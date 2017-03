La Semaine: Omgång 28 – Mbappe-Lottin gör succé och otäck skada på Korsika

Vi summerar det bästa och sämsta från den 28:e omgången i Ligue 1.

Bernardo Silva and Mbappé: ridiculous. pic.twitter.com/J1yA1zHwax — David (@DerKopite) 5 mars 2017





Payet's goal for OM - fantastic! ?? ???? pic.twitter.com/j1J0g7LKds — Mohammed Ali (@mohammedali_93) 5 mars 2017







Pierre Bengtsson (Bastia)

Spelade hela den mållösa och stundtals brutala drabbningen mellan Bastia och Saint-Etienne. Krysset gjorde ingen glad, men Pierre får godkänt och betyget 5/10 i L'Equipe.



Jimmy Durmaz (Toulouse)

På bänken hela matchen mot Lille.



Ola Toivonen (Toulouse)

Olas inhopp i den 90:e minuten hann inte ge någon effekt. (Ej betygsatt.)



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Chanslös på Mouniés klackmål. I övrigt ännu en mycket stabil insats från svensken när Guingamp kryssade mot Montpellier. (Betyg i L'Equipe: 6/10)



Alexander Kacaniklic (Nantes)

Med i den första, uttökade truppen som reste till Monaco, men blev struken och fick ej sitta på bänken.



Isaac Kiese Thelin (Bordeaux)

Utlånad till Anderlecht resten av säsongen.



*****



Se det bästa från 28:e omgången i Ligue 1 (drygt sex minuter långt sammandrag).



Veckans lag i L’Equipe:

Trapp (PSG)

Pierre-Gabriel (Saint-Etienne), Baysse (Nice), Rolando (Marseille), Muratori (Nancy)

Cyprien (Nice), Vada (Bordeaux)

Thauvin (Marseille), Sanson (Marseille), B. Silva (Monaco)

Mbappé (Monaco)



Omgång 27:

Bordeaux-Lyon 1-1

PSG-Nancy 1-0

Metz-Rennes 1-1

Montpellier-Guingamp 1-1

Bastia-Saint-Etienne 0-0

Dijon-Nice 0-1

Caen-Angers 2-3

Lorient-Marseille 1-4

Toulouse-Lille 1-1

Monaco-Nantes 4-0

