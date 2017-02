La Semaine: Omgång 27 – Le Bihans comeback & PSG går på vatten

Vi summerar det bästa och sämsta från den 27:e omgången i Ligue 1.



Pierre Bengtsson (Bastia)

Bastia är på väg ner för kraschlandning. Pierre startade på mittfältet när laget testade tre mittbackar. Experimentet fungerade inte alls och svensken blev den som fick betala priset när tränare Ciccolini ändrade tillbaka till fyrbackslinje redan i den 40:e minuten. (Ej betygsatt.)



Jimmy Durmaz (Toulouse)

Svensken var långt ifrån ensam i TFC om att ha en dålig dag. Startade i en mer central roll än vanligt och fick kliva av efter en timmes spel i en mållös match. (Betyg i L'Equipe: 4/10)



Ola Toivonen (Toulouse)

Olas korta inhopp i slutet av matchen mot Nancy gav honom inte tillräckligt med tid för att utmärka sig. (Ej betygsatt.)



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Hemmaförlust mot Monaco, men Johnsson ser ut att vara på väg tillbaka efter en lite vinglig start på 2017. Agerade säkert mellan stolparna och belönades med 6/10 i L'Equipe.



Alexander Kacaniklic (Nantes)

På bänken hela matchen när Nantes hemmabesegrade Dijon.



Isaac Kiese Thelin (Bordeaux)

Utlånad till Anderlecht resten av säsongen



Se det bästa från 27:e omgången i Ligue 1 (knappt åtta minuter långt sammandrag).



Veckans lag i L’Equipe:

Enyeama (Lille)

Al. Touré (Monaco), Marquinhos (PSG), Dante (Nice), Kurzawa (PSG)

Verratti (PSG), Santamaria (Angers), Mangani (Angers)

Bernardo Silva (Monaco), Toko Ekambi (Angers), M. Depay (Lyon)



Omgång 27:

Nantes-Dijon 3-1

Nice-Montpellier 2-1

Guingamp-Monaco 1-2

Rennes-Lorient 1-0

Nancy-Toulouse 0-0

Angers-Bastia 3-0

Lille-Bordeaux 2-3

Saint-Etienne-Caen 0-1

Lyon-Metz 5-0

Marseille-PSG 1-5



