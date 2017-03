La Semaine: Omgång 29 – Memphis Depay briljerar – Nice tappar nyckelspelare

Vi summerar det bästa och sämsta från den 29:e omgången i Ligue 1.

moment culte, en fait aurier avait 0 sappes du match sur lui quand on lui a dit de rentrer pic.twitter.com/akdS6bXjDy — Philippe (@philousports) March 12, 2017



Pierre Bengtsson (Bastia)

Efter två kryss blev det krasch igen för Bastia. 0-5 (1!) mot Guingamp gör att man återigen ser ut att vara på väg ner i Ligue 2. Pierre spelade hela matchen som vänsterback och var en av sex Bastia-spelare som tilldelades låga 3/10 av L'Equipe.



Jimmy Durmaz (Toulouse)

Toulouse testar 4-4-2, men våra svenskar får fortsatt nöja sig med inhopp. Jimmy fick 20 minuter mot Lyon, när matchen redan var avgjord och kunde inte påverka matchutgången. (Ej betygsatt)



Ola Toivonen (Toulouse)

Tränare Dupraz var inte nöjd med inställningen och gjorde flera tidiga byten. Ola fick hoppa in redan i den 52:a minuten när TFC satsade framåt. Spelmässigt en helt okej insats, men 0-4 på resultattavlan talar sitt tydliga språk. (Ej betygsatt.)



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Guingamp höll nollan för första gången sedan den 3 december och vår svensk i målet var stabil när klubben fullständigt krossade Bastia med 5-0. (Betyg i L'Equipe: 6/10)



Alexander Kacaniklic (Nantes)

Äntligen speltid för! Efter ännu en period i frysboxen tog svensken plats i matchtruppen och fick Alexander ett inhopp på drygt 20 minuter. Det var Kacaniklic som



Isaac Kiese Thelin (Bordeaux)

Utlånad till Anderlecht resten av säsongen.



*****



Se det bästa från 29:e omgången i Ligue 1 (drygt sju minuter långt sammandrag).



Veckans lag i L’Equipe:

Pelé (Marseille)

Jallet (Lyon), Perrin (Saint-Etienne), Yanga-Mbiwa (Lyon), Marçal (Guingamp)

Thauvin (Marseille), Moutinho (Monaco), Deaux (Guingamp), Depay (Lyon)

Santini (Caen), Cabella (Marseille)



Omgång 29:

Nice-Caen 2-2

Marseille-Angers 3-0

Monaco-Bordeaux 2-1

Montpellier-Nantes 2-3

Guingamp-Bastia 5-0

Nancy-Lille 1-2

Rennes-Dijon 1-1

Saint-Etienne-Metz 2-2

Lyon-Toulouse 4-0

Lorient-PSG 1-2

