La Semaine: Omgång 25 – Styrkebesked från Monaco och PSG

Vi summerar det bästa och sämsta från den 25:a omgången i Ligue 1.

Pierre Bengtsson (Bastia)

På bänken hela matchen när Bastia åkte på storstryk i Toulouse.



Jimmy Durmaz (Toulouse)

Övertygande seger för TFC, men Corentin Jean fortsätter att hålla Durmaz utanför startelvan och den här gången blev det inget inhopp för svensken.



Ola Toivonen (Toulouse)

Ola fick bara tio minuter i slutet när han ersatte Toulouse nye målspottare Delort. (Ej betygsatt)



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Ny stabil insats med mersmak från Guingamps svenske keeper. Chanslös på Lacezettes ledningsmål i övrigt felfri när Bretagne-laget tog tre viktiga poäng. (Betyg i L'Equipe: 6/10)



Alexander Kacaniklic (Nantes)

Med i den utökade truppen till matchen mot Marseille, men petades i sista utgallringen till söndagens fina hemmaskalp.



Isaac Kiese Thelin (Bordeaux)

Utlånad till Anderlecht resten av säsongen.



Se det bästa från 25:e omgången i Ligue 1 (drygt åtta minuter långt sammandrag).



Veckans lag i L’Equipe:

Lafont (Toulouse)

Al. Touré (Monaco), Marquinhos (PSG), Thomas (Angers), F. Pogba (Saint-Etienne)

Boudebouz (Montpellier), Rongier (Nantes), Moutinho (Monaco), Di Maria (PSG)

Cavani (PSG), Mbappé (Monaco)



Omgång 23:

Bordeaux-PSG 0-3

Guingamp-Lyon 2-1

Toulouse-Bastia 4-1

Nancy-Montpellier 0-3

Monaco-Metz 5-0

Dijon-Caen 2-0

Lille-Angers 1-2

Rennes-Nice 2-2

Saint-Etienne-Lorient 4-0

Nantes-Marseille 3-2





