La Semaine: Omgång 26 – Lacazette straffkung och nya hyss av Balotelli

Vi summerar det bästa och sämsta från den 26:e omgången i Ligue 1.

Pierre Bengtsson (Bastia)

Pierre var tillbaka i startelvan när Bastia lite otippat plockade en viktig poäng mot serieledarna Monaco. Svensken stod även för framspelningen till Diallo för 1-0. (Betyg i L'Equipe: 5/10)



Jimmy Durmaz (Toulouse)

På bänken hela matchen när TFC ordnade ett fint kryss borta mot PSG.



Ola Toivonen (Toulouse)

Inhoppare på topp de sista tio minuterna mot Paris. (Ej betygsatt)



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

En jobbig söndagseftermiddag för den svenske målvakten. Guingamp föll med 0-3 och Johnsson får åtminstone ta på sig 0-2-målet där han kom ut fel på en hörna. (Betyg i L'Equipe: 4/10)



Alexander Kacaniklic (Nantes)

Utanför truppen när Nantes tappade segern på övertid efter en billig straff.



Isaac Kiese Thelin (Bordeaux)

Utlånad till Anderlecht resten av säsongen.



Se det bästa från 26:e omgången i Ligue 1



Veckans lag i L’Equipe:

Cardinale (Nice)

Souquet (Nice), Soumaoro (Lille), Jullien (Toulouse), Roussillon (Montpellier)

Malcom (Bordeaux), Sanson (Marseille), Tolisso (Lyon), Kamano (Bordeaux)

Mounié (Montpellier), Diallo (Bastia)



Omgång 23:

Bastia-Monaco 1-1

Marseille-Rennes 2-0

Angers-Nancy 1-0

Metz-Nantes 1-1

Caen-Lille 0-1

Lorient-Nice 0-1

Bordeaux-Guingamp 3-0

Montpellier-Saint-Etienne 2-1

Lyon-Dijon 4-2

PSG-Toulouse 0-0





Matchen mot Barca var en riktig urladdning för PSG men i helgen var de tillbaka till verkligheten när Toulouse gästade. I vanliga fall en rutinseger, men Dupraz gäng satte käppar i hjulet för parisarna som inte lyckades få hål på ett välorganiserat Toulouse. Matchen slutade 0-0, och Toulouse lyckas vara obesegrade mot PSG denna säsongen, för första gången sedan 2008/09. Dessutom höll man nollan båda matcherna, senaste laget och målvakten som lyckades med detta mot PSG var Ajaccio och Guillermo Ochoa 2012/13.Även Monaco tappade poäng. 12 skott i den andra halvleken resulterade i ett mål, vilket var kvitteringen. Matchen mot Bastia slutade 1-1. Inte den perfekta uppvärmningen för en bortaresa i CL mot Man City.Lorient var det klart bättre laget i 75 minuter (15-90:e min) mot Nice men var inte tillräckligt kliniska i sista tredjedelen mot Nices kompakta försvar vilket blev deras fall. Balotelli fick sitt tredje röda kort för säsongen i 68:e minuten när han bad domaren at drå "någon annanstans", men Cypriens tidiga ledningsmål räckte till en 1-0 seger. Lorient visade ändå ikväll att man fortfarande lever. 5 poäng från säker mark, 12 matcher kvar. Balotelli fick 1 i betyg av L'Equipe, något bara 11 spelare fått sedan 1998/99! Balotellis match i statistik: 5 fouls, 0 skott och 1 rött.Kamano hade huvudrollen ochför Bordeaux hemma mot Guingamp. 1 mål, 1 assist och så fick han en motståndare utvisad efter dryga timmen. 3-0 slutade matchen, ganska passande då supportergruppen "Ultramarines” firade 30 år. Som en hyllning spelade Bordeaux i specialdesignade tröjor.St. Étienne och rättskipare och två saker som inte går ihop just nu. Det var flera händelser att anmärka på mot Man Utd i veckan, och nu mot Montpellier fick man först Jorginho mycket billig utvisad och segermålet gjordes sen på en feldömd hörna, som dessutom fick gå om när Sessegnon försökte fuska med bollen. Fusk ska inte löna sig. Tung vecka för les Verts.Gomis kommer bli borta i en dryg månad men från läktaren fick han genom sina Ray-Ban se sitt OM komfortabelt besegra Rennes med 2-0. Sanson registrerades för sin 10:e ligaassist (7 för Montpellier, 3 för OM), han är därmed första spelaren i Europas fem stora ligor att nå tvåsiffrigt i assist denna säsongen. Rennes hade inför matchen fem raka kryss, men har nu inte vunnit på 10 raka matcher (4:e december).Efter tre raka förluster gjorde Lille sig av med interimtränaren Patrick Collot, som annars gjort ett fint arbete för klubben. Bielsa är klar som ny tränare för Lille men tar över först i sommar, fram tills dess har man tagit in hans vapendragare från tiden i Marseille, Franck Passi, som ska rädda nytt kontrakt. Matchen mot Caen beskrevs som en av säsongens viktigaste matcher. Lille hade bollinnehavet, men svårt skapa chanser mot Caens 3-5-2 i en tajt match. Vändpunkten kom när Lilles Soumaoro fick syna det röda kortet efter dryga timmen för en knuff på Santini, en knuff som knappt var värd ett gult kort. Men hur som helst ändrade det matchen – till Lilles fördel. Några minuter senare tog man ledningen genom El Ghazi, efter ett fantastiskt förarbette av Benzia. Lille höll undan och tog en mycket viktig seger. Projektet lever. Nya ägaren Lopez pratade om Europaplatser för lite drygt en månad sedan, men verkar nu ha fått lite verklighetsförankring. Passi sa efter matchen "det är 13 viktiga matcher kvar och vi behöver vinna fyra eller fem för att vara säkra på nytt kontrakt".Lyon har i år haft väldigt svårt att hitta momentum. Men i veckan säkrade man i princip en plats i åttondelsfinalen i EL efter 4-1 borta mot AZ. Det följdes upp med en 4-2 seger mot Dijon, samma resultat som senast lagen drabbades samman men då vann Dijon. Lacazette gjorde sitt 21 ligamål på lika många matcher, och givetvis var det från elva meter. Detta var hans 10:e straffmål, och ingen spelare har gjort lika många under en säsong i L1 som Lacazette på över 25 år! Tillsammans med Cristiano Ronaldo (20) är han den främste straffskytten i Europas fem stora ligor sedan 2014/15.Nancys försvar hade problem mot Angers som dock inte tog till vara på chanserna man skapade. Men Bambas tidiga ledning efter bara fem minuter räckte till tre poäng för Angers som hittat momentum. Tredje raka förlusten för Nancy, som var i god form och hade bara 3 förluster på 13 matcher fram till i början februari. Tränare Pablo Correa medgav efter matchen att "avsluten har varit ett problem enda sen ligapremiären".Nantes var det klart bättre laget borta mot Metz, som knappt hade ett skott på mål, och var på väg mot en välförtjänt 1-0 seger. Men Falette ordnade en straff på övertid som Diabate hur lugnt som helst placerade in och till slut är det två formstarka lag som får dela på poängen. Diabate har nu gjort 4 mål på 5 matcher sen återkomsten till Frankrike och kan mycket väl bli den som skjuter ett nytt kontrakt åt klubben.