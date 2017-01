La Semaine: Omgång 21 – Bisarr varning till Verratti och Balotelli offer för rasism.

Bastia boss François Ciccolini to Mario Balotelli: "Who the fu** do you think you are. Do you know where you are?" pic.twitter.com/LH4esLubH3 — Get French Football (@GFFN) 22 januari 2017

?? beIN Sports broadcasts video of racist abuse suffered by Mario Balotelli at Stade Armand Cesari yesterday #SCB pic.twitter.com/mrE6roIpKX — Mohammed Ali (@mohammedali_93) 21 januari 2017



Pierre Bengtsson (Bastia)

Tillbaka i startelvan när Bastia ordnade ett fint kryss mot tidigare serieledarna från Nice. Spelade hela matchen i en ytterposition när Bastia använde tre mittbacker. Godkänd och 5/10 i L'Equipe.



Jimmy Durmaz (Toulouse)

Durmaz fick starta i Garonnederbyt mot Bordeaux. Hade dock ingen lyckad kväll och fick kliva av med kvarten kvar när TFC föll med 0-1. (Betyg i L'Equipe: 4/10)



Ola Toivonen (Toulouse)

Ola inledde på bänken men fick hoppa in med en dryg halvtimme kvar att spela. Varken han eller kollegan Braithwaite fick dock till det när Toulouse tvingades spela andra halvlek med en man mindre. (Ej betygsatt.)



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Fick kryss i Bretagne-derbyt mot Rennes (1-1). Svensken var återigen stabil mellan stolparna. Han stod helt chanslös vid Yoann Gourcuffs



Alexander Kacaniklic (Nantes)

Utanför truppen när Nantes hemmaföll mot ett starkt PSG (0-2).



Isaac Kiese Thelin (Bordeaux)

Utlånad till Anderlecht resten av säsongen.



*****



Se det bästa från 21:e omgången i Ligue 1 (drygt fem minuter långt sammandrag).



Veckans lag i L’Equipe:

Enyama (Lille)

Sidibé (Monaco), Basa, (Lille), Mammana (Lyon), Morel (Lyon)

Lucas (PSG), Verratti (PSG), Diallo (Guingamp), Boschilia (Monaco)

Lacazette (Lyon), Cavani (PSG)



Omgång 19:

Bastia - Nice 1-1

Nantes-PSG 0-2

Bordeaux - Toulouse 1-0

Guingamp - Rennes 1-1

Metz - Montpellier 2-0

Dijon - Lille 0-0

Monaco - Lorient 4-0

Saint-Etienne - Angers 2-1

Lyon - Marseille 3-1

Caen-Nancy (uppskjuten)

Tillbaka i startelvan när Bastia ordnade ett fint kryss mot tidigare serieledarna från Nice. Spelade hela matchen i en ytterposition när Bastia använde tre mittbacker. Godkänd och 5/10 i L'Equipe.Durmaz fick starta i Garonnederbyt mot Bordeaux. Hade dock ingen lyckad kväll och fick kliva av med kvarten kvar när TFC föll med 0-1. (Betyg i L'Equipe: 4/10)Ola inledde på bänken men fick hoppa in med en dryg halvtimme kvar att spela. Varken han eller kollegan Braithwaite fick dock till det när Toulouse tvingades spela andra halvlek med en man mindre. (Ej betygsatt.)Fick kryss i Bretagne-derbyt mot Rennes (1-1). Svensken var återigen stabil mellan stolparna. Han stod helt chanslös vid Yoann Gourcuffs vackra kvitteringsmål . (Betyg i L'Equipe: 6/10)Utanför truppen när Nantes hemmaföll mot ett starkt PSG (0-2).Utlånad till Anderlecht resten av säsongen.*****(drygt fem).Enyama (Lille)Sidibé (Monaco), Basa, (Lille), Mammana (Lyon), Morel (Lyon)Lucas (PSG), Verratti (PSG), Diallo (Guingamp), Boschilia (Monaco)Lacazette (Lyon), Cavani (PSG)Bastia - Nice 1-1Nantes-PSG 0-2Bordeaux - Toulouse 1-0Guingamp - Rennes 1-1Metz - Montpellier 2-0Dijon - Lille 0-0Monaco - Lorient 4-0Saint-Etienne - Angers 2-1Lyon - Marseille 3-1Caen-Nancy (uppskjuten)

Efter tre raka kryss har Nice tappat sin serieledning. Bastia tog ledningen tidigt, men Nice kvitterade och avslutade sista halvtimmen med en man mer, men lyckades inte få in segermålet. Balotelli var tillbaka efter sin avstängning, och blev offer för rasism, före och under matchen av Bastiafansen. Efter matchen rök Bastias coach, Francois Ciccolini, ihop med Balotelli i spelartunneln, och det var inga trevliga saker som Ciccolini ropade. Balotelli gick sen ut via Instagram och undrade "om rasism är lagligt i Frankrike, eller bara i Bastia". LFP kommer starta en utredning på torsdag. Bastia svarade sen att de var förvånade över Balotellis påståenden, som de menar skadar klubbens image. Bastia har tidigare i andradivisionen fått poängavdrag för just rasism från fansen. Här följer lite material...Valentin Vada gjorde mål efter 14 sekunder för Bordeaux mot Toulouse och blev därmed snabbaste målskytten i Ligue 1 sen Gouffran för... Bordeaux, våren 2012. 1-0 blev även slutresultatet.Angers saknar i princip alla sina nyckelspelare och är ligans formsvagaste lag. Mot ASSE tvingades man lira med den kroatiske tunga mittbacken Pavlovic – som ensam anfallare. Han lyckades faktiskt göra sitt första mål någonsin i Ligue 1, men de gröna vände och vann med 2-1, efter två slumpmål.Lilles nya ägare Gerard Lopez säger sig som bekant ha ett muntligt avtal med Marcelo Bielsea, som ny tränare för klubben. Troligast är nog en ankomst av argentinaren först till sommaren, och att Collot blir kvar som interimtränare säsongen ut. Med all rätt då Collot har fått ordning på laget igen. Lopez Lille fick 0-0 borta mot Dijon, där Marvin Martin gjorde sin första start på över ett år. Den en gång i tiden väldigt lovande Martin, nu 29 år, hade en frispark i ribban.Genuina målskyttar är sällsynt i Ligue 1, men Metz nya lånförvärv Diabate, är en sådan. Den rangliga maliern var ett ständigt hot för Bordeaux under sina sex säsonger med 66 mål på 152 matcher. Efter en mindre lyckad flytt till Turkiet och Osmanlispor i somras har han nu återvänt till Frankrike för att få fart på karriären igen. Han gjorde båda målen i Metz seger över Montpellier i helgen och kommer vara nyckeln till Metz förhoppningar om nytt kontrakt.Caens match mot Nancy blev inställd p.g.a. frusen matta.