1-4









