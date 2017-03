La Semaine: Omgång 30 – Mbappé för hela slanten

Vi summerar det bästa och sämsta från den 30:e omgången i Ligue 1.

Saint-Etienne, men nykomlingen Dijon kunde ha fått med sig poäng. Anfallaren Tavares brände dock ett sent friläge och träffade även stolpen tidigt i matchen. Landslagsuppehållet kommer lägligt för ASSE då viktige lagkaptenen Perrin tvingades kliva av skadad.



Helgens stormatch mellan PSG och Lyon bjöd på en sprudlande första halvlek. Gästerna inledde bäst och tog ledningen genom Lacazette. Paris tog tag i mittfältsspelet och kunde kvittera och ta ledningen redan innan vilan. När Lacazette tvingades utgå tidigt i andra halvlek hade PSG, ledda av en lysande Pastore, inga större problem att spela på sin 2-1-ledning ända fram till slutsignalen.





Pierre Bengtsson (Bastia)

Den här veckan blev det ingen speltid för Pierre som istället fick se sitt Bastia förlora från bänken.



Jimmy Durmaz (Toulouse)

Överraskande nog petad från truppen mot Rennes, och en hel del supportergnäll mot tränaren Dupraz inför matchen. Svensken är fortfarande populär bland många fans. Jimmy lär vara tillbaka nästa gång efter TCF:s plattmach.



Ola Toivonen (Toulouse)

Även Ola saknades när Dupraz körde en svenskfri trupp. Här var det dock färre protester.



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Ingen större skugga över Johnsson som hade dålig hjälp av sina utespelare, men släpper man in tre mål mot Angers så blir det inte mer än 5/10 i L'Equipe.



Alexander Kacaniklic (Nantes)

Från frysboxen till bänken, från bänken till längre och längre inhopp. Efter 20 minuter förra veckan fick Alexander den här gången en dryg halvtimme när Nantes tog en meriterande poäng mot ligatrean Nice. (Ej betygsatt.)



Isaac Kiese Thelin (Bordeaux)

Utlånad till Anderlecht resten av säsongen.



*****



Se det bästa från 30:e omgången i Ligue 1 (knappt sju minuter långt sammandrag).



Veckans lag i L’Equipe:

Goicoechea (Toulouse)

Balliu (Metz), Jemerson (Monaco), Pallois (Bordeaux), Mendy (Monaco)

Malcom (Bordeaux), Pastore (PSG), Mangani (Angers), Bamba (Angers)

Rolan (Bordeaux), Mbappé (Monaco)



Omgång 30:

Metz-Bastia 1-0

Lille-Marseille 0-0

Nantes-Nice 1-1

Nancy-Lorient 2-3

Toulouse-Rennes 0-0

Bordeaux-Montpellier 5-1

Angers-Guingamp 3-0

Caen-Monaco 0-3

Dijon-Saint-Etienne 0-1

2017-03-20 12:00:00

