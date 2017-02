La Semaine: Omgång 23 – Brutalt derby och ostoppbara Monaco

Vi summerar det bästa och sämsta från den 23:a omgången i Ligue 1.

Pierre Bengtsson (Bastia)

En lårskada höll Pierre borta från truppen i helgens bortaförlust mot Montpellier.



Jimmy Durmaz (Toulouse)

4-0-seger och första trepoängaren på två månader. Durmaz var dock bänkad till förmån för nyförvärvet Corentin Jean. Fick knappt 20 minuters spel och hann med en vacker målpass till Toivonen. (Ej betygsatt.)



Ola Toivonen (Toulouse)

TFC:s andra nyförvärv Andy Delort placerade Ola på bänken. På plussidan hittar vi ett 25-minutersinhopp som resulterade i



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Tung avslutning för den svenske målvakten som var chanslös när han fick



Alexander Kacaniklic (Nantes)

Alexander börjar få speltid igen. I förlusten mot Nancy ersatte han Pardo (som hade en riktigt dålig dag) och fick 25 minuter på planen. Blir det mer nästa omgång? (Ej betygsatt.)



Isaac Kiese Thelin (Bordeaux)

Utlånad till Anderlecht resten av säsongen.



*****



Se det bästa från 23:e omgången i Ligue 1 (drygt sex minuter långt sammandrag).



Veckans lag i L’Equipe:

Vercoutre (Caen)

Deplagne (Montpellier), Pogba (Saint-Etienne), Thiago Silva (PSG), Mendy (Monaco)

B. Silva (Monaco), Bakayoko (Monaco), Trejo (Toulouse), Monnet-Paquet (Saint-Etienne)

Falcao (Monaco), Gourcuff (Rennes)



Omgång 23:

Metz-Marseille 1-0

Monaco-Nice 3-0

Dijon-PSG 1-3

Bordeaux-Rennes 1-1

Guingamp-Caen 0-1

Lille-Lorient 0-1

Montpellier-Bastia 2-1

Toulouse-Angers 4-0

Nantes-Nancy 0-2

Saint-Etienne-Lyon 2-0





